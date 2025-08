Cơ sở giữ trẻ hoạt động “chui”

Như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, sáng 16/7, chị B.T.M.P đưa con là cháu L.A.K. (14 tháng tuổi) đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý, nơi bà Nguyễn Thị Quyên (40 tuổi, trú ở cùng phường Cẩm Thành), là bảo mẫu trực tiếp trông giữ (cháu L.A.K).

Sau bữa ăn sáng thấy cháu L.A.K quấy khóc, không chịu ngủ, trong lúc mất bình tĩnh, bà Quyên đã bế và ném cháu xuống nệm trải dưới nền nhà. Khi cháu tiếp tục bò ra gần cửa và khóc lớn, bà Quyên tiếp tục xốc nách và ném cháu lần thứ hai. Do bị ném mạnh nên làm đầu cháu L.A.K va mạnh xuống nền gạch cứng dẫn đến nôn ói, co giật, tím tái.

Thấy vậy bà Quyên sau đó đã đưa cháu L.A.K đến Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi cấp cứu, đồng thời báo cho gia đình là cháu L.A.K bị ngã từ ghế ăn xuống.

Trong quá trình cấp cứu, nhận thấy tình trạng thương tích quá nặng nên cháu L.A.K được chuyển viện ra TP.Đà Nẵng để cấp cứu.

Trước vụ việc trên, phía gia đình cháu L.A.K yêu cầu cho xem camera cảnh cháu L.A.K bị ngã, nhưng bà Quyên từ chối. Nghi ngờ con bị bạo hành dẫn đến chấn thương, nên gia đình cháu L.A.K đã trình báo công an.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên, về hành vi cố ý gây thương tích. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, công an đã tiến hành điều tra, trích xuất camera… xác định, bà Quyên đã thực hiện hành vi bạo hành, ném cháu L.A.K gây thương tích nặng, với kết quả giám định tổn thương não diện rộng với tỉ lệ thương tích lên tới 47%.

Ngày 1/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên, về hành vi cố ý gây thương tích.

Sáng 2/8, trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, đại diện UBND phường Cẩm Thành cho biết, qua kiểm tra thấy cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý là tự phát, không đăng ký tại địa phương và chưa được cấp thẩm quyền cấp phép. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Bảo mẫu ném bé 14 tháng tuổi gây thương tích nặng ở Quảng Ngãi có thể đối mặt với tội danh nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, Ts.Ls. Đặng Văn Cường, Ủy viên ban chấp hành Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, hành vi của bảo mẫu trong vụ việc là rất tàn nhẫn, có ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của trẻ em nên việc xử lý hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Theo luật sư Cường, một người trưởng thành với trình độ nhận thức bình thường bắt buộc phải nhận thức được rằng trẻ em là đối tượng chưa phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, đặc biệt là trẻ em mầm non thì hoàn toàn không có khả năng tự vệ, dễ quấy khóc và thường mắc lỗi.

Bởi vậy dù trẻ mắc lỗi hoặc vì bất kỳ lý do gì thì cũng không được phép đánh đập, bạo hành đối với trẻ em. Với người thực hiện hoạt động nghề nghiệp là giáo dục, chăm sóc trẻ em thì lại càng phải nhận thức được điều này, có ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Kết quả xác minh bước đầu của cơ quan điều tra cho thấy người phụ nữ này đã nhiều lần ném cháu bé xuống dưới sàn, hậu quả khiến cháu bé thương tích 47% là hành đáng lên án và cần phải bị trừng trị bằng chế tài nghiêm khắc.

Theo Ts. Ls. Đặng Văn Cường, Ủy viên ban chấp hành Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, hành vi của bảo mẫu trong vụ việc là rất tàn nhẫn, có ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của trẻ em nên việc xử lý hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Ảnh: Luật sư cung cấp

Với hành vi và hậu quả như vậy thì sẽ tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý và ảnh hưởng đến tương lai của cháu bé và gia đình. Điều đáng chú ý là người thực hiện hành vi bạo hành, gây thương tích cho cháu bé lại là người có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Trong trường hợp trên có thể xác định bị can phạm tội với người dưới 16 tuổi, phạm tội với người mà người phạm tội có trách nhiệm phải chăm chăm sóc, giáo dục, hành vi có tính chất côn đồ.

Việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bảo mẫu này về tội Cố ý gây thương tích quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự là có căn cứ. Nếu quá trình tiến hành tố tụng mà có căn cứ chứng minh hành vi có thể dẫn đến chết người, bị can nhận thức được hành vi này nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi thì còn có thể chuyển tội danh sang tội Giết người để xử lý chứ không đơn giản chỉ là tội Cố ý gây thương tích.

Với hành vi gây thương tích 47% nhưng phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, hành vi có tính chất côn đồ thì bị can trong vụ án này sẽ phải đối mặt hình phạt từ 05 năm đến 10 năm tù theo quy định tại Khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ căn cứ tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Với hành vi có tính chất côn đồ, phạm tội với người dưới 16 tuổi, phạm tội với người mà bị can có trách nhiệm phải chăm sóc giáo dục thì bị can này sẽ phải đối mặt với hình phạt có thể tới 10 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình cháu bé, thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc và bồi thường tổn thất về tinh thần khoảng 50 tháng lương cơ sở.

Một điều đáng chú ý trong vụ việc này là việc cơ quan chức năng vào cuộc xác định cơ sở giáo dục mầm non này hoạt động chui, không có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Ngoài việc làm rõ hành vi phạm tội của bị can, làm rõ nguyên nhân động cơ phạm tội, xác định hậu quả đã gây ra với nạn nhân và xã hội thì cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ cơ sở giáo dục mầm non này được thành lập và hoạt động từ bao giờ, do ai làm chủ, công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương với cơ sở giáo dục mầm non này được thực hiện như thế nào để xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở này và chính quyền địa phương, của cơ quan quản lý ở địa phương này nhằm đảm bảo sự việc được giải quyết triệt để, đúng pháp luật, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.

Theo đó, với chủ cơ sở giáo dục và cơ quan chức năng mà thiếu sự quản lý dẫn đến hậu quả sự việc thì cũng có thể xử lý hình sự về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Cũng theo luật sư Cường, giáo dục mầm non là hoạt động giáo dục nghề nghiệp đặc biệt, đặc thù, cần phải có cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn, cán bộ giáo viên tham gia hoạt động giáo dục mầm non cũng phải có bằng cấp, chứng chỉ, chuyên môn phù hợp.

Trên thực tế, đã có không ít những vụ việc những người không có bằng cấp chứng chỉ phù hợp lại tham gia hoạt động giáo dục mầm non, những cơ sở giáo dục mầm non tư thục hoạt động chui đã xảy ra bạo hành trẻ em khiến các em thương tích, thậm chí tử vong trong thời gian qua.

Việc chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non đòi hỏi người thực hiện hoạt động này phải yêu nghề, yêu trẻ thì mới có thể tham gia vào hoạt động nghề nghiệp này. Đồng thời người tham gia hoạt động giáo dục mầm non cũng cần phải được đào tạo để có kiến thức, có kỹ năng cần thiết. Với những người có tính nóng nảy, ích kỷ, thiếu đạo đức, thiếu kỹ năng sống, hạn chế khả năng kiểm soát cảm xúc thì việc tiếp xúc với trẻ em sẽ gây ra nguy hiểm cho trẻ em.

Theo luật sư Cường, chính quyền địa phương cần phải tuyên truyền phổ biến cho các phụ huynh nhận diện được các cơ sở giáo dục chui. Chính quyền địa phương và đơn vị sử dụng lao động cũng cần tạo điều kiện để cho người lao động, đặc biệt là người lao động trẻ, người lao động có thu nhập thấp có thời gian chăm sóc con, có nơi gửi con an toàn trong thời gian đi làm để tránh trường hợp người lao động nghèo không có sự lựa chọn, buộc phải tìm những nơi trồng giữ trẻ tự phát, thiếu sự quản lý của nhà nước, thiếu an toàn để giao con cho họ, dẫn đến những vụ việc đau lòng như vụ việc này xảy ra.