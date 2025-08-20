Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 20/08/2025 16:18 GMT+7

Vụ bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM: Đề xuất Bộ Y tế lập Hội đồng chuyên môn để thẩm định

Đình Việt Thứ tư, ngày 20/08/2025 16:18 GMT+7
Liên quan đến sự việc bà Hồ Thị Hai, xã Bình Mỹ, TP.HCM (trước là xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM) tử vong từ tháng 1/2025.Ngày 15/8, tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đã có công văn phản hồi Báo điện tử Dân Việt.
Đề xuất Bộ Y tế lập Hội đồng chuyên môn cấp cao để thẩm định

Trong công văn, bệnh viện cho biết, ngày 17/1, bà Hai nhập Khoa Cấp cứu vì lý do sốt. Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm, các bác sĩ tại khoa đã phát hiện tình trạng tổn thương cơ tim cấp với chỉ số men tim tăng cao.

Sau khi hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa Tim mạch, người bệnh được chẩn đoán xác định: Nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên (NSTEMI); Nhiễm khuẩn huyết; Tổn thương thận cấp; Tăng huyết áp.

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Nguyệt Minh.

Tình hình bệnh lý phức tạp vì người bệnh phải đối mặt đồng thời nhiều vấn đề nhồi máu cơ tim cấp, nhiễm trùng huyết, tổn thương thận cấp trên nền nhiều bệnh lý sẵn có như tăng huyết áp và bệnh thận mạn.

Với tình trạng phức tạp này, kế hoạch điều trị của bệnh viện là phải ưu tiên ổn định tình trạng nhiễm trùng và cải thiện chức năng thận cho người bệnh trước khi tiến hành thủ thuật can thiệp tim mạch để điều trị NSTEMI.

Bệnh viện cho rằng, trong gần một tuần, người bệnh đã được điều trị tích cực bằng kháng sinh, các thuốc tim mạch theo phác đồ điều trị NSTEMI và theo dõi sát sao.

Các chỉ số xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng và chức năng thận đã cải thiện đáng kể, tạo điều kiện an toàn hơn để tiến hành bước diều trị tiếp theo là chụp và can thiệp mạch vành.

Tuy nhiên, sau khi tình trạng người bệnh đã ổn định, ê-kíp can thiệp đã tiến hành chụp mạch vành. Kết quả phát hiện một nhánh động mạch vành chính bị hẹp nặng (90-95%), đây chính là nguyên nhân gây ra cơn nhồi máu cơ tim.

Ê-kíp điều trị đã quyết định can thiệp nhánh động mạch vành bị hẹp này. Thủ thuật đặt stent tái thông vị trí hẹp đã diễn ra thành công, dòng máu trong nhánh mạch vành hẹp được phục hồi lưu thông tốt.

Tuy nhiên, sau can thiệp đã xảy ra vỡ thành tim, đây là biến chứng của tình trạng NSTEMI. Dù toàn bộ ê-kíp đã nỗ lực cấp cứu hồi sức với mọi phương tiện hiện đại, người bệnh đã không qua khỏi do biến chứng quá nặng.

Hội đồng chuyên môn đã kết luận vỡ thành tim là do NSTEMI trước đó làm mỏng thành tim với sự góp phần của nhiều yếu tố nguy cơ như tuổi cao, tăng huyết áp và 01 nhánh mạch máu nhỏ bị chậm dòng khi can thiệp.

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết, tất cả các chỉ định chuyên môn thực hiện điều trị cho người bệnh đều đã được bác sĩ giải thích và có sự đồng ý của thân nhân người bệnh.

Bà Hai thời điểm mới nhập viện, vẫn còn khỏe mạnh. Ảnh: GĐCC.

Về quá trình giải quyết khiếu nại, Bệnh viện này thông tin, trong quá trình giải quyết, đã nhận được 5 văn bản từ bà Trần Thị Sinh phản ánh các vấn đề thắc mắc của gia đình trong quá trình điều trị cho người bệnh và đề nghị giải quyết bồi thường thiệt hại.

Ngay khi nhận được văn bản đầu tiên (ngày 9/4/2025) từ bà Sinh, bệnh viện khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn gồm các bác sĩ, chuyên gia trong và ngoài bệnh viện nhằm xem xét lại toàn bộ quá trình tiếp nhận, chẩn đoán và và điều trị người bệnh.

Căn cứ kết luận của Hội đồng chuyên môn, bệnh viện đã gửi 2 văn bản phản hồi chi tiết, đầy đủ các thắc mắc của bà Sinh đã đề cập trong các đơn thắc mắc của gia đình.

Khi nhận thấy việc trao đổi bằng văn bản chưa thể hiện hết sự thấu cảm, bệnh viện đã chủ động cử đoàn công tác đến nhà người bệnh tại Củ Chi với mong muốn được thắp nhang viếng người bệnh, chia sẻ nỗi mất mát của gia đình cũng như được trao đổi trực tiếp các vấn đề phản ánh nhưng gia đình từ chối tiếp xúc.

Trên tinh thần cầu thị với mong muốn giải quyết triệt để các nội dung phản ánh của bà Sinh cùng gia đình, bệnh viện đã 4 lần gửi thư mời đến bệnh viện để trực tiếp giải quyết nhưng bà Sinh và gia đình phản hồi chưa sắp xếp được lịch làm việc cùng bệnh viện.

Ngày 9/8, bà Sinh và gia đình đã đồng ý đến làm việc trực tiếp tại bệnh viện. Trong buổi làm việc, đại diện bệnh viện đã lắng nghe những thắc mắc, yêu cầu từ gia đình, đồng thời giải thích rõ thêm một số nội dung liên quan và đề ra giải pháp giải quyết.

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho rằng, đã tuân thủ đúng quy trình tiếp nhận, chẩn đoán và điều trị theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và thực hành y khoa quốc tế.

Đồng thời, bệnh viện sẽ đề xuất Bộ Y tế thành lập Hội đồng chuyên môn cấp cao để thẩm định độc lập, bảo đảm khách quan.

Khiếu nại vì cho rằng bệnh nhân tử vong bất thường

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, bà Trần Thị Sinh (con gái ruột bà Hai) phản ánh, lúc 16h53 phút ngày 17/1, bà Hai được đưa vào Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM với tình trạng sốt, lạnh run nhưng không đau ngực, không khó thở, nhập khoa cấp cứu.

Tối cùng ngày, bà Hai hết sốt, tỉnh táo, ăn uống, nói chuyện bình thường, không có triệu chứng nào khác. Sau đó bệnh nhân được bệnh viện đưa vào Khoa Tim mạch can thiệp.

Bà Sinh cho biết, đến sáng ngày 20/1, bà Hai vẫn khỏe, tâm trạng tốt. Sáng ngày 21/1, bác sỹ thông báo bệnh nhân đã ổn, chờ tiêm đủ kháng sinh rồi cho xuất viện.

Một ngày sau, bà Hai phải kiểm tra thêm tim mạch. Tuy nhiên gia đình phản đối vì từ trước tới nay, bệnh nhân không có tiền sử bệnh tim mạch.

Ngày 23/1, bà Hai khỏe mạnh, vui vẻ chờ ngày xuất viện, không có biểu hiện gì bất thường. Trước đó, gia đình không nhận được tư vấn rõ ràng rằng bệnh nhân cần phải đặt stent.

Hai chữ kí phía trên, bà Sinh cho rằng là giả mạo. Chữ kí phía dưới là chữ kí thật của bà và mẹ. Ảnh: GĐCC.

6h45 phút ngày 24/1, khi chị dâu của bà Sinh đang chăm sóc mẹ thì bà Hai được đưa đi kiểm tra.

Gia đình cho biết, khoảng 2 tiếng sau, bác sỹ thông báo tình hình của bà Hai có 2 cọng (động mạch vành) tốt, còn 1 cọng hẹp phải nong, đặt stent. Lúc này, bà Sinh đang ra ngoài và đề nghị chờ bà quay lại vì gia đình chưa quyết định nhưng bệnh nhân đã được gắn xong thiết bị mổ.

“Khoảng 9 giờ sáng khi tôi đến bệnh viện và thắc mắc tại sao bác sỹ lại tự ý đưa mẹ đi làm thủ thuật gấp mà không tư vấn trước. Tôi chưa ký giấy tờ cam kết, chưa đóng tiền dịch vụ, không có sự hiện diện của người đại diện hợp pháp trong khi mẹ tôi đang rất khỏe, không có triệu chứng của bệnh tim mạch nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng”, bà Sinh nêu trong đơn.

Đến khoảng 10h05, bà Hai được đưa ra ngoài và than mệt quá rồi ngất lịm và được đưa vào phòng hồi sức tích cực. 12h45, gia đình được thông báo, bệnh nhân chỉ còn cơ hội sống 1% vì bị nhồi máu cơ tim, não đã chết.

Tiếp đó, gia đình bà Sinh được thông báo bệnh nhân mất tầm 13 giờ ngày 24/1. Sau đó, bà Sinh phát hiện giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật thủ thuật kỹ thuật cao có chữ kí của bà và mẹ. Tuy nhiên, bà này khẳng định, không kí vào giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật.

“Chúng tôi cũng chưa hề được bác sỹ tư vấn về việc mẹ cần phải can thiệp nong, đặt stent. Vì vậy, chúng tôi không hề ký tên trên giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật, thủ thuật do bệnh viện lập ngày 21/1. Vậy ai là người giả chữ ký của chúng tôi, ai là người thực hiện nong, đặt stent cho mẹ tôi?”, bà Sinh bức xúc.

Trước cái chết có dấu hiệu bất thường của mẹ, gia đình bà Sinh nhiều lần yêu cầu được làm rõ nhưng đến nay chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Theo tài liệu bà Sinh cung cấp, giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật thủ thuật kỹ thuật cao được lập ngày 21/1, trong khi bà Hai được mổ ngày 24/1. Hai chữ kí của bà Sinh và bà Hai trong giấy cam đoan không giống với các chữ kí đã kí trước đó.

