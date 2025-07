Theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã nhận được tố giác về tội phạm với nội dung: “Ngày 30/5/2025, trên mạng xã hội Facebook của tài khoản “Jonny Lieu” có đăng tải thông tin về “Đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm”, nội dung đơn tố cáo thể hiện Công ty C.P. sử dụng thịt heo bệnh, gà bệnh bốc mùi hôi thối đưa về Fresh Shop Mỹ Xuyên – Sóc Trăng bán ra thị trường tại Sóc Trăng… và kèm theo nhiều hình ảnh con heo có dấu hiệu bệnh”.

Các nội dung tố cáo cho thấy có dấu hiệu tội phạm “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Tiếp nhận thông tin này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng sau đó đã tiến hành giải quyết tố giác về tội phạm nêu trên.

Kết quả, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác của anh Liễu Quý Ngân do hành vi không có dấu hiệu tội phạm “vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật tố tụng Hình sự..

Hình ảnh heo bệnh mà anh Liễu Quý Ngân phản ánh trên mạng xã hội facebook.

Trước đó, anh Liễu Quý Ngân đăng trên mạng xã hội facebook bài viết có nội dung tố cáo một số sai phạm nghiêm trọng của lãnh đạo Công ty C.P. xảy ra tại cửa hàng C.P Fresh shop Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cũ.

Nội dung bài đăng đề cập đến vấn đề: “Hằng ngày, có heo bệnh, gà bệnh lên mùi hôi thối đưa về Fresh shop bắt nhân viên bán ra thị trường. Đặc biệt, có những mảnh heo, gà bệnh nhìn rất kinh khủng như (nổi trái, hột, áp xe, mủ)".

Lãnh đạo Công ty C.P. kêu pha lóc ra bán rẻ nửa giá cho người dân làm lạp xưởng. Xúc xích hết date kêu tháo thương hiệu ra bán làm chả chiên…

Trao đổi với phóng viên, anh Ngân cho hay, vụ việc trên xảy ra thời điểm năm 2022, khi anh còn là nhân viên làm việc tại cửa hàng C.P Fresh shop Mỹ Xuyên.

Công ty gửi heo bệnh về, nhân viên phản ánh nhưng công ty “kêu” phải bán. Xúc xích hàng hết hạn công ty chỉ đạo anh phải lột “date” để ra bán cho những người làm cá viên chiên.

Khi phát hiện hành vi của doanh nghiệp, anh đã báo cấp quản lý để xử lý nhưng bị phớt lờ và điều chuyển vị trí công việc.

“Tôi phát hiện, công ty đình chỉ công việc tôi, cho tôi làm online không cho làm khâu đó nữa, làm khó dễ và thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động tôi” - anh Ngân cho biết.

Khi phóng viên đặt vấn đề vì sao sự việc xảy ra quá lâu, đến thời điểm này (30/5/2026) mới tố cáo, anh Ngân cho biết, thời điểm đó công ty có đến làm việc với anh và hứa sẽ xử lý nội bộ. Tuy nhiên, thời gian sau đó, không có động thái xử lý nào hợp lý từ phía lãnh đạo công ty.

Do bản thân anh nhận thấy bị công ty chèn ép, phớt lờ phản ánh về tình trạng sử dụng heo bệnh để bán ra thị trường nên gần đây mới làm đơn tố cáo.