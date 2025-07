Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hồ sơ tin báo về tội phạm của Công an xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên (nay là phường Liên Hòa), tỉnh Quảng Ninh với nội dung: Khoảng 16 giờ 40 phút, ngày 21/5/2025, tại đoạn đường Km 26+700 đường tỉnh lộ 338 thuộc thôn 4, xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, do mâu thuẫn với nhau về việc tranh chấp bè nuôi hầu hà từ cuối năm 2024, Vũ Minh Tuấn, sinh năm 1994, trú tại: Khu Hợp Thành, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên (nay là khu Hợp Thành, phường Hiệp Hòa), tỉnh Quảng Ninh có hành vi nhổ nước bọt vào mặt anh Vũ Đình Dũng, sinh năm 1978, trú tại: Khu Phố Bãi, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên (nay là khu Phố Bãi, phường Quảng Yên), tỉnh Quảng Ninh, anh Vũ Đình Dũng đã sử dụng chiếc điếu cày bằng tre đang cầm trên tay đánh trúng vào tay, vai và phần đầu sau gáy của Tuấn gây thương tích.

Anh Vũ Minh Tuấn bị đánh gục xuống đường bằng điếu cày.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đủ cơ sở kết luận Vũ Đình Dũng đã có hành vi dùng 1 chiếc điều cày bằng tre đánh gây thương tích cho Vũ Minh Tuấn bị tổn hại 2 % (hai phần trăm) sức khỏe.

Dựa trên kết quả điều tra, hành vi của Vũ Đình Dũng đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" đối với Vũ Đình Dũng.

Thông báo đã được gửi đến Công an phường Liên Hòa, những người liên quan và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2, tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.