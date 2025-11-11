Vụ khách sạn ở Hà Nội bị tố "bùng" phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền 3 ngày: Phát hiện loạt sai phạm

Chiều 11/11, trao đổi với PV Dân Việt, chỉ huy Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội cho biết, đơn vị đã báo cáo Công an TP Hà Nội về vụ việc khách sạn Royal Hostel số 19 phố Hàng Cháo bị tố "bùng" phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền 3 ngày gây xôn xao dư luận.

Theo đó, ngày 10/11, Công an phường Ô Chợ Dừa nhận được thông tin khách sạn Royal Hostel số 19 Hàng Cháo “bùng” phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Ô Chợ Dừa đã phân công cán bộ xác minh, làm rõ vụ việc.

Sáng ngày 11/11, Công an phường đã mời chủ cơ sở và người có liên quan đến Công an phường Ô Chợ Dừa để làm rõ sự việc. Tại Công an phường, bà N.T.Q.H - chủ cơ sở Royal Hostel và anh A - người trông nhà cho biết, cơ sở có nhận đặt phòng của 1 khách tên là N.Y.Q qua App AGODA. Nhưng ngày 7/11, khách không đến nhận phòng. Đến khoảng 2 giờ ngày 9/11, khách đến nhận phòng thì được anh T.A - người trông nhà ban đêm cho biết cơ sở đã hết phòng, không bố trí được phòng khác cho khách dẫn đến người thuê phòng bức xúc, quay clip và gửi lên mạng. Sau đó, bà H đã liên hệ với khách để xin lỗi và xin hoàn lại tiền. Ngoài ra bà H. đã liên hệ bên App AGODA để nhờ hỗ trợ hoàn tiền cho khách và khách hàng đã đồng ý xoá bài trên TikTok.

Thông tin đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao. Ảnh chụp màn hình

Chị H, chủ cơ sở cho biết, cơ sở mở ra với mục đích cho thuê căn hộ. Lúc vắng khách cơ sở mới thỉnh thoảng vận dụng cho khách thuê ngắn hạn.

Công an phường đồng thời kiểm tra hành chính đối với cơ sở, ghi nhận các vi phạm, tồn tại sau: Cơ sở đã không thực hiện đúng các quy định về thông báo lưu trú vi phạm điểm b khoản 1 điều 9 nghị định 144/2021 NĐ-CP ngày 31/12/2021.

Thứ 2, hoạt động kinh doanh ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh về an ninh trật tự vi phạm điểm a khoản 4 điều 12 nghị định 144/2021 NĐ-CP ngày 31/12/2021.

Thứ 3, không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thông dụng theo điểm a khoản 1 điều 22 Nghị định 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025. Công an phường Ô Chợ Dừa tiến hành xử lý các tồn tại, vi phạm của cơ sở theo quy định của pháp luật.

Chủ sở và nam nhân viên làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao vụ việc một cô gái trẻ có tài khoản N.Y.Q. đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh mình bị khách sạn “bùng phòng” dù đã thanh toán toàn bộ số tiền 3 ngày vì lý do… đến check-in muộn.

Cụ thể, theo chủ tài khoản đăng tải, trước đó chị đặt phòng tại khách sạn Royal Hostel số 19 phố Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Toàn bộ tiền đặt phòng, chị đã thanh toán đầy đủ cho 3 ngày, trong đó ngày 7/11 nhận phòng và trả phòng ngày 10/11.

Do ảnh hưởng của mưa bão khiến việc di chuyển ra Hà Nội của người này gặp bất lợi. Đến rạng sáng ngày 9/11 chị Q. mới có mặt để nhận phòng. Tuy nhiên, chị vô cùng bất ngờ khi nhân viên lễ tân khách sạn thông báo chị đến muộn, không còn phòng và đã cho người khác thuê.

“Tôi đã thanh toán toàn bộ tiền, được quyền nhận phòng và khách sạn phải giữ phòng cho tôi. Nhân viên khách sạn cũng không thông báo check-in khi đến thì cho người khác thuê. Thôi lúc đó nghĩ bỏ 3 đêm cũng được, họ cho 1 phòng ngủ tạm vì ra tới nơi 2h sáng, trời mưa nhưng không nhận được hỗ trợ. Thà họ nói với mình một câu xin lỗi, phòng cho người khác mướn…”, nữ khách hàng bức xúc chia sẻ trên mạng xã hội.

Khách sạn Royal Hostel số 19 phố Hàng Cháo - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Gia Khiêm

Sau sự việc, khách đành ngậm ngùi thuê taxi đi tìm khách sạn khác trong đêm. Do quá bức xúc trước cách hành xử trên của nhân viên và khách sạn, chị Q. quyết định đăng tải lên mạng xã hội cảnh báo mọi người. Đến ngày 10/11, phía khách sạn đã liên hệ với mong muốn gửi lại tiền khách đã thanh toán trước đó nhưng chị Q. không hài lòng với cách giải quyết này.

Ngay sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng, rất nhiều người đồng cảm với khách hàng, đồng thời bức xúc trước cách giải quyết của khách sạn trên. Nhiều người đồng loạt tràn vào đánh giá khách sạn này 1 sao. Không ít khách sạn khác cùng tên cũng rơi vào tình cảnh “dở khóc dở cười” khi bị đánh giá nhầm.

Liên quan đến vụ việc này, quản lý khách sạn xác nhận xảy ra sự việc và nhận lỗi, cho rằng sự việc đáng tiếc xảy ra do nghiệp vụ chưa tốt của nhân viên.

"Nhân viên lễ tân của khách sạn vốn là một người khác. Mấy hôm nay, bạn ấy có việc bận gia đình nên nhờ bạn nam (trong video), làm việc ở cơ sở khác, đến làm thay. Có thể nghiệp vụ của bạn nam ấy chưa được tốt nên đã cư xử không khéo léo với khách hàng", quản lý nói.

Vị quản lý cũng cho biết vào hôm sau (10/11), ngay khi nắm được sự việc đã liên hệ và xin lỗi vị khách nữ, ngỏ ý trả lại tiền cho cô gái ngay khi hệ thống đặt phòng hoàn về.

"Bạn khách từ chối nhận lại tiền, nhưng chúng tôi sẽ thông báo với ứng dụng đặt phòng để hoàn lại cho bạn ấy", người này cho biết.

Nữ quản lý nói thêm vì vị khách nữ đến check-in muộn tới 48 tiếng (đặt phòng đêm 7/11, check-in vào 2h ngày 9/11), nên phía khách sạn chủ quan nghĩ rằng khách đã bỏ phòng.

"Sự việc kinh khủng xảy ra, chúng tôi đành chịu vì nói chung, lỗi ở nhân viên khách sạn. Nếu nhân viên đó hành xử chuyên nghiệp hơn, hỗ trợ đặt phòng khác cho khách thì đã không đến nỗi", quản lý nói.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này!