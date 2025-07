Vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long: "Sự cố đặc biệt hy hữu chưa từng xảy ra trong hàng chục năm nay"

Trong văn bản vào ngày 25/7 của Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Ngày 19/7/2025, trên vịnh Hạ Long đã xảy ra sự cố đáng tiếc lật tàu du lịch Vịnh Xanh gây thương vong lớn cho nhiều du khách.

Vụ tai nạn khiến tỉnh Quảng Ninh, ngành du lịch vô cùng đau xót, tiếc thương và trăn trở. Ngay khi sự việc xảy ra, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương đã kịp thời chỉ đạo, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động và khẩn trương huy động nhiều lực lượng tham gia cứu hộ, nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm, cứu nạn, thăm hỏi nạn nhân và gia đình.

Đến nay, công tác cứu nạn và tìm kiếm đã hoàn tất, toàn bộ 39 thi thể đã được đưa về với gia đình, 10 nạn nhân còn sống được cứu chữa, ổn định sức khỏe".

Theo lãnh đạo Sở VHTTDL Quảng Ninh, đây là sự cố đặc biệt hy hữu chưa từng xảy ra trong hàng chục năm nay, do yếu tố thời tiết bất thường, không thể dự báo trước (không liên quan đến diễn biến và tác động của cơn bão Wipha).

Hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long vẫn diễn ra bình thường với quy trình kiểm soát chặt chẽ hơn.

"Trong suốt những năm qua, với phương châm đem đến cho du khách những trải nghiệm du lịch trọn vẹn và an toàn, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển đội tàu du lịch đáp ứng và vượt mức các tiêu chuẩn an toàn theo quy chuẩn quốc gia, ban hành đầy đủ các quy định về việc quản lý, vận hành, giám sát phương tiện thủy nội địa nói chung và tàu du lịch trên vịnh Hạ Long nói riêng theo các cấp độ cảnh báo thời tiết của cơ quan khí tượng, thủy văn.

Sau sự việc, chúng tôi đã tập trung rà soát, hoàn thiện quy trình dự báo, cảnh báo và khả năng cứu hộ. Ngành du lịch và các cơ quan, ban ngành, báo chí địa phương đã sẵn sàng tâm thế và trách nhiệm xây dựng Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói chung xứng tầm điểm đến du lịch an toàn...

Chúng tôi trân trọng những nỗ lực vượt qua thử thách của cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh, đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới sản phẩm; đào tạo đội ngũ nhân viên; đặc biệt là tuân thủ nghiêm quy trình đảm bảo an toàn cho du khách", thông tin trong văn bản trên cho biết.

Hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long hiện vẫn tiếp tục thực hiện bình thường. Sở VHTTDL Quảng Ninh hy vọng du khách, các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế, tiếp tục quan tâm, ủng hộ đối với du lịch Hạ Long - di sản, kỳ quan thế giới...

Số liệu từ Sở VHTTDL Quảng Ninh cho thấy, trong nửa đầu năm 2025, toàn tỉnh đã đón trên 12,1 triệu lượt du khách, đạt 116% so với cùng kỳ 2024, đạt 112% chỉ tiêu so với kịch bản tăng trưởng. Trong đó, khách nội địa ước đạt 9,8 triệu lượt; quốc tế ước đạt 2,3 triệu lượt.

Ngoài ra, khách lưu trú ước đạt trên 3,7 triệu lượt, đạt 118% so với cùng kỳ 2024. Tổng doanh thu toàn ngành du lịch đạt trên 29.140 tỷ đồng, đạt 131% so với cùng kỳ 2024, đạt 107% so với kịch bản tăng trưởng.