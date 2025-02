Vụ lật xe khách ở Phú Yên làm 3 người chết, tài xế khai không có giấy phép lái xe khách

Ngày 8.2, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên có báo cáo về vụ xe khách lật làm 3 người chết, nhiều người bị thương trên QL1A (đoạn qua thôn Hòa Hiệp, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên).

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, xe khách bị lật BKS 50H-355.47 thuộc Công ty TNHH MTV CTTC NHSG Thương Tín (địa chỉ tại TP.HCM) cho Công ty TNHH (địa chỉ tại TP Đà Nẵng) thuê.

Cứu hộ xe khách bị lật ở Phú Yên khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương. Ảnh Q.N

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe này do Phạm Quốc Huy (SN 1985, trú thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Phạm Quốc Huy khai nhận có GPLX hạng C.

Trong khi đó, theo quy định của pháp luật, tài xế điều khiển xe khách từ 10 - 30 chỗ ngồi phải có GPLX hạng D. Điều khiển xe khách trên 30 chỗ ngồi phải có GPLX hạng E.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu đã test nhanh ma túy, đo nồng độ cồn đối với tài xế Phạm Quốc Huy, kết quả đều âm tính.

Hiện trường vụ lật xe khách ở Phú Yên làm 3 người chết, nhiều người bị thương. Ảnh Bộ Công an

Đáng chú ý, tài xế Phạm Quốc Huy không có tên trong danh sách lái xe đã đăng ký khi làm lệnh xuất bến tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng.

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện để các cơ quan chức năng. Trong đó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an: Chỉ đạo Công an tỉnh Phú Yên và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên; lưu ý xử lý nghiêm đối với lái xe, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về thời gian làm việc, điều kiện, sức khỏe của lái xe trong vụ tai nạn nêu trên...