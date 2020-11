Vụ nghi vợ bị bắt cóc, chồng đâm chết người: Xác định danh tính 6 đối tượng liên quan

Sáng nay (16/11), thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang tạm giữ Trần Ngoại Giao (30 tuổi, ở xã Long An, huyện Long Hồ) điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường vụ án

Trước đó, trưa ngày 15/11, một nhóm người đi trên ôtô 7 chỗ mang biển số 72A-215.22 dừng trước quán cà phê nằm ven quốc lộ 53, đoạn qua xã Long An, huyện Long Hồ.

Sau đó, nhóm người này khống chế nữ chủ quán là Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi) rồi đưa lên ôtô. Chồng chủ quán là anh Giao nghe tiếng vợ la hét đã lao ra giải cứu thì bị đối phương dùng hơi cay xịt vào mặt.

Giao cầm thanh sắt chống trả, đâm về phía đối phương kiến một người tử vong và hai người khác bị thương.

Gây án xong, Giao đến Công an xã Long An đầu thú. Lực lượng Công an đã xác định được danh tính 6 người liên quan đến vụ án, đồng thời thu giữ nhiều hung khí liên quan đến vụ án.