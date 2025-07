Vụ người mẹ hơn 4 năm "gõ cửa" kêu oan cho con ở Bình Dương: VKS và Công an tỉnh phản hồi đơn tố giác

Nội dung tố giác và phản hồi từ VKSND tỉnh Bình Dương

Bà Thành, thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thông, đã tố giác một số cán bộ từng giữ chức vụ trong ngành Kiểm sát tỉnh Bình Dương và Công an TP Thuận An với cáo buộc "lập tài liệu giả", sửa đổi hồ sơ thương tích của Nguyễn Thế Hiển từ "gãy tay phải" sang "gãy tay trái" nhằm khởi tố con bà.

Tuy nhiên, VKSND tỉnh Bình Dương khẳng định không có chứng cứ cho thấy ông Hiển từng bị gãy tay phải. Hồ sơ bệnh án gốc tại Bệnh viện Becamex Bình Dương ngày 12/10/2020 thể hiện rõ ông Hiển bị gãy gần xương bàn ngón 5 tay trái, với đầy đủ hồ sơ và kết quả chụp X-quang hợp pháp.

Khi trưng cầu giám định vết thương, Khang có hồ sơ bệnh án, còn Hiển chỉ có giấy chứng nhận thương tích. Ảnh: Trí Viễn

VKSND tỉnh Bình Dương cũng đánh giá các tài liệu ông Thông cung cấp không toàn diện và không đủ căn cứ để kết luận có hành vi giả mạo hay sai phạm tố tụng. Việc giám định tỷ lệ thương tật 14% của ông Hiển cũng được thực hiện đúng quy định, không có dấu hiệu làm giả.

Về vụ án, Nguyễn Khang đã bị TAND TP Thuận An tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù giam vào ngày 23/9/2022.

Sau khi kháng cáo, TAND tỉnh Bình Dương đã giảm án xuống 2 năm 9 tháng tù và cho hưởng án treo vào ngày 12/1/2023. Bản án phúc thẩm đã có hiệu lực và không có khiếu nại từ phía bị cáo. Dựa trên các căn cứ này, VKSND tỉnh Bình Dương kết luận đơn tố cáo của ông Thông là không có cơ sở.

Phản hồi từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương

Đối với nội dung tố giác cho rằng cán bộ Công an TP Thuận An đã khởi tố oan sai cho Nguyễn Khang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã có văn bản trả lời bà Thành vào ngày 28/7/2023, và mới đây nhất là ngày 6/6.

Văn bản này khẳng định quá trình tố tụng của Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An đã tiến hành đúng quy định, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, không phát sinh oan sai.

Vụ án đã kết thúc điều tra, truy tố, xét xử và bản án phúc thẩm đã có hiệu lực thi hành. Bị cáo Nguyễn Khang đã chấp hành hình phạt và không có ý kiến khác.

Do đơn phản ánh của bà Thành không có nội dung, tình tiết mới, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương không thụ lý.

Bị cáo đề nghị xem xét lại bản án

Bà Lưu Thị Nguyệt Thành và con trai là anh Khang cho biết bà không đồng tình với nội dung trong phản hồi của VKSND và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương. Bà Thànhcho biết sẽ tiếp tục gửi đơn đến cơ quan điều tra VKSND Tối cao và làm đơn đề nghị xem xét kháng nghị giám đốc thẩm về hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm của con trai.

Bà Thành ròng rã hơn 4 năm để kêu oan cho con, cho rằng con mình bị oan trong vụ án này.

Theo đơn đề nghị xem xét kháng nghị Giám đốc thẩm của anh Nguyễn Khang (con ruột bà Thành), bị cáo trong vụ án "Cố ý gây thương tích", anh này đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm số 274/2022/HS-ST ngày 23/9/2022 của TAND TP Thuận An và bản án phúc thẩm số 9/2023/HS-PT ngày 12/1/2023 của TAND tỉnh Bình Dương.

Anh Khang đưa ra nhiều lý do, trong đó cho rằng, cơ quan tố tụng chưa xem xét toàn diện chứng cứ; chưa xem xét, xác minh, thu thập và đánh giá một cách toàn diện các tài liệu, chứng cứ và tình tiết khách quan trong vụ án, dẫn đến phán quyết không phù hợp với quy định pháp luật.

Anh Khang cho rằng việc giám định pháp y về thương tích đối với anh Nguyễn Thế Hiển là không khách quan vì: Không có hồ sơ bệnh án của anh Hiển đính kèm.

Bà Lưu Thị Nguyệt Thành đã gửi đơn các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đề nghị giám định chữ ký của thu ngân N.T.N ký ngày 13/10/2020, trong đơn có gửi tới Công an tỉnh Bình Dương và cơ quan này đã chuyển đơn đến Công an TP Thuận An xem xét. Ảnh Trí Viễn

Giấy chứng nhận thương tích tại bệnh viện Becamex được in lúc 7h44 ngày 13/10/2020 khi anh Hiển không có mặt tại bệnh viện.

Việc thanh toán 684.000 đồng không qua bảo hiểm, với chữ ký của thu ngân nghi là giả mạo, nhằm hợp thức hóa hồ sơ.

Anh Khang nghi ngờ không có sự tách bạch rõ ràng giữa hai vùng thương tích do hai sự cố khác nhau của anh Hiển (anh Hiển từng tai nạn xe trước đó và vụ xô xát với Khang).

Bỏ qua lời khai nhân chứng quan trọng, ông T., người đã chở ông Khang đến nhà anh Hiển và chứng kiến toàn bộ sự việc (bao gồm ai là người khởi xướng và tấn công trước), đã khai báo nhưng lời khai này hoàn toàn không được cơ quan tiến hành tố tụng đề cập đến trong hai bản án.

Anh Khang cho rằng việc thu thập chứng cứ không đầy đủ, trong vụ án mà anh Khang là bị hại (được tách ra từ sự việc này), cơ quan tố tụng chỉ thu thập và đề cập đến các công cụ, phương tiện mà anh Khang sử dụng mà không thu thập các tài liệu, công cụ, vật chứng mà anh Hiển và những người liên quan sử dụng khi hai bên đánh nhau.

Anh Khang cũng thắc mắc, không hiểu lý do vì sao cơ quan tiến hành tố tụng lại tách vụ việc đánh nhau giữa anh Khang và anh Hiển (hai bên cùng bị thương tích, cùng có lỗi) nêu trên thành hai vụ án để giải quyết, điều tra, truy tố và xét xử độc lập.

Từ những phân tích trên, anh Khang đề nghị Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM xem xét và quyết định đề nghị kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm đối với cả hai bản án, theo hướng hủy toàn bộ các bản án (nếu cần thiết sẽ xem xét cả bản án về hành vi gây thương tích cho anh Khang của anh Hiển) và giao cho các cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải quyết lại từ đầu theo thủ tục chung.



Ngày 16/6, VKSND Cấp cao tại TP.HCM đã tiếp nhận đơn của anh Nguyễn Khang về việc đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm và sơ thẩm.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin vào ngày 5/3, bà Thành cũng đã yêu cầu giám định chữ ký của thu ngân N.T.N trong giấy tờ liên quan đến thương tích của anh Nguyễn Thế Hiển, cho rằng con trai bà là nạn nhân với thương tích 27%, trong khi anh Hiển chỉ bị 14%.

Bà khẳng định (có hồ sơ bệnh án đầy đủ) thể hiện thương tích ở tay phải của anh Hiển đã có từ trước vụ xô xát, và việc giám định chỉ dựa vào giấy chứng nhận thương tích mà không có hồ sơ bệnh án đầy đủ, cùng với chữ ký thu ngân nghi giả mạo, nhằm hợp thức hóa thương tích và khiến con trai bà phải chịu tội.

Theo hồ sơ vụ án, anh Nguyễn Thế Hiển và chị Võ Thị Kim Ch. (SN 1988, quê Bình Thuận) là bạn. Anh Nguyễn Khang và chị Ch. từng đính hôn năm 2012.



Khoảng 17h30 ngày 11/10/2020, chị Ch. thuê người đàn ông tên T. (xe ôm) chở đến nhà anh Hiển ở phường Hưng Định (TP Thuận An) chơi. 20h cùng ngày, chị Ch. gọi điện ông T. quay lại đón. Lúc này, anh Hiển yêu cầu chị Ch. ở lại chơi và được chị này đồng ý. Ông T. ra về và đem vụ việc kể lại cho Khang biết.



Khoảng 22h30 cùng ngày, Khang đến nhà anh Hiển để tìm chị Ch. Lúc này, anh Hiển phát hiện và ra trước nhà nói chuyện với anh Khang. Trong lúc nói chuyện, cả hai mâu thuẫn và xảy ra xô xát.



Khang cầm gậy 3 khúc đánh Hiển nhiều cái gây thương tích ở tay trái, thái dương đỉnh phải và vành tai phải. Anh Hiển cũng dùng một thanh kim loại và gậy 3 khúc (giật được của Khang) đánh anh Khang gây thương tích đỉnh trái, chẩm trái đầu, tai phải, má phải và cẳng chân trái.



Trong lúc cả hai xô xát, anh Hiển hô to "cướp, cướp". Lúc này, Võ Hoài Thanh nhà gần đó cầm khúc gỗ tròn đánh vào lưng, hông anh Khang gây thương tích. Sau vụ việc, anh Khang được lực lượng chức năng và người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu.



Tại bệnh viện, anh Khang được xác định gãy cung gò má phải, gãy xương hàm bên trái, gãy xương sườn 9 - 10 bên trái… tỉ lệ thương tật 27%. Bên cạnh đó, anh Nguyễn Thế Hiển cũng được xác định thương tật 14%, trong đó có chấn thương gãy xương bàn V tay trái (gãy xương kín, không có vết thương ngoài da).



Tại phiên tòa sơ thẩm vụ án "Cố ý gây thương tích" ngày 23/9/2022, TAND TP Thuận An tuyên án bị cáo Nguyễn Thế Hiển phạm tội "Cố ý gây thương tích", lĩnh án 2 năm 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Khang lĩnh án 3 năm 3 tháng tù giam.



Không đồng ý với bản án trên, anh Nguyễn Khang đã kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 12/1/2023, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Khang 2 năm 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.