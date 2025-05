Vụ tai nạn giao thông ở Trà Ôn, Vĩnh Long: Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam đề nghị gì với Viện KSND Tối cao?

Theo Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, trong những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, có nhiều loạt bài viết, trang tin liên quan đến vụ việc tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 4/9/2024, làm cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, ngụ tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, ngụ tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong. Ảnh: Facebook luật sư Nguyễn Văn Quynh

Theo đơn khiếu nại của gia đình cháu Trân, ông Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế xe tải biển kiểm soát 84C-102.77, đã điều khiển phương tiện vượt xe ô tô BKS 61C-567.14 đang đỗ lề bên phải đường, dẫn đến lấn phần đường, gây tai nạn trực tiếp, làm cháu Trân tử vong.

Theo gia đình, thông qua các tài liệu chứng cứ, có đủ cơ sở xác định là hành vi phạm pháp luật hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, ngày 26/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Ngày 17/1/2025, Viện KSND huyện Trà Ôn đã ký quyết định huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn. Tuy nhiên, ngày 23/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn tiếp tục ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do "không có sự việc phạm tội".

Theo gia đình và dư luận xã hội, việc không khởi tố vụ án hình sự với lý do "không có sự việc phạm tội", là chưa thuyết phục khách quan, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em cũng như niềm tin vào pháp luật.

Liên quan đến vụ việc nói trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Viện trưởng Viện KSND Tối cao chỉ đạo hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến vụ tai nạn trên. Đồng thời, hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự ngày 23/1/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn.

Đến ngày 2/5/2025, Viện trưởng Viện KSND Tối cao đã ban hành quyết định huỷ bỏ quyết định giải quyết khiếu nại ngày 14/2/2025 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Vĩnh Long và quyết định giải quyết khiếu nại ngày 10/2/2025 của Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn.

Đồng thời, yêu cầu Viện trưởng Viện KSND tỉnh Vĩnh Long huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự ngày 23/1/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Luật Trẻ em năm 2016, Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em và các văn bản pháp lý có liên quan, Cơ quan Thường trực phía Nam (Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam) đánh giá cao sự vào cuộc nhanh, kịp thời Viện KSND Tối cao.

Đồng thời đề nghị Viện trưởng Viện KSND Tối cao tiếp tục giám sát và chỉ đạo các cơ quan có liên quan nhanh chóng rà soát và xử lý vụ việc trên, đảm bảo sự thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em theo đúng quy định của pháp luật.