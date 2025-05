TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 2 thành viên "Hội vỡ nợ - thua tha - thích làm liều" cướp 16 cây vàng; triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt 300 tỷ đồng

2 thành viên "Hội vỡ nợ - Thua tha - Thích làm liều" cướp 16 cây vàng

Ngày 6/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Việt Duy (35 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Nguyễn Trung Hiếu (29 tuổi, trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 20/4, thông qua nhóm Facebook có tên "Hội vỡ nợ - thua tha - thích làm liều", Duy và Hiếu quen biết nhau và nảy sinh ý định thực hiện hành vi phạm tội.

Hai đối tượng Nguyễn Việt Duy và Nguyễn Trung Hiếu. Ảnh: C.H.

Hiếu từng thuê trọ tại một nhà nghỉ trên phố Ngọc Hà (quận Ba Đình, Hà Nội) do bà T. (gần 70 tuổi) làm chủ. Biết được bà T. thường đeo nhiều trang sức bằng vàng và nhà nghỉ nằm trong ngõ nhỏ, ít người qua lại, không có hệ thống camera giám sát, Hiếu đã cùng Duy lên kế hoạch gây án.

Chiều 23/4, hai đối tượng đến nhà nghỉ giả vờ thuê phòng, chờ thời điểm thích hợp để hành động. Khoảng 19h30 cùng ngày, khi các phòng đã được khách trả hết, cả hai nói bà T. lên kiểm tra đường nước hỏng. Khi bà T. bước vào phòng, Duy bất ngờ dùng dùi cui điện tấn công khiến nạn nhân ngã ra.

Tay nạn nhân bầm tím do bị các đối tượng khống chế. Ảnh: C.H.

Tiếp đó, cả hai trói bà chủ nhà nghỉ bằng ga giường và lấy đi toàn bộ số trang sức bằng vàng trên người nạn nhân (ước tính khoảng 16 cây vàng), cùng một điện thoại iPhone 16 Pro Max.

Sau khi gây án, hai nghi phạm tẩu thoát và vứt tang vật là dùi cui điện xuống sông Hồng khi chạy trốn qua cầu Nhật Tân.

Ngay sau khi được giải cứu, bà T. đã đến Công an phường Đội Cấn trình báo sự việc. Vụ án sau đó được chuyển lên Phòng Cảnh sát hình sự để thụ lý. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy bắt được Nguyễn Việt Duy và Nguyễn Trung Hiếu.



Ngày 6/5, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công chuyên án liên quan đến sàn giao dịch ngoại hối giả mạo Verbo Capital - một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn, tổng thiệt hại lên tới 300 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nhà chức trách, cầm đầu tổ chức tội phạm là một số đối tượng người Trung Quốc, phối hợp chặt chẽ với nhóm người Việt Nam có vai trò tổ chức, lôi kéo người tham gia. Trong đó, Nguyễn Văn Chung (SN 1995, trú tại An Phú, An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (SN 1999, ngụ Bình Chánh, TP.HCM) là hai nhân vật chủ chốt.



Đối tượng Phạm Trần Phương Anh tại cơ quan công an. Ảnh: BCA.

Nhóm này đã tự dựng lên sàn Verbo Capital, là một nền tảng giao dịch ngoại hối giả, hoạt động trá hình dưới mô hình đa cấp. Các đối tượng phân chia vai trò rõ ràng, xây dựng mạng lưới nhân viên đông đảo, sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram để quảng bá, tiếp cận và dụ dỗ người dân tham gia đầu tư.

Sau khi người chơi tạo tài khoản, các "chuyên gia tài chính" tự phong sẽ hướng dẫn nạp tiền, đặt lệnh giao dịch. Tuy nhiên, hệ thống phía sau được cài đặt để thao túng lệnh, điều chỉnh chênh lệch giá mua - bán (Spread) nhằm gây thua lỗ giả tạo, khiến nhà đầu tư mất trắng.

Khi người chơi có nhu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách trì hoãn, lôi kéo tiếp tục đầu tư để tiếp tục thao túng và chiếm đoạt. Số tiền chiếm đoạt được phân chia theo cấp bậc trong hệ thống.

Từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital đã thực hiện khoảng 5.700 giao dịch, lừa đảo hơn 4.000 người trên cả nước, tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến 300 tỷ đồng.

Để bóc gỡ toàn bộ đường dây, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, triển khai 5 tổ công tác đồng loạt bắt giữ các nghi phạm tại nhiều địa phương. Lực lượng chức năng đẫ thu giữ 26 máy tính, 32 điện thoại, 1 ô tô, cùng nhiều thiết bị điện tử và phong tỏa khoảng 8,5 tỷ đồng trong tài khoản liên quan.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

Một tử tù được ân giảm xuống tù chung thân

Ngày 6/5, tại TP.Hạ Long, TAND tỉnh Quảng Ninh, Trại tạm giam Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh phối hợp tổ chức lễ công bố và tống đạt quyết định của Chủ tịch nước về ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân đối với người bị kết án tử hình Lý A Tùng.

Lý A Tùng được Chủ tịch nước ân giảm từ án tử hình xuống tù chung thân. Nguồn: NLĐO



Lý A Tùng (SN 1986, tên gọi khác là Lý A Sinh, quê quán tỉnh Lai Châu) đang chấp hành án tử hình tại Trại tạm giam (Công an tỉnh Quảng Ninh) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" từ năm 2018.

Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 5/1/2018, tại khu vực biên giới thuộc khu 5, phường Hải Hòa, TP.Móng Cái, tổ công tác của Đồn Biên phòng Hải Hòa (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) bắt quả tang Lý A Tùng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy sang Trung Quốc, thu giữ của Tùng 20 bánh heroin có tổng khối lượng 6.846,88 gram.

Quá trình xét xử, Lý A Tùng không kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm. Trong thời hạn quy định, sau khi xét xử phúc thẩm, Lý A Tùng đã làm đơn xin ân giảm hình phạt tử hình gửi lên Chủ tịch nước.

Ngày 23/4/2025, Chủ tịch nước đã ra Quyết định số 571 về việc ân giảm hình phạt tử hình cho Lý A Tùng xuống tù chung thân.

Quyết định ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, mở ra cho họ con đường được sống, ăn năn, hối cải, phục thiện, cải tạo để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau khi được ân giảm, Lý A Tùng tiếp tục thụ án chung thân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.

Vụ tai nạn giao thông ở Trà Ôn, Vĩnh Long: Cục Điều tra hình sự, VKSND Tối cao trực tiếp kiểm tra hiện trường và làm việc với nhân chứng có liên quan

Ngày 6/5, sau khi đến gia đình cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010 - nữ sinh tử vong trong vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024 tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) làm việc, Cục Điều tra hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã tiến hành kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Tại hiện trường, cán bộ Cục Điều tra hình sự, VKSND Tối cao đã kiểm tra, ghi nhận các dấu vết trên mặt đường nơi cháu Trân gặp nạn.

Cũng trong chiều 6/5, Cục Điều tra hình sự, VKSND Tối cao cũng đã mời làm việc các nhân chứng chứng kiến vụ tai nạn, trong đó có ông Hồ Trung Sô (45 tuổi) và ông Nguyễn Văn Chính (59 tuổi).

Ông Sô là người có mặt hiện trường khi tai nạn vừa xảy ra, đã hối thúc, cùng tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, ngụ Trà Vinh) đưa nạn nhân Trân đi cấp cứu bằng xe gắn máy của ông.

Ông Sô đã chỉ lại dấu vết nơi cháu Trân nằm ở mặt đường khi gặp nạn và vị trí xe tải gây tai nạn cho các điều tra viên.

Ông Hồ Trung Sô chỉ lại hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong. Ảnh: A.D



Ông Sô cũng xác nhận với điều tra viên, vị trí xe tải gây tai nạn khi đó nằm chiếm gần hết phần đường của các nữ sinh đang lưu thông. Nạn nhân Trân nằm sát bánh xe bên tài xế của xe tải và vị trí nằm sát lề cỏ theo hướng lưu thông bên phải của nhóm nữ sinh.

Điều tra viên của Cục Điều tra hình sự, VKSND Tối cao đã dùng thước đo các vị trí trên mặt đường theo chỉ dẫn của ông Sô cũng như các nhân chứng khác.

Liên tục mấy ngày qua, Cục Điều tra hình sự, VKSND Tối cao đã làm việc với các luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho gia đình cháu Trân, các cơ quan tố tụng của huyện Trà Ôn và của tỉnh Vĩnh Long liên đến quá trình điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông.

Cục Điều tra hình sự, VKSND Tối cao làm rõ có hay không việc cố ý không khởi tố vụ án, bỏ lọt tội phạm trong quá trình điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông nói trên của cơ quan tố tụng tỉnh Vĩnh Long.

Theo các tài liệu và thông tin mà phóng viên Dân Việt có được, sáng 4/9/2024, em T.N.X.N. (SN 2010) điều khiển xe đạp điện chạy phía trước, còn xe đạp điện của cháu Trân chở theo bạn chạy phía sau, lưu thông theo hướng từ xã Vĩnh Xuân đi Hựu Thành.

N. lái xe đạp điện đến địa điểm trên, đã phát hiện xe tải biển kiểm soát 84C-102.77 điều khiển theo hướng ngược lại bật nhan bên trái và vượt qua xe bán tải biển kiểm soát 61C-567.14 đang dừng bên lề phải.

N. cho dừng xe, còn Trân lái xe đạp điện từ phía sau đã va chạm vào xe đang dừng phía trước. Nữ sinh và xe đạp điện cùng ngã về bên trái, còn người bạn ngồi phía sau thì ngã về bên phải. Lúc xe tải chạy đến và bánh xe bên trái chèn qua người làm nữ sinh bị thương nặng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế xe tải (anh N.V.B.T., SN 1992) cùng người dân đã đưa nữ sinh đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện nhưng không qua khỏi.

Sau đó, vụ việc đã được chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn xử lý và cơ quan này không khởi tố vụ án.

Không đồng ý với quyết định trên, ngày 21/2, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của Trân) đã có gửi đơn khiếu nại về cái chết của con gái đến Viện KSND tỉnh Vĩnh Long.

Trong đơn khiếu nại, ông Phúc cho rằng, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, do không có sự việc phạm tội là không khách quan, không đúng sự thật của vụ án.

Do đó, ông yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của con gái ông, khởi tố vụ án, khởi tố tài xế xe gây tai nạn thương tâm.

Tuy nhiên, đến ngày 14/3, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long có quyết định bác đơn khiếu nại của ông Phúc.

Đến sáng 28/4, ông Phúc đã tìm đến nhà người tài xế trong vụ tai nạn nói trên (anh T.) và bắn anh này bằng súng tự chế (loại Rulo), sau đó tự sát.

Ông Phúc và anh T. đều được ngành chức năng địa phương đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở TP.Cần Thơ.

Sau đó, ông Phúc được người nhà chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị nhưng không qua khỏi.

Một phụ nữ tử vong do bị đất đá vùi lấp khi đi mót quặng thiếc

Một người phụ nữ 39 tuổi ở xã Châu Tiến (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) đã không may tử vong do bị đất đá vùi lấp trong khi cố gắng mót quặng thiếc tại một hầm mỏ tự nhiên.

Nạn nhân bị tử vong là chị Cao Thị T., trú tại xóm Phúc Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp. Gia đình đã tiến hành các thủ tục mai táng sau khi nhận thi thể từ cơ quan chức năng, ông Lang Văn Hanh, Chủ tịch UBND xã Châu Tiến cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn được phong tỏa. Nguồn: VOV



Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào trưa 5/5 khi chị T. cùng một nhóm người dân tự ý vào khu vực mỏ của Công ty Đại Phong, ở bản Na Hiêng, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp để mót quặng. Trong quá trình đào bới, một lượng lớn đất đá bất ngờ đổ sập xuống, vùi lấp chị T. Trước sự việc, những người đi cùng đã nhanh chóng báo tin, tuy nhiên, khi mọi người đến cứu thì nạn nhân đã tử vong.

Ông Hanh cũng cho biết, hoàn cảnh gia đình chị T. vô cùng khó khăn: Chồng bị bệnh tâm thần, con đầu bị khuyết tật, con thứ hai đang học lớp 8 cũng phải nghỉ học để đi làm thuê. Hiện tại, Công ty Đại Phong đã hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng chi phí mai táng, UBND xã Châu Tiến cũng hỗ trợ thêm 2 triệu đồng và 50kg gạo.

Khu vực mỏ này thường xuyên có người dân từ các xã Châu Hồng và Châu Tiến tìm đến mót quặng, bất chấp sự ngăn cản từ phía công ty và cảnh báo của chính quyền.

Sau sự việc, lực lượng công an đã có mặt khám hiện trường phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Được biết trước đó khoảng 5 năm, trên địa bàn xã Châu Tiến cũng đã xảy ra vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong do đi mót quặng bị đất đá vùi lấp.