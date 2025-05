Theo báo cáo của Sở GDĐT TP.HCM, Trung tâm Ngoại ngữ Úc Châu (182-184-186 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) và Trung tâm Ngoại ngữ Úc Châu 1 (729-731 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, TP. Thủ Đức) đều có đầy đủ hồ sơ pháp lý. Cả hai trung tâm đều do bà Trần Mỹ Ngọc làm Giám đốc Trung tâm (nhiệm kỳ 2023 - 2028) và nhà đầu tư là Công ty TNHH Giáo dục – Đào tạo Duy Khang do ông Hồ Đăng Duy làm Giám đốc.

Trung tâm Anh ngữ Úc Châu đột ngột đóng cửa sau khi thông báo tạm dừng để sửa chữa cơ sở vật chất. Ảnh: N.M

Từ khi được cấp phép, hai trung tâm hoạt động tương đối ổn định, có thực hiện báo cáo định kỳ và tham dự các buổi tập huấn do Sở GDĐT tổ chức. Theo báo cáo Quý 1/2025, Trung tâm Ngoại ngữ Úc Châu có 172 học sinh và Trung tâm Ngoại ngữ Úc Châu 1 có 144 học sinh. Sở GDĐT cũng đã tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của hai trung tâm vào tháng 7 năm 2023 và các đơn vị đã có báo cáo khắc phục.

Tuy nhiên, Sở GDĐT cho biết chưa hề nhận được báo cáo ngưng hoạt động từ phía hai trung tâm này. Thông tin về việc "nhà đầu tư bỏ trốn" cũng chưa được các trung tâm báo cáo về Sở.

Trước tình hình trên, Sở GDĐT đã chủ động chuyển thông tin pháp lý của hai trung tâm đến Công an Thành phố (PC03) vào ngày 15/5. Ngày 16/5, Sở đã làm việc trực tiếp với Công an phường Linh Tây và Công an phường Tăng Nhơn Phú B (nơi đặt trụ sở của hai trung tâm) để nắm bắt thông tin.

Hiện tại, công an các phường đang tiếp nhận đơn của phụ huynh liên quan đến việc ngừng hoạt động của hai trung tâm, củng cố hồ sơ để chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP.HCM xem xét thụ lý, điều tra làm rõ.

Sở GDĐT khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Công an Thành phố và công an các phường để nắm tình hình, tổ chức tiếp công dân để tiếp nhận thông tin và hướng dẫn giải quyết. Đồng thời, Sở sẽ tổng hợp hồ sơ để xem xét đình chỉ hoạt động giáo dục đối với hai trung tâm và kiến nghị Công an TP.HCM thu hồi con dấu theo quy định.

Sở GDĐT cũng đã đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo Công an Thành phố tiếp tục giám sát, đảm bảo an ninh trật tự và phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc.

Phụ huynh rưng rưng nước mắt, không còn tiền cho con học nơi khác

Phụ huynh cùng tập hợp để hoàn thành hồ sơ vụ việc gửi công an. Ảnh: H.G.L

Như Dân Việt đã đưa tin, việc Trung tâm Anh ngữ Úc Châu đột ngột đóng cửa khiến nhiều phụ huynh bàng hoàng, bức xúc. Nhiều người đã đóng hàng chục triệu đồng học phí cho con em mình.

Chị Đặng Thị Huế (ngụ TP Thủ Đức) nghẹn ngào chia sẻ đã đóng 35 triệu đồng học phí nhưng con chỉ mới học được vài buổi. Với đồng lương công nhân ít ỏi, số tiền đó là cả một gia tài.

"Nghe trung tâm đã hoạt động mười mấy năm, bao nhiêu thế hệ học qua rồi nên tôi tin tưởng đăng ký khóa dài nhất, ai ngờ giờ thế này," chị Huế bàng hoàng nói và cho biết giờ không còn tiền để lo cho con đi học tiếp, mất hết niềm tin vào các trung tâm.

Tương tự, chị Lê Thị Thủy (ngụ TP Thủ Đức) có hai con cũng theo học tại trung tâm. Con gái lớn vừa đóng thêm hơn chục triệu đồng để học chương trình IELTS 7.0, dự kiến tháng 7 này học lại sau thời gian bảo lưu để thi tốt nghiệp lớp 12.

Nhiều phụ huynh khác cũng chung cảnh ngộ, đã đóng những khoản tiền không nhỏ, ít nhất cũng gần 20 triệu đồng, có người đóng gần 40 triệu đồng cho cả con và cháu. Theo thống kê sơ bộ, chỉ riêng cơ sở Kha Vạn Cân, phụ huynh đã đóng hơn 10 tỷ đồng tiền học phí.

Trước đó, phụ huynh cho biết chỉ nhận được thông báo trung tâm tạm ngưng hoạt động để sửa chữa. Tuy nhiên, một tuần sau, nhân viên cho biết không thể liên lạc được với Giám đốc Trung tâm.

Hiện trang web của Trung tâm Anh ngữ Úc Châu cũng đã ngừng hoạt động. Các phụ huynh đã tập trung và gửi đơn tố cáo đến Công an phường Linh Tây, TP Thủ Đức với hy vọng đòi lại số tiền đã đóng.