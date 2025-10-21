Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 21/10/2025 17:20 GMT+7

Vụ va chạm giao thông ở Thanh Hóa: Bắt admin fanpage "Hà và Việt Nam" vì chiếm đoạt tiền từ thiện

Quang Thanh Thứ ba, ngày 21/10/2025 17:20 GMT+7
Liên quan đến vụ va chạm giao thông của đoàn thiện nguyện Đắk Lắk gây xôn xao dư luận, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự Đào Quang Hà (SN 2001). Đối tượng này bị cáo buộc lợi dụng sự việc, đăng tải thông tin để kêu gọi ủng hộ rồi chiếm đoạt 43 triệu đồng tiền từ thiện cho mục đích cá nhân.
Vụ việc bắt nguồn từ vụ va chạm giao thông giữa phương tiện của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk và một công dân tại tỉnh Thanh Hóa. Sau sự cố, đã xuất hiện nhiều thông tin trái chiều trên mạng xã hội, kèm theo những bình luận công kích người dân địa phương và yêu cầu hỗ trợ đoàn thiện nguyện.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự Đào Quang Hà (sinh năm 2001) ở tỉnh Hưng Yên, thành viên của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, là người đã lợi dụng tình huống này để kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi cá nhân.

Cơ quan công an đã xác định Đào Quang Hà (sinh năm 2001, thường trú tại tỉnh Hưng Yên), thành viên của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, là người đã lợi dụng tình huống này để kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi cá nhân. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đào Quang Hà là người quản lý fanpage “Hà và Việt Nam”, đồng thời có vai trò kêu gọi ủng hộ tài chính để đoàn thực hiện hoạt động thiện nguyện tại vùng lũ thuộc tỉnh Thái Nguyên vào đầu tháng 10 vừa qua.

Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa xe của đoàn và một công dân Thanh Hóa, mặc dù không trực tiếp chứng kiến vụ việc, Hà đã đăng lại video do đoàn quay trên trang mạng xã hội cá nhân. Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận chỉ trích người dân Thanh Hóa và bày tỏ mong muốn được ủng hộ nhà xe trong việc khắc phục khoản tiền 100 triệu đồng đã đền bù cho chủ xe địa phương.

Trước làn sóng ủng hộ này, Hà đã công khai số tài khoản cá nhân và đăng bài kêu gọi đóng góp. Một tài khoản Facebook có tên “Thị Thu Hường Bùi” (không rõ danh tính thật) sau đó đã chuyển khoản 43 triệu đồng ủng hộ Hà nhưng yêu cầu không công khai danh tính.

Tuy nhiên, thay vì chuyển toàn bộ số tiền cho nhà xe như mục đích kêu gọi ban đầu, Hà đã chuyển 40 triệu đồng sang một tài khoản cá nhân khác và không thông báo với đoàn. Số tiền này sau đó được sử dụng cho mục đích cá nhân.

Tại cơ quan công an, Đào Quang Hà đã thừa nhận hành vi phạm tội. 

