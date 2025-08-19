"Vua bút bi" Thiên Long chi 2,8 triệu USD mở rộng thị trường Đông Nam Á

Ngày 15/08, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Long thông qua việc đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn 2,8 triệu USD (gần 74 tỷ đồng) để thành lập pháp nhân nhập khẩu và kinh doanh văn phòng phẩm tại Philippines, với tên dự kiến là FlexOffice Philippines Inc.

Toàn bộ khoản đầu tư là vốn chủ sở hữu, hình thức đầu tư cụ thể sẽ được quyết định tùy theo quy định thực tế tại Philippines.

Động thái này nằm trong chiến lược mở rộng ra Đông Nam Á mà lãnh đạo Thiên Long nhiều lần công bố với cổ đông.



Ngành bút viết và văn phòng phẩm ở Đông Nam Á đang thu hẹp lại, các doanh nghiệp chọn chuyển qua các ngành khác có quy mô lớn hơn và lợi nhuận nhiều hơn. Trong khi đó, thị trường nước ngoài có tốc độ phát triển 35% mỗi năm nên còn nhiều dư địa cho Thiên Long tham gia.

Năm 2024, doanh thu nội địa tăng 9%, nhưng thị trường Đông Nam Á tăng tới 25%. Các năm gần đây, xuất khẩu của TLG đều tăng trên 20%, trong đó thương hiệu FlexOffice đã trở thành "top-of-mind" tại Philippines.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Long Cô Gia Thọ. Ảnh chụp màn hình.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, Thiên Long đạt hơn 2.040 tỷ đồng doanh thu, gần như đi ngang so với cùng kỳ; nhưng lãi ròng giảm 9% do chi phí bán hàng tăng mạnh 35% lên gần 490 tỷ đồng, chủ yếu từ chi phí tiếp thị, hội chợ và các hoạt động quảng bá tăng hơn 2 lần.

Biên lãi gộp vẫn tăng tích cực từ 46% lên 49,5%, Công ty thực hiện được 49% chỉ tiêu doanh thu và 67% mục tiêu lợi nhuận năm sau 6 tháng.

Trước đó, Thiên Long đạt doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay vào năm 2024. Tại báo cáo thường niên, vốn hóa Công ty đạt 220 triệu USD, giá trị thương hiệu đạt xấp xỉ 40 triệu USD, vốn điều lệ tăng lên 864 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2024 của Thiên Long đạt 3.772,7 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Các khoản chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp của Công ty tăng nhẹ, trong khi chi phí lãi vay giảm. Lợi nhuận gộp Thiên Long mang về là 580 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2023. Kết quả, Công ty đạt lãi ròng 461,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 29,4%.

Báo cáo thường niên năm 2024 của Thiên Long cho biết, có 61% học sinh thường xuyên sử dụng sản phẩm của Công ty (nghiên cứu của Ipos vào năm 2024).