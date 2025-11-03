Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đông Tây - Kim Cổ
Thứ hai, ngày 03/11/2025 22:55 GMT+7

Vua Lê Uy Mục: Sai lính bắt gái trẻ trong dân gian vào cung mua vui, rồi sát hại khi chán

+ aA -
Bảo Minh Thứ hai, ngày 03/11/2025 22:55 GMT+7
Vua Lê Uy Mục bị Giản Tu Công Lê Oanh (vua Lê Tương Dực sau này), vì hận giết hại gia đình, sau khi bức tử, sai người dùng súng lớn, để xác vào miệng súng, cho nổ tan hết hài cốt.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Vua Lê Uy Mục: Sai lính bắt gái trẻ trong dân gian vào cung mua vui, rồi sát hại khi chán

Lê Uy Mục (1488 – 1509), húy là Lê Tuấn, là vị hoàng đế thứ tám của triều Hậu Lê, một trong những vị vua tai tiếng nhất lịch sử Việt Nam. Ông được xem là vị quân vương khởi đầu cho thời kỳ suy thoái của nhà Lê sau hơn 80 năm hưng thịnh kể từ thời Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông.

Lê Uy Mục là con trai thứ hai của vua Lê Hiến Tông với Chiêu Nhân Duệ hoàng hậu Nguyễn Thị Cận – một cung nữ xuất thân nghèo hèn ở làng Phù Chẩn, huyện Đông Ngàn (nay thuộc Bắc Ninh). Do mẹ mất sớm, ông được Nguyễn Kính phi – ái phi của Lê Hiến Tông – nhận nuôi. Ngay từ nhỏ, Lê Tuấn đã không được đánh giá cao về tư chất. Chính Lê Hiến Tông từng nói: “Đứa con này không phải người đức độ”. Vì vậy, ngôi thái tử được truyền cho người em là Lê Thuần – tức vua Lê Túc Tông.

Thế nhưng, Lê Túc Tông băng hà chỉ sau 6 tháng trị vì, chưa kịp có con nối dõi. Trước khi mất, ông di chiếu truyền ngôi cho anh là Lê Tuấn. Di chiếu này khiến triều đình chia rẽ: Huy Gia Thái hoàng thái hậu (vợ vua Lê Thánh Tông) phản đối kịch liệt, cho rằng Lê Tuấn là “con kẻ tiện tỳ, không xứng đáng nối ngôi tổ tông”. Tuy nhiên, Nguyễn Kính phi cùng đại thần Nguyễn Nhữ Vy đã nhanh tay dàn mưu, khóa cửa thành, phế bỏ mọi tranh cãi, lập Lê Tuấn lên ngôi vào ngày 22 tháng 1 năm 1505, lấy niên hiệu là Đoan Khánh, mới 17 tuổi.

“Vua Quỷ” Lê Uy Mục. Ảnh: Chat GPT.

Ngay khi vừa lên ngôi, Lê Uy Mục đã bộc lộ bản tính tàn độc. Oán hận vì từng bị Thái hoàng thái hậu Trường Lạc khinh miệt mẹ ruột, ông sai người đầu độc giết bà chỉ hai tháng sau khi đăng cơ, rồi giả vờ để tang bảy ngày để che giấu tội ác. Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Vua mới lên ngôi, đã giết bà nội, thiên hạ đều kinh”. Hành vi ấy không chỉ khiến quần thần khiếp sợ mà còn mở đầu cho chuỗi tàn sát không dứt trong cung đình.

Lê Uy Mục vốn nghi kỵ những người từng phản đối việc ông lên ngôi. Hai đại thần Đàm Văn Lễ và Nguyễn Quang Bật, những người từng ủng hộ lập Lê Túc Tông, bị ông vu tội phản nghịch, bắt đi lưu đày rồi sai quân đuổi theo giết chết dọc đường. Mưu sĩ Nguyễn Nhữ Vi – người từng giúp ông đoạt ngôi – cũng bị giết để bịt miệng. Bầu không khí trong triều trở nên nặng nề, các quan ai cũng nơm nớp lo sợ.

Sử chép rằng, Lê Uy Mục nghi kỵ khắp nơi, ra lệnh cho hoạn quan Nguyễn Đình Khoa bí mật dò xét 26 thân vương trong họ Lê. Ai bị nghi là có ý bất phục đều bị giam cầm hoặc trục xuất. Kinh vương Lê Kiện phải trốn biệt tăm, Giản Tu Công Lê Oanh – con cháu đời sau của Lê Thánh Tông – bị bắt giam trong ngục.

Trong triều, quyền hành rơi hết vào tay phe ngoại thích. Ba thế lực họ ngoại của vua chia nhau khuynh loát triều đình: họ Nguyễn ở Phù Chẩn (quê mẹ vua), họ Khương ở Hoa Lăng (quê mẹ nuôi), và họ Trần ở Nhân Mục (quê hoàng hậu). Bọn này cậy thế vua, ngang nhiên cướp bóc dân lành, chiếm đoạt của cải trong dân gian. Dân gian khi ấy có câu truyền: “Trời sinh ra Uy Mục, dân chẳng kịp kêu”.

Không chỉ bạo ngược, Lê Uy Mục còn đắm chìm trong tửu sắc. “Đêm nào cũng cùng cung nhân uống rượu vô độ, say thì giết người”. Ông sai lính bắt các cô gái trẻ trong dân gian vào cung để mua vui, rồi sát hại khi chán. Sách Đại Việt thông sử của Lê Quý Đôn chép rằng, mỗi buổi yến tiệc của Lê Uy Mục đều có cảnh “máu vương khắp thềm ngọc”. Thậm chí, ông còn bắt quân sĩ đấu nhau bằng gậy đến chết trong cung để mua vui, người thắng được thưởng “tiền lụa và rượu quý”.

Sứ thần nhà Minh khi sang phong tước cho Lê Uy Mục, thấy sắc diện dữ tợn của vua, đã làm hai câu thơ:

“An Nam tứ bách vận vưu trường,

Thiên ý như hà giáng Quỷ vương?”

(Tạm dịch:

Vận nước An Nam còn dài bốn trăm năm,

Cớ sao Trời lại sinh ra vua quỷ?)

Cái tên “Quỷ vương” từ đó mà thành, được dân gian truyền tụng suốt mấy thế kỷ.

Sự hoang dâm và bạo ngược khiến triều đình mục ruỗng. Ngoại thích lộng quyền, tướng sĩ mất lòng trung, dân chúng khắp nơi nổi loạn. Năm 1509, thân thích của Thái hoàng thái hậu Trường Lạc là Nguyễn Văn Lang cùng các tướng Vũ Bá, Vũ Tiếp và người Chiêm nô Chế Mạn khởi binh ở Tây Đô (Thanh Hóa). Khi ấy, Giản Tu Công Lê Oanh – em họ Lê Uy Mục, vốn bị giam – đã hối lộ lính ngục trốn thoát, được Nguyễn Văn Lang tôn làm minh chủ, phất cờ nổi dậy “phù Lê diệt bạo”.

Cuộc khởi binh nhanh chóng được hưởng ứng. Lương Đắc Bằng – danh sĩ xứ Thanh – thay mặt Giản Tu Công viết Hịch trừ bạo Lê Uy Mục, kết tội:

“Bạo chúa Lê Tuấn, phận con thứ hèn kém, giết bà nội, sát thân vương, bọn ngoại thích cậy quyền làm loạn. Dân chúng đã cùng khốn mà còn vơ vét chẳng thôi. Công trình thổ mộc, xây lên lại phá, dân Hải Dương, Kinh Bắc mệt mỏi lao đao. Cả nước đau lòng, Trời Đất chẳng dung”.

Tháng 11 năm 1509, Giản Tu Công Lê Oanh kéo đại quân cả thủy lẫn bộ từ Tây Đô tiến ra Đông Kinh. Quân của Lê Uy Mục chống cự yếu ớt, liên tiếp thất trận. Các tướng Dương Trực Nguyên, Phạm Thịnh, Trần Năng đều tử trận; quân sĩ bỏ chạy tán loạn.

Tuyệt vọng, Lê Uy Mục cho đem vàng bạc ban cho tù nhân, bắt họ ra trận. Nhưng những người này vốn oán hận, liền bỏ trốn. Cuối cùng, tướng trấn thủ kinh thành Lê Quảng Độ phản bội, mở cửa thành đón quân nổi dậy. Ngày 28 tháng 8 năm 1509, kinh thành thất thủ. Lê Uy Mục chạy trốn đến phường Nhật Chiêu, bị bắt nộp cho Giản Tu Công.

Tháng Chạp năm ấy, Giản Tu Công – vì thù cha mẹ, anh em bị Lê Uy Mục sát hại – không chỉ buộc vua uống thuốc độc mà còn hạ lệnh “cho thân thể tan xác”. Sử cũ chép: “Bấy giờ, Giản Tu Công sai người bỏ xác Uy Mục vào miệng súng lớn, cho nổ tan hết hài cốt, chỉ lấy ít tro tàn chôn ở làng Phù Chẩn, quê mẹ.”

Lê Uy Mục chết khi mới 21 tuổi, trị vì được bốn năm. Dân gian mừng như thoát nạn. Sau này, khi Lê Chiêu Tông lên ngôi, ông mới được truy phong thụy hiệu là Uy Mục đế, một cái tên mà hậu thế hiểu là để ghi nhớ “uy quyền mà ngu muội”.

Triều đại ngắn ngủi của Uy Mục để lại bài học cay đắng: từ một triều đại rực rỡ thời Lê Thánh Tông, nhà Hậu Lê bước sang giai đoạn suy thoái vì chính sự tàn bạo, nghi kỵ và vô đạo của một vị vua trẻ. Lịch sử đã ghi lại hình ảnh ông như “Quỷ vương” của Đại Việt – người khiến triều Lê bắt đầu rạn nứt, và mở đầu cho thời kỳ loạn lạc kéo dài hơn một thế kỷ sau đó.

Tham khảo thêm

Vua Lê Nhân Tông 2 lần đánh bại Chiêm Thành, bình định Bồn Man ra sao?

Vua Lê Nhân Tông 2 lần đánh bại Chiêm Thành, bình định Bồn Man ra sao?

Lăng mộ của vua Lê Thái Tổ nằm ở đâu?

Lăng mộ của vua Lê Thái Tổ nằm ở đâu?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

2 lý do nào dẫn đến việc lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

6 mãnh tướng khiến Quan Vũ ngưỡng mộ nhất trong Tam quốc diễn nghĩa gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ
6 mãnh tướng khiến Quan Vũ ngưỡng mộ nhất trong Tam quốc diễn nghĩa gồm những ai?

Hoàng đế nhà Minh, tài ba lỗi lạc, nhưng cả đời chỉ chung tình với 1 vợ

Đông Tây - Kim Cổ
Hoàng đế nhà Minh, tài ba lỗi lạc, nhưng cả đời chỉ chung tình với 1 vợ

Vì sao các hoàng đế La Mã thường bị ám sát?

Đông Tây - Kim Cổ
Vì sao các hoàng đế La Mã thường bị ám sát?

Vì sao Lệnh Hồ Xung suốt ngày say rượu vẫn được tôn làm Minh chủ võ lâm?

Đông Tây - Kim Cổ
Vì sao Lệnh Hồ Xung suốt ngày say rượu vẫn được tôn làm Minh chủ võ lâm?

Đọc thêm

Phản ứng của VFF khi FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia
Thể thao

Phản ứng của VFF khi FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia

Thể thao

Trang chủ của LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã nhanh chóng đăng tải thông tin LĐBĐ Thế giới (FIFA) chính thức bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) vào tối muộn ngày 3/11.

FIFA chính thức bác đơn kháng cáo của bóng đá Malaysia
Thể thao

FIFA chính thức bác đơn kháng cáo của bóng đá Malaysia

Thể thao

Tối muộn ngày 3/11, LĐBĐ Thế giới (FIFA) đã đưa ra phán quyết chính thức về đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM). Theo đó, họ giữ nguyên án phạt đã công bố vào ngày 26/9 vừa qua.

Ai sinh vào 4 ngày Âm lịch này, tài hoa hơn người, cuối năm 2025, gặp thời đổi vận, phất lên không ngừng
Gia đình

Ai sinh vào 4 ngày Âm lịch này, tài hoa hơn người, cuối năm 2025, gặp thời đổi vận, phất lên không ngừng

Gia đình

Người sinh vào 4 ngày Âm lịch đặc biệt này được xem là mang mệnh phú quý, vừa tài hoa vừa có vận may hơn người, được quý nhân phù trợ.

Nếu Tiều Cái sống thọ, liệu Lương Sơn Bạc có quy thuận triều đình nhà Tống?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu Tiều Cái sống thọ, liệu Lương Sơn Bạc có quy thuận triều đình nhà Tống?

Đông Tây - Kim Cổ

Một số nhận định trên các diễn đàn mạng Trung Quốc cho rằng, nếu Tiều Cái không chết sớm, Lương Sơn Bạc sẽ không bao giờ quy thuận triều đình nhà Tống. Nhận định này có cơ sở từ ba nguyên nhân lớn: xuất thân, tư tưởng chính trị và bản lĩnh lãnh đạo của ông.

Bí thư Đồng Nai Vũ Hồng Văn trao tặng quà hỗ trợ 4 tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ
Đại đoàn kết dân tộc

Bí thư Đồng Nai Vũ Hồng Văn trao tặng quà hỗ trợ 4 tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ

Đại đoàn kết dân tộc

Hôm nay 3/11, Đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai do ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và trao quà hỗ trợ các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên 41 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ.

Thủ tướng đề nghị mở rộng hợp tác giữa vùng Kansai (Nhật Bản) với các địa phương Việt Nam
Kinh tế

Thủ tướng đề nghị mở rộng hợp tác giữa vùng Kansai (Nhật Bản) với các địa phương Việt Nam

Kinh tế

Chiều 3/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Nishimura Teiichi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật-Việt khu vực Kansai và các thành viên trong Đoàn của Hội Hữu nghị đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ukraine tung vũ khí mới, đánh thẳng vào huyết mạch hậu cần của Nga
Thế giới

Ukraine tung vũ khí mới, đánh thẳng vào huyết mạch hậu cần của Nga

Thế giới

Đêm yên ắng đến nghẹt thở bị xé toạc bởi những tiếng nổ bất ngờ, lực lượng đặc nhiệm “Alpha” thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tiến hành một chiến dịch tập kích chính xác vào các vị trí của Nga trên vùng lãnh thổ bị Moscow tạm chiếm.

Thủ môn Thể Công Viettel: Cao 1m81, khoác áo ĐT Việt Nam từ năm 21 tuổi
Thể thao

Thủ môn Thể Công Viettel: Cao 1m81, khoác áo ĐT Việt Nam từ năm 21 tuổi

Thể thao

Nguyễn Văn Việt là thủ môn đang khoác áo Thể Công Viettel theo dạng cho mượn từ SLNA.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã ở Quảng Ngãi
Tin tức

Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã ở Quảng Ngãi

Tin tức

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI vẫn di chuyển nhanh, có còn giữ cấp 'cuồng phong' sau khi thành cơn bão số 13?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI vẫn di chuyển nhanh, có còn giữ cấp "cuồng phong" sau khi thành cơn bão số 13?

Nhà nông

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI vẫn di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 25km/h. Bản tin mới nhất về bão KALMAEGI cũng cảnh báo cơn "cuồng phong" này có thể gây rủi ro thiên tai cấp độ 4 trên biển Đông và vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà.

Bão Kalmaegi - bão số 13 chưa đổ bộ, sạt lở đất khiến nhà dân nứt toác ở Gia Lai, buộc phải di dời khẩn cấp
Tin tức

Bão Kalmaegi - bão số 13 chưa đổ bộ, sạt lở đất khiến nhà dân nứt toác ở Gia Lai, buộc phải di dời khẩn cấp

Tin tức

Chính quyền phường Bồng Sơn (Gia Lai) phải di dời khẩn cấp 4 hộ dân với 11 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở tại khu phố Lại Khánh Tây. Trước khi bão Kalmaegi - bão số 13 đổ bộ, mưa lớn đã làm khối đất khoảng 5m³ sạt xuống, khiến tường nhà bếp của gia đình bà Nguyễn Thị Luyện bị nứt toác hoàn toàn, gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.

'Nhím bọc thép' khổng lồ Nga xung trận khiến quân đội Ukraine 'hết hồn'
Thế giới

"Nhím bọc thép" khổng lồ Nga xung trận khiến quân đội Ukraine "hết hồn"

Thế giới

Lực lượng Nga đã tung ra đội quân "nhím" tấn công khổng lồ - vốn là xe tăng được gắn thêm cấu trúc chống máy bay không người lái bằng lưới dây thép khổng lồ, cùng với thiết bị rà mìn và hệ thống tác chiến điện tử, theo Militarnyi.

Khai mạc lễ hội Ok Om Bok, trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu ở Cần Thơ năm 2025
Văn hóa - Giải trí

Khai mạc lễ hội Ok Om Bok, trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu ở Cần Thơ năm 2025

Văn hóa - Giải trí

Lễ hội Ok Om Bok, trình diễn thả đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu ở TP Cần Thơ năm 2025 đã khai mạc vào tối nay, 3/11.

Người đẹp được mệnh danh là tuyệt sắc giai nhân, qua đời ở tuổi 55 sau hàng loạt đau thương, biến cố
Văn hóa - Giải trí

Người đẹp được mệnh danh là tuyệt sắc giai nhân, qua đời ở tuổi 55 sau hàng loạt đau thương, biến cố

Văn hóa - Giải trí

Là mỹ nhân hàng đầu showbiz ở thập niên 1980 nhưng cuộc đời Lam Khiết Anh kết thúc trong cô đơn, bệnh tật.

Tin tối (3/11): HLV Kim Sang-sik loại 2 cầu thủ Việt kiều khỏi U23 Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (3/11): HLV Kim Sang-sik loại 2 cầu thủ Việt kiều khỏi U23 Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik loại 2 cầu thủ Việt kiều khỏi U23 Việt Nam?; PSSI bác bỏ khả năng “tái hôn” với HLV Shin Tae-yong; Ronaldo không quan tâm tới giải thưởng cá nhân; sao trẻ Premier League từng bị đe dọa bằng súng; Carrick lọt vào tầm ngắm của Wolves.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cảnh báo: Đất no nước, chỉ cần mưa vừa cũng có thể sạt lở lớn
Tin tức

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cảnh báo: Đất no nước, chỉ cần mưa vừa cũng có thể sạt lở lớn

Tin tức

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về ứng phó bão số 13, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cảnh báo, đất đã no nước, nguy cơ sạt lở rất cao và yêu cầu đặc biệt di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng.

Quảng Trị: Yêu cầu rà soát quy trình cấp phép nạo vét lòng hồ thủy lợi sau phản ánh của Dân Việt
Bạn đọc

Quảng Trị: Yêu cầu rà soát quy trình cấp phép nạo vét lòng hồ thủy lợi sau phản ánh của Dân Việt
5

Bạn đọc

Liên quan đến bài viết “Bất cập trong cấp phép nạo vét lòng hồ thủy lợi để tận thu đất san lấp ở Quảng Trị” do Báo Dân Việt phản ánh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra toàn diện quy trình cấp phép nạo vét các hồ thủy lợi, nhằm đảm bảo vừa đúng quy định pháp luật, vừa phù hợp thực tiễn quản lý tài nguyên nước và khoáng sản.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp được hưởng gấp đôi phước lành, vận may ngày càng vượng, giàu có trước tuổi trung niên
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp được hưởng gấp đôi phước lành, vận may ngày càng vượng, giàu có trước tuổi trung niên

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, trước tuổi trung niên, tài sản của 4 con giáp này sẽ tăng đều đặn cùng với sự phát triển sự nghiệp, giúp họ có cuộc sống hạnh phúc.

AHLĐ Trần Mạnh Báo: 50 năm “đối thoại với cánh đồng”, kiến tạo ThaiBinh Seed và phụng sự nông nghiệp Việt
Nhà nông

AHLĐ Trần Mạnh Báo: 50 năm “đối thoại với cánh đồng”, kiến tạo ThaiBinh Seed và phụng sự nông nghiệp Việt

Nhà nông

Nửa thế kỷ gắn bó với đồng ruộng, AHLĐ Trần Mạnh Báo cùng ThaiBinh Seed đã trở thành biểu tượng đổi mới giống cây trồng, tạo nền tảng cho nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại.

Sa Pa rét hại 12 độ C: Di chuyển 500 con trâu xuống vùng thấp tránh rét
Nhà nông

Sa Pa rét hại 12 độ C: Di chuyển 500 con trâu xuống vùng thấp tránh rét

Nhà nông

Ngày 3/11, một đợt không khí lạnh tăng cường đã khiến nhiệt độ tại các vùng núi cao tỉnh Lào Cai giảm sâu đột ngột, với Sa Pa rét nhất, chạm ngưỡng 12 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp kỷ lục từ đầu mùa thu đến nay, buộc người dân phải khẩn trương chống rét và di dời gia súc.

Ông Trump nói về khả năng tranh cử nhiệm kỳ 3, tiết lộ bất ngờ về người kế nhiệm
Thế giới

Ông Trump nói về khả năng tranh cử nhiệm kỳ 3, tiết lộ bất ngờ về người kế nhiệm

Thế giới

Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump dứt khoát loại trừ khả năng tìm kiếm một nhiệm kỳ tổng thống thứ ba chưa từng có tiền lệ trong cuộc bầu cử năm 2028.

Con vật nhát như cáy này, nhai cỏ cả ngày, cho thứ đại bổ trên đầu, một ông nông dân Nghệ An bán mà giàu hẳn lên
Nhà nông

Con vật nhát như cáy này, nhai cỏ cả ngày, cho thứ đại bổ trên đầu, một ông nông dân Nghệ An bán mà giàu hẳn lên

Nhà nông

Gia đình ông Lương Văn Tăng ở xóm Đồng Sằng, xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An (trước đây xã Nghĩa Thọ ở huyện Nghĩa Đàn) là điển hình kinh tế giỏi ở địa phương, với mô hình nuôi hươu sao lấy nhung và bán con hươu giống.

Mỹ Anh (Phương Oanh) ở cùng tòa nhà với 'tiểu tam' mà không hề hay biết
Văn hóa - Giải trí

Mỹ Anh (Phương Oanh) ở cùng tòa nhà với "tiểu tam" mà không hề hay biết

Văn hóa - Giải trí

"Tiểu tam" bất ngờ chuyển đến sống cùng tòa nhà với Mỹ Anh (Phương Oanh) khiến diễn biến phim "Gió qua khoảng trời xanh" trở nên kịch tính.

'Bóng đá Malaysia đừng mơ mộng, FIFA sẽ không thay đổi án phạt'
Thể thao

"Bóng đá Malaysia đừng mơ mộng, FIFA sẽ không thay đổi án phạt"

Thể thao

Cựu danh thủ Datuk Jamal Nasir Ismail khuyên các CĐV bóng đá Malaysia đừng nên mơ mộng vào đơn kháng cáo của FAM có thể đảo ngược tình thế vì "FIFA sẽ không thay đổi quyết định".

ACV lên tiếng sau kiến nghị của Vietnam Airlines, khẳng định sân bay Tân Sơn Nhất phải sớm nhường vai trò cho Long Thành
Kinh tế

ACV lên tiếng sau kiến nghị của Vietnam Airlines, khẳng định sân bay Tân Sơn Nhất phải sớm nhường vai trò cho Long Thành

Kinh tế

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) kiến nghị cần lộ trình chuyển giao khai thác rõ ràng giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, nhằm tránh rủi ro phân mảnh mạng bay và bảo đảm vai trò trung tâm trung chuyển quốc tế của khu vực phía Nam.

Sau Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói, cần tổ chức nhiều diễn đàn chuyên đề trên nền tảng số kết nối khoa học công nghệ
Nhà nông

Sau Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói, cần tổ chức nhiều diễn đàn chuyên đề trên nền tảng số kết nối khoa học công nghệ

Nhà nông

Đây là đề xuất của ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sau Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề: “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”. Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt được giao trực tiếp tổ chức Diễn đàn.

Điều tra nguyên nhân một phụ nữ chết trong tư thế treo cổ ở nhà nghỉ tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

Điều tra nguyên nhân một phụ nữ chết trong tư thế treo cổ ở nhà nghỉ tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Ngày 3/11, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người đàn phụ nữ tử vong tư thế treo cổ ở một nhà nghỉ thuộc phường Phan Thiết (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

Lăng mộ Long mỹ Quận công Nguyễn Hữu Hào - cha ruột Nam phương Hoàng hậu, chứa bí ẩn gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Lăng mộ Long mỹ Quận công Nguyễn Hữu Hào - cha ruột Nam phương Hoàng hậu, chứa bí ẩn gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Ngay cả những người đã sống lâu năm ở Đà Lạt (Lâm Đồng), mấy ai biết rằng phía Tây Nam của khu vực này có một quần thể lăng mộ một thời tráng lệ Long Mỹ Quận công Nguyễn Hữu Hào, cha ruột Nam phương Hoàng hậu - Nguyễn Hữu Thị Lan, tức quốc trượng Hoàng đế Bảo Đại...

Bé trai 3 tuổi tử vong do nghẹn trân châu trong trà sữa
Xã hội

Bé trai 3 tuổi tử vong do nghẹn trân châu trong trà sữa

Xã hội

Một bé trai 3 tuổi ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã tử vong do bị nghẹn bởi hạt trân châu trong cốc trà sữa, dù cha mẹ và các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa. Vụ việc gây xôn xao dư luận và dấy lên tranh cãi gay gắt về trách nhiệm của phụ huynh.

Tin đọc nhiều

1

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân
4

Truy bắt đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi còn mang còng số 8 ở chân

2

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

Vì sao lăng mộ Càn Long được mở cửa cho khách tham quan, còn lăng mộ Khang Hi thì không?

3

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

4

Châu Âu bắt đầu ra tay với tài sản của Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ

Châu Âu bắt đầu ra tay với tài sản của Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ

5

CEO Nguyễn Thị Thành Thực: "Hỗ trợ 300 triệu/máy là quá nhỏ, không đủ mua máy sấy thăng hoa"

CEO Nguyễn Thị Thành Thực: 'Hỗ trợ 300 triệu/máy là quá nhỏ, không đủ mua máy sấy thăng hoa'