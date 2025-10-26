Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Xã hội
Chủ nhật, ngày 26/10/2025 06:30 GMT+7

Vùng kín phồng to vẫn chủ quan, người đàn ông bị hoại tử ruột nghiêm trọng

Diệu Linh Chủ nhật, ngày 26/10/2025 06:30 GMT+7
Vùng kín phồng to vì thoát vị bẹn, bệnh nhân vẫn chủ quan khiến bệnh biến chứng, nghẹt đại tràng sigma gây hoại tử, viêm phúc mạc.
Tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một trường hợp nam bệnh nhân bị thoát vị bẹn trái nghẹt đại tràng sigma gây hoại tử, viêm phúc mạc.

Bệnh nhân là ông B.C.C (63 tuổi) trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khối phồng vùng bẹn trái đau tức, không thể đẩy lên được kèm theo đau bụng và chướng hơi.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thoát vị bẹn trái nghẹt. Hội chẩn đánh giá đây là biến chứng phức tạp và nguy hiểm của thoát vị bẹn do ruột bị chui xuống lỗ thoát vị và kẹt lại gây tắc nghẽn, thiếu máu nuôi.

Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu bằng phương pháp nội soi, nhằm giải phóng khối thoát vị và xử trí tổn thương.

Kíp mổ cấp cứu khoa Ngoại xử trí khối thoát vị bẹn trái bị nghẹt cho bệnh nhân. Hình ảnh đại tràng bị hoại tử và lỗ thoát vị qua nội soi. Ảnh BVCC

Kíp mổ khoa Ngoại do bác sĩ Nguyễn Đình Quế phụ trách phối hợp với các cộng sự thực hiện.

Qua đường rạch nhỏ 1cm ở thành bụng, phẫu thuật viên đưa camera vào kiểm tra phát hiện trong ổ bụng có nhiều dịch tiêu hóa lẫn nhiều giả mạc, biểu hiện tình trạng viêm nhiễm nặng, lỗ bẹn phải bình thường, lỗ bẹn trái có đại tràng chui vào gây nghẹt. Giải phóng khối thoát vị, các bác sĩ nhận thấy đoạn đại tràng sigma đã bị hoại tử đen.

Trước biến chứng phức tạp, kíp mổ nhanh chóng rửa sạch ổ bụng, xử lý bao thoát vị, khâu phục hồi thành bụng và đưa đoạn đại tràng hoại tử ra ngoài làm hậu môn nhân tạo tạm thời, giúp đảm bảo lưu thông tiêu hóa, cứu sống người bệnh.

Hiện tại, người bệnh đã thoát khỏi nguy kịch, mạch, huyết áp ổn định, đau nhẹ vết mổ, hậu môn nhân tạo hoạt động tốt, được tiếp tục theo dõi sát, điều trị kháng sinh toàn thân, chống viêm, giảm đau, dinh dưỡng.

Theo bác sĩ Quế, thoát vị bẹn là bệnh lý phổ biến, chủ yếu gặp ở nam giới mọi lứa tuổi, đa số người mắc có tâm lý chủ quan, không điều trị sớm. Thông thường, bệnh chỉ gây cảm giác tức nhẹ, xuất hiện khối phồng vùng bẹn khi ho hoặc vận động mạnh và có thể tự biến mất hoặc ấn lên được khi nằm nghỉ.

Tuy nhiên, khi khối thoát vị bị nghẹt, bệnh nhân sẽ thấy đau, nôn, bí trung đại tiện, khối phồng không thể đẩy lên được. Đây là dấu hiệu cảnh báo tình trạng cấp cứu ngoại khoa.

Bác sĩ Nguyễn Đình Quế thăm khám lại cho bệnh nhân sau mổ. Ảnh BVCC

“Thoát vị bẹn nghẹt là biến chứng rất nguy hiểm của bệnh thoát vị bẹn, xảy ra khi một phần tạng trong ổ bụng lọt vào lỗ thoát vị và bị kẹt lại, gây tắc nghẽn, thiếu máu nuôi, dẫn tới hoại tử, thủng, dịch phân thoát ra ngoài ổ bụng gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng nhiễm độc, nếu không được xử trí kịp thời sẽ gây hậu quả nặng nề đe dọa tính mạng người bệnh.

Như bệnh nhân C. là một điển hình của biến chứng nặng do đến viện muộn. Dù phát hiện thoát vị bẹn từ lâu nhưng bệnh nhân chủ quan không điều trị, chỉ đến khi xuất hiện đau tức, chướng bụng mới nhập viện thì đại tràng sigma đã bị hoại tử, thủng, dịch phân chảy ra ổ bụng gây viêm phúc mạc nặng.

Rất may, ca mổ được thực hiện kịp thời nên đã cứu được tính mạng người bệnh. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi hậu phẫu, sức khỏe ổn định dự kiến ra viện vài ngày và sẽ được hẹn tái khám lên kế hoạch đóng lại hậu môn nhân tạo sau khoảng 3 tháng”, bác sĩ Quế cho biết thêm.

Bác sĩ Quế cũng khuyến cáo, những người có khối phồng vùng bẹn nên đi khám sớm để được chẩn đoán xác định, tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa và phẫu thuật sớm khi cần thiết.

Bệnh thoát vị bẹn nếu chần chừ, trì hoãn gây khó chịu trong sinh hoạt hàng ngày, tự ti trong giao tiếp đặc biệt có thể có biến chứng nghẹt và dẫn đến những hậu quả nặng nề, nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tới tính mạng.

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 được truyền hình trực tiếp và hứa hẹn bùng nổ với cuộc tranh tài của 4 nhà leo núi để giành vòng nguyệt quế cùng phần thưởng 50.000 USD.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025: Cận cảnh vòng nguyệt quế mạ vàng 24k đặc biệt chưa từng có

Xã hội
Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025: Cận cảnh vòng nguyệt quế mạ vàng 24k đặc biệt chưa từng có

Giành nhau từng điểm, quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 "về tay" nam sinh Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam

Xã hội
Giành nhau từng điểm, quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 'về tay' nam sinh Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam

Bắt quả tang bếp ăn nhập cá ươn, thịt nhớt: Công ty cung cấp suất ăn bị xử phạt, hiệu trưởng thiếu tôn trọng phụ huynh?

Xã hội
Bắt quả tang bếp ăn nhập cá ươn, thịt nhớt: Công ty cung cấp suất ăn bị xử phạt, hiệu trưởng thiếu tôn trọng phụ huynh?

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ thầy giáo ở Long Xuyên nghi dụ dỗ học sinh vào nhà nghỉ

Xã hội
Cơ quan chức năng vào cuộc vụ thầy giáo ở Long Xuyên nghi dụ dỗ học sinh vào nhà nghỉ

Đọc thêm

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng về việc 'tuýt còi' các ca khúc có ca từ phản cảm
Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lên tiếng về việc "tuýt còi" các ca khúc có ca từ phản cảm

Văn hóa - Giải trí

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng với sự quyết liệt của các cơ quan quản lý văn hoá, các ca khúc có ca từ phản cảm sẽ dần bị xóa bỏ.

Nga tuyên bố điều kiện công nhận độc lập của Ukraine
Thế giới

Nga tuyên bố điều kiện công nhận độc lập của Ukraine

Thế giới

Một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, là việc Kiev “tiêu diệt mọi thứ thuộc về nước Nga”, vi phạm luật pháp và các công ước quốc tế.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp đón may mắn đến muộn cuối tháng 10, vượt qua xui xẻo, tài lộc tăng, tình yêu đến
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp đón may mắn đến muộn cuối tháng 10, vượt qua xui xẻo, tài lộc tăng, tình yêu đến

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp được sao tốt chiếu mệnh vào cuối tháng 10, phá tan trì trệ, sự nghiệp thăng tiến ổn định, tình tiền như ý.

Bí mật những vũ khí kỳ lạ nhất thế giới: Từ nồi cơm, xe đạp đến mìn diệt trực thăng
Đông Tây - Kim Cổ

Bí mật những vũ khí kỳ lạ nhất thế giới: Từ nồi cơm, xe đạp đến mìn diệt trực thăng

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa bom đạn khốc liệt, khi không vũ khí hiện đại thiếu thốn, người Việt Nam đã biến mọi thứ quanh mình, từ nồi cơm, xe đạp đến cả tổ ong vò vẽ, thành những “vũ khí sát thương” khiến kẻ thù khiếp sợ. Từ trí tuệ và lòng gan dạ, kho vũ khí kỳ lạ ấy không chỉ bảo vệ Tổ quốc mà còn trở thành biểu tượng cho sức sáng tạo vô hạn trong nghệ thuật chiến đấu của dân tộc Việt Nam.

Mưa lớn ở Đà Nẵng cuốn trôi cả nhà dân, cầu treo dân sinh bị hư hỏng nặng
Tin tức

Mưa lớn ở Đà Nẵng cuốn trôi cả nhà dân, cầu treo dân sinh bị hư hỏng nặng

Tin tức

Tối nay (27/10), ghi nhận trên địa bàn khu vực miền núi cao của Đà Nẵng mưa lớn chưa có dấu hiệu ngớt, khiến tăng thêm các điểm sạt lở, cô lập nhiều nơi, đã có nhiều cây cầu bê tông và cả cầu treo dân sinh bị hư hỏng nặng. Đặc biệt, đã có ngôi nhà của người dân bị lũ cuốn trôi toàn bộ.

Khi tiệm tạp hóa lên “đám mây”: Cuộc chuyển mình của 5,2 triệu hộ kinh doanh trong nền kinh tế số
Năng lượng mới

Khi tiệm tạp hóa lên “đám mây”: Cuộc chuyển mình của 5,2 triệu hộ kinh doanh trong nền kinh tế số

Năng lượng mới

Chiếm gần 30% GDP và là trụ cột việc làm của cả nước, hơn 5,2 triệu tiểu thương đang đứng trước bước ngoặt sống còn: Số hóa hay bị bỏ lại phía sau khi hóa đơn điện tử và minh bạch nguồn hàng trở thành bắt buộc từ 2026. OneShop xuất hiện như một “cỗ máy tăng lực”, giúp từng cửa hàng nhỏ tham gia chuỗi cung ứng hiện đại, đúng tinh thần Nghị quyết 57 về chuyển đổi số quốc gia.

Dừng chủ trương đầu tư Dự án sân bay Phan Thiết tại Lâm Đồng theo hình thức BOT
Kinh tế

Dừng chủ trương đầu tư Dự án sân bay Phan Thiết tại Lâm Đồng theo hình thức BOT

Kinh tế

Tại Kỳ họp thứ tư của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết dừng chủ trương đầu tư dự án sân bay Phan Thiết theo hình thức hợp đồng BOT.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Anh và Bắc Ireland: Mở ra chương hợp tác mới
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Anh và Bắc Ireland: Mở ra chương hợp tác mới

Thế giới

Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam ở châu Âu và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Anh tại Đông Nam Á.

“Drama pickleball” Triệu Cầu Lông: Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang “var” nhau cực mạnh
Thể thao

“Drama pickleball” Triệu Cầu Lông: Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang “var” nhau cực mạnh

Thể thao

“Drama D-JOY TOUR 2025” đang trở thành tâm điểm của làng pickleball Việt Nam, khi hàng loạt status, bình luận qua lại giữa hai tay vợt nổi tiếng Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc Triệu Cầu Lông, đồng đội của Trịnh Linh Giang, bị xử thua vì đến muộn trong trận chung kết đôi nam – nơi mà Lý Hoàng Nam cùng Lê Xuân Đức được xử thắng để giành ngôi vô địch.

Quảng Trị: 4 thuyền viên được ứng cứu an toàn khi tàu mắc cạn giữa sóng lớn
Nhà nông

Quảng Trị: 4 thuyền viên được ứng cứu an toàn khi tàu mắc cạn giữa sóng lớn

Nhà nông

Lực lượng chức năng xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, vừa phối hợp ứng cứu thành công 4 thuyền viên trên một tàu cá bị trôi dạt, mắc cạn trên vùng biển địa phương này.

Xã mới này ở Đắk Lắk là xã giàu có nhờ trồng 'cây tỷ đô', ra ngõ đụng tỷ phú, cả làng thơm mùi trái cây chín
Nhà nông

Xã mới này ở Đắk Lắk là xã giàu có nhờ trồng "cây tỷ đô", ra ngõ đụng tỷ phú, cả làng thơm mùi trái cây chín

Nhà nông

Với 5.153 ha trồng sầu riêng ví như "cây tỷ đô" và ước tính tổng sản lượng niên vụ 2025 lên đến 60.000 tấn quả sầu riêng tươi, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk những ngày này đang bước vào chính vụ thu hoạch trái sầu riêng trong không khí rộn ràng, tấp nập từ nhà vườn đến các kho thu mua, sơ chế.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp về tình hình lũ sông ở Huế, Đà Nẵng sẽ vượt mức lịch sử năm 2020, ngập lụt sâu diện rộng
Nhà nông

Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp về tình hình lũ sông ở Huế, Đà Nẵng sẽ vượt mức lịch sử năm 2020, ngập lụt sâu diện rộng

Nhà nông

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương và các bộ, ngành có liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ lớn, ngập lụt...

Lừa đảo tài chính bủa vây học sinh: Việt Nam đưa giáo dục tài chính vào lớp học để “chắn dòng tiền bẩn”
Xã hội

Lừa đảo tài chính bủa vây học sinh: Việt Nam đưa giáo dục tài chính vào lớp học để “chắn dòng tiền bẩn”

Xã hội

 Vừa qua, một nạn nhân ở Quy Nhơn mất gần 1 tỷ đồng vì mô hình đầu tư tài chính có lợi nhuận cao trên không gian mạng. Đây chỉ là phần nổi của tội phạm tài chính trên không gian số. Khi giới trẻ ngày càng trở thành mục tiêu tấn công, Việt Nam đẩy nhanh giáo dục tài chính từ bậc tiểu học đến THPT – một “lá chắn” mới giúp học sinh nhận diện rủi ro, hiểu giá trị đồng tiền và tự bảo vệ mình trước những cạm bẫy sinh lời thần tốc trong kỷ nguyên số.

Vụ bắt quả tang bếp ăn nhập cá ươn, thịt nhớt: Hiệu trưởng phủ nhận phát ngôn ví phụ huynh như con sâu làm rầu nồi canh
Xã hội

Vụ bắt quả tang bếp ăn nhập cá ươn, thịt nhớt: Hiệu trưởng phủ nhận phát ngôn ví phụ huynh như con sâu làm rầu nồi canh

Xã hội

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Kiều Đức Quang, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chu Minh, xã Quảng Oai, Hà Nội đã nhận trách nhiệm, xin lỗi sau vụ việc phụ huynh "bắt quả tang" bếp ăn nhập cá ươn, thịt nhớt gây xôn xao dư luận. Ông Quang khẳng định không nói phát ngôn "một con sâu bỏ rầu nồi canh" tại buổi đối thoại với phụ huynh và cho biết thêm, không hiểu vì lý do gì thông tin lan truyền trên mạng cho rằng ông nói, ví phụ huynh như “con sâu”.

Tàu chở gần 6.000 tấn xi măng chìm ngoài khơi Lăng Cô, 8 thuyền viên được cứu sống
Tin tức

Tàu chở gần 6.000 tấn xi măng chìm ngoài khơi Lăng Cô, 8 thuyền viên được cứu sống

Tin tức

Trưa 27/10, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây (TP Huế) xác nhận, tàu Thái Hà 8888 chở theo 5.900 tấn xi măng đã bị chìm tại vùng biển ngoài khơi Lăng Cô.

Thanh kiếm đầu tiên của Độc Cô Cầu Bại có điều bí ẩn gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Thanh kiếm đầu tiên của Độc Cô Cầu Bại có điều bí ẩn gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Cương kiếm là vũ khí ban đầu của Độc Cô Cầu Bại, khi ông còn tuổi trẻ, còn khát vọng chinh phục võ lâm và chưa bị nỗi cô đơn xâm chiếm.

Cổ vật to lớn là bảo vật quốc gia chỉ có ở một kinh đô xa xưa của Việt Nam tại Ninh Bình
Nhà nông

Cổ vật to lớn là bảo vật quốc gia chỉ có ở một kinh đô xa xưa của Việt Nam tại Ninh Bình

Nhà nông

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư nằm yên bình giữa lòng Ninh Bình, là nơi lưu giữ những bảo vật quốc gia độc bản vô giá, đặc biệt là hai cặp Long sàng và hai bộ Phủ Việt tại tại Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và Đền thờ vua Lê Đại Hành.

Pokrovsk vỡ trận, hàng trăm lính Nga tràn vào trung tâm thành phố, Ukraine nguy ngập
Thế giới

Pokrovsk vỡ trận, hàng trăm lính Nga tràn vào trung tâm thành phố, Ukraine nguy ngập

Thế giới

Khoảng 200 binh sĩ Nga đã thâm nhập thành công vào bên trong thành phố tiền tuyến Pokrovsk, thuộc tỉnh Donetsk, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine thừa nhận.

Chồng Siu Black thông tin về tình trạng sức khỏe rất tệ của vợ, gia đình phải túc trực 24/24
Văn hóa - Giải trí

Chồng Siu Black thông tin về tình trạng sức khỏe rất tệ của vợ, gia đình phải túc trực 24/24

Văn hóa - Giải trí

Chồng của Siu Black cho biết, hiện sức khỏe của nữ ca sĩ đang rất tệ, vừa trải qua hôn mê sâu 3 ngày, suy thận độ 5 và dịch tràn vào phổi lẫn tim.

Đà Nẵng: Kịp thời cứu cháu bé 8 tháng tuổi bị ngã xuống dòng nước lũ
Tin tức

Đà Nẵng: Kịp thời cứu cháu bé 8 tháng tuổi bị ngã xuống dòng nước lũ

Tin tức

Chiều 27/10, sau khi tiếp nhận thông tin một cháu bé ở TP Đà Nẵng bị ngã xuống dòng nước lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 (thị xã Điện Bàn) đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã Duy Xuyên nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận, hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Hà Nội phê duyệt tuyến đường chiến lược nối sân bay Nội Bài với khu du lịch Đại Lải ở tỉnh Phú Thọ có 6 làn xe
Tin tức

Hà Nội phê duyệt tuyến đường chiến lược nối sân bay Nội Bài với khu du lịch Đại Lải ở tỉnh Phú Thọ có 6 làn xe

Tin tức

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án, vị trí tuyến đường nối sân bay quốc tế Nội Bài qua đô thị vệ tinh Sóc Sơn đến đường nối Khu du lịch Đại Lải (tỉnh Phú Thọ).

Cựu sao U23 Việt Nam thuộc biên chế Hà Nội FC: Cao 1m72, 'bắn tiếng Anh như gió'
Thể thao

Cựu sao U23 Việt Nam thuộc biên chế Hà Nội FC: Cao 1m72, "bắn tiếng Anh như gió"

Thể thao

Vũ Đình Hai là hậu vệ cánh trái thuộc biên chế Hà Nội FC. Cầu thủ 25 tuổi từng khoác áo U23 Việt Nam. Ít người biết rằng, Vũ Đình Hai có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

Thái Nguyên: Tạo bứt phá từ các chương trình mục tiêu quốc gia
Nhà nông

Thái Nguyên: Tạo bứt phá từ các chương trình mục tiêu quốc gia

Nhà nông

Nhờ triển khai đồng bộ các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tỉnh Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Diện mạo nông thôn khởi sắc, hạ tầng đồng bộ, thu nhập người dân tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

EVNCPC chủ động cắt điện vùng ngập lũ để đảm bảo an toàn
Doanh nghiệp

EVNCPC chủ động cắt điện vùng ngập lũ để đảm bảo an toàn

Doanh nghiệp

Tính đến chiều ngày 27/10/2025, gần 127.000 khách hàng tại 40 xã, phường thuộc 2 thành phố Đà Nẵng và Huế đã được các Công ty Điện lực tạm ngừng cung cấp điện để đảm bảo an toàn trong nhân dân do ảnh hưởng ngập lũ nghiêm trọng.

Mua vàng theo lời kẻ lừa đảo, cụ bà 70 tuổi tưởng mất trắng, nào ngờ lãi hơn 2 tỷ đồng
Xã hội

Mua vàng theo lời kẻ lừa đảo, cụ bà 70 tuổi tưởng mất trắng, nào ngờ lãi hơn 2 tỷ đồng

Xã hội

Bị lừa trong một vụ gọi điện giả danh công an, cụ bà 70 tuổi ở Thái Lan tưởng mất trắng số tiền tiết kiệm cả đời. Nhưng may thay, chính số vàng mua theo lời kẻ gian lại giúp cụ bà “thoát nạn”, thậm chí còn lời hơn 2,7 triệu baht (tương đương hơn 2 tỷ đồng) chỉ sau vài tuần.

Vượt lũ lớn, công an Đà Nẵng đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn
Xã hội

Vượt lũ lớn, công an Đà Nẵng đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn

Xã hội

Vượt lũ lớn, công an Đà Nẵng đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn, thông tin vừa được Công an xã Hà Nha cho biết.

Cựu Kiểm sát viên nhận 2 tỷ đồng để 'chạy án' cho 7 người ở Lào Cai bị xác định “gây mất niềm tin của nhân dân”
Pháp luật

Cựu Kiểm sát viên nhận 2 tỷ đồng để "chạy án" cho 7 người ở Lào Cai bị xác định “gây mất niềm tin của nhân dân”

Pháp luật

Thực hành quyền công tố tại tòa nhưng kiểm sát viên nhận 2 tỷ đồng rồi đề nghị giúp 6 người hưởng án treo, một người miễn trách nhiệm hình sự nên bị phạt 9 năm tù. Đồng nghiệp tại VKSND tối cao nhận 3 năm tù do môi giới hối lộ, hưởng lợi 400 triệu đồng.

Tạm dừng bán vé tham quan phố cổ Hội An do ảnh hưởng mưa lũ
Xã hội

Tạm dừng bán vé tham quan phố cổ Hội An do ảnh hưởng mưa lũ

Xã hội

Trung tâm bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An (Đà Nẵng) vừa có thông báo khẩn, tạm dừng hoạt động hướng dẫn, tham quan tại phố cổ Hội An do ảnh hưởng mưa lũ.

Ông Trịnh Văn Quyết hoàn thành thi hành án hơn 1.785 tỷ đồng, được cấp giấy xác nhận
Tin tức

Ông Trịnh Văn Quyết hoàn thành thi hành án hơn 1.785 tỷ đồng, được cấp giấy xác nhận

Tin tức

Thi hành án dân sự TP Hà Nội cấp giấy xác nhận cho ông Trịnh Văn Quyết đối với thi hành án các khoản tiền liên quan bản án có hiệu lực trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC.

Tin nóng 27/10: Thép xanh Nam Định gây sốc với HLV Masatada Ishii?
Thể thao

Tin nóng 27/10: Thép xanh Nam Định gây sốc với HLV Masatada Ishii?

Thể thao

Thép xanh Nam Định gây sốc với HLV Masatada Ishii? Joshua Zirkzee tìm được bến đỗ, muốn rời M.U ngay tháng 1; ĐT nữ Việt Nam tích cực tập luyện và sắp đấu tập; Cựu sao Real Madrid, Barcelona chê Yamal hành xử bồng bột; Lionel Messi bị tố lừa đảo từ thiện .

