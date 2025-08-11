Xả lũ tại 5 tiểu vùng ở xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, chính quyền ra thông báo quan trọng

UBND xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang đã tổ chức ngưng vụ, tiến hành xả lũ vụ Thu Đông năm 2025 tại 5 tiểu vùng trên địa bàn.

Việc xả lũ vụ Thu Đông tại 5 tiểu vùng của xã Bình Thạnh Đông nhằm thực hiện đúng quy trình vận hành kiểm soát lũ, tạo điều kiện để cải tạo đất, vệ sinh đồng ruộng, tạo độ lắng phù sa và mang lại những vụ mùa bội thu trong những năm tiếp theo.



Toàn xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang có tổng diện tích sản xuất nông nghiệp 4.341 ha, với 10 tiểu vùng.

Theo đó, vụ Thu Đông năm nay, UBND xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang xả lũ tại 5 tiểu vùng, gồm: Đông Bảy Bích, Bắc kênh Phú Bình, Nam kênh Phú Bình, Đông Tây rạch Cái Mây và Bắc Nam kênh Bảy Bụng, với tổng diện tích xả lũ trên 2.800 ha.

Mở cống Bắc Vàm Nao, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang (trước đây xã Bình Thạnh Đông thuộc huyện Phú Tân-vùng đầu nguồn) xả lũ cho nước vào đồng ruộng.

Nước lũ tại các tiểu vùng của xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang (vùng xả lũ của huyện Phú Tân cũ).

Thời gian xả lũ của 5 tiểu vùng được tiến hành theo lịch, bắt đầu từ ngày 6/8 đến ngày 22/8.



Để đảm bảo không ảnh hưởng đến tài sản, thủy sản, cây trồng, vật nuôi, hoa màu, lúa nếp..., UBND xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang yêu cầu nhân dân trong vùng xả lũ tuyệt đối không được xuống giống rau, màu trước và trong thời gian xả lũ.

Trường hợp có cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản nằm trong vùng xả lũ thì người dân cần gia cố, có phương án bảo vệ tài sản, cây trồng, vật nuôi, thủy sản của mình để tránh bị ảnh hưởng, thiệt hại.

