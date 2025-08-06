Xác minh clip 2 người đàn ông cầm gậy đuổi đánh nhau náo loạn trên đường Tô Ngọc Vân

Ngày 6/8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông cầm gậy, đuổi đánh nhau gây náo loạn trên đường, xôn xao dư luận.

2 người đàn ông cầm gậy, đuổi đánh nhau trên đường

Trong đoạn clip, dòng phương tiện đông đúc đang đi trên đường, lúc này 2 người đàn ông cầm gậy đuổi đánh nhau. Trong đó, 1 người đàn ông mặc áo sơ mi cầm gậy sắt, rượt đuổi đánh người đàn ông mặc áo khoác chạy quanh chiếc xe lôi.

Video được đăng tải trên mạng xã hội. Nguồn: MXH

Lúc này, người đàn ông mặc áo khoác cầm gậy đánh trả. Phát hiện vụ việc, người dân vào can ngăn.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra trên đường Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình, TP.HCM vào đêm 5/8.

Liên quan đến vụ việc trên, lực lượng chức năng TP.HCM đã vào cuộc xác minh, làm rõ.