Mưa lớn vào đêm 5/8, cầu dân sinh trên rạch Ông Bố, TP.HCM bị nước cuốn trôi

Ngày 6/8, Chi cục Thủy lợi Bình Dương thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã có báo cáo về tình hình thiệt hại do trận mưa lớn vào đêm 5/8.

Mưa lớn khiến cầu dân sinh trên rạch Ông Bố bị nước cuốn trôi

Theo báo cáo ban đầu, tại phường Bình Hòa, mưa lớn đã khiến dòng chảy tại thượng lưu kênh tiêu Bình Hòa và kênh D dồn về với lưu lượng lớn.

Lục bình và rác thải bị cuốn theo, gây áp lực mạnh, làm sập 2 trụ cầu và cuốn trôi hoàn toàn một cây cầu dân sinh tại vị trí K0+545 (cầu Lớn) trên rạch Ông Bố.

Lãnh đạo địa phương kiểm tra hiện trường. Ảnh: A.X.

Cầu dân sinh trên rạch Ông Bố bị nước cuốn trôi. Ảnh: A.X.

Đây là một phần của hệ thống tiêu nước thuộc Khu công nghiệp Sóng Thần - Đồng An và vùng phụ cận.

Cây cầu bị trôi có kết cấu dầm bề mặt và lan can bằng thép, rộng 1,6m, gồm 3 nhịp, mỗi nhịp dài 15m. Cầu bị cuốn trôi về phía hạ lưu, cách vị trí ban đầu khoảng 480m.

Tại phường Lái Thiêu, mưa lớn kèm theo sét đánh đã làm hư hỏng bộ chia cáp internet của hệ thống truyền dữ liệu SCADA tại trạm số 3, cống ngăn triều Bình Nhâm. Sự cố này đã ảnh hưởng đến việc điều khiển đóng/mở cống tự động.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng địa phương đã cử lực lượng dân quân tự vệ và đội xung kích phòng, chống thiên tai đến hiện trường căng dây, rào chắn cảnh báo và túc trực tại hai đầu cầu để phân luồng giao thông.

Chi cục Thủy lợi cùng Trung tâm đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn đã phối hợp với UBND phường để kiểm tra cầu sắt còn lại trên tuyến, đảm bảo an toàn cho người dân. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan khảo sát hiện trường, đề xuất phương án xây dựng cầu dân sinh.

Trong sáng nay 6/8, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan và địa phương đã tổ chức khảo sát hiện trường, đề xuất phương án xử lý và khắc phục.

Rạch Ông Bố có 4 cây cầu dân sinh. Trước đó, vào năm 2023, sau một trận mưa lớn kéo dài, nước dâng cao và chảy xiết đã cuốn trôi hai cây cầu tại rạch Ông Bố, rất may không có thiệt hại về người. Hiện nay chỉ còn một cây cầu dân sinh duy nhất tại khu vực này.

Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương đề xuất xây dựng lại các cây cầu bị cuốn trôi tại các vị trí phù hợp, nhằm đảm bảo an toàn và thuận tiện đi lại của người dân.