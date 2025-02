Xác minh thông tin "kẻ đột nhập nằm dưới gầm giường chích kim tiêm vào trẻ em lúc nửa đêm ở Quảng Trị"

Sáng 21/2, ông Trần Quốc Lương – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long xác nhận, Công an xã Vĩnh Long đang xác minh, làm rõ thông tin "một kẻ đột nhập vào nhà dân, nằm ở gầm giường, nửa đêm chích kim tiêm vào trẻ em, khi bị phát hiện thì để lại kim tiêm trước khi bỏ chạy".

Công an xã Vĩnh Long đang xác minh thông tin "kẻ đột nhập nằm dưới gầm giường chích kim tiêm vào trẻ em lúc nửa đêm". Ảnh: N.C

Ông Lương cho biết, theo lời kể lại của chị N.T.C (SN 1980, trú thôn Nhà Tài, xã Vĩnh Long), gia đình chị có 3 mẹ con. 2 con gái của chị C là Tr.T.T.M (SN 2008) và Tr.T.T.V (SN 2010).

9h ngày 20/2, con gái chị C khoá cửa, khoá cổng vào phòng ngủ, còn chị C làm việc trong phòng ngủ của con.

Khoảng 1h ngày 21/2, sau khi làm việc xong, chị C rời phòng của 2 con để sang một phòng khác ngủ.

Thông tin "kẻ đột nhập nằm dưới gầm giường chích kim tiêm vào trẻ em lúc nửa đêm ở Quảng Trị" sau đó được một tài khoản mạng xã hội đăng, thu hút dư luận. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần bình tĩnh chờ kết luận của công an. Ảnh: N.V

Đến khoảng 2h, con gái của chị C cảm thấy bị mũi kim tiêm chích vào người nên hoảng sợ, chạy qua phòng chị C hô hoán. Biết bị phát hiện, kẻ đột nhập bỏ chạy, nhảy hàng rào tẩu thoát. Kiểm tra dưới gầm giường, chị C phát hiện có một ống kim tiêm, bên trong chứa chất lỏng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Long ngay lập tức đến nhà chị C để kiểm tra, xác minh.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long Trần Quốc Lương cho biết, vụ việc đang được công an xác minh, điều tra, vì vậy người dân cần bình tĩnh; đồng thời nếu có thông tin hữu ích thì chủ động cung cấp cho công an để sớm làm rõ vụ việc.