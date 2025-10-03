Xác minh thông tin xôn xao một trại nuôi lợn xả chất thải ra kênh nước tại xã Phú Trạch ở tỉnh Quảng Trị (sau sáp nhập)

Aston Villa tạo nên thành tích đáng ngưỡng mộ ở cúp châu Âu
Chiến thắng 2-0 trước Feyenoord trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng Europa League 2025/26 diễn ra rạng sáng nay giúp Aston Villa tạo nên thành tích đáng ngưỡng mộ.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước đó, ngày 1/10, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh kênh nước cạnh khu tái định cư thôn Bưởi Rỏi (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) có màu đen, nổi bọt, bốc mùi hôi. Người đăng tải clip cho rằng tình trạng này có liên quan đến một trang trại lợn trong khu vực, lợi dụng thời điểm mưa bão để xả thải.
PV Dân Việt đã gặp ông Trần Minh Dụy (ở xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) – người quay clip để tìm hiểu thêm. Ông Dụy kể: “Khoảng 5 giờ sáng 2/10, tôi xuống kênh giặt đồ như thường ngày thì thấy nước chuyển màu đen, nổi bọt và bốc mùi khác lạ. Nghi do trại lợn gần đó xả thải, tôi quay lại clip, chụp hình đăng tải lên mạng xã hội mong cơ quan chức năng vào cuộc”.
Theo ghi nhận, gần khu vực này có trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Chăn nuôi Bình Chi Nam Hưng, đặt tại đầu nguồn hồ chứa nước Vực Tròn.
Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND xã Phú Trạch đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành.
Ông Bùi Văn Lương – Phó phòng Kinh tế xã Phú Trạch, thông tin, thời điểm kiểm tra, 4 hồ chứa chất thải trong trang trại còn ít nước, chưa đủ để vận hành máy xử lý. Do mưa lớn, nước mưa tràn vào bể biogas không được che đậy kín khiến phát sinh mùi hôi.
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, yêu cầu doanh nghiệp không được bơm nước thải ra môi trường, đồng thời hoàn thiện hồ sơ môi trường trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
“Chúng tôi đã lấy 5 mẫu nước tại hiện trường gửi cơ quan chức năng giám định, đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị để xử lý theo quy định”, ông Bùi Văn Lương chia sẻ.
UBND xã Phú Trạch khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan cấp trên giám sát, làm rõ nguyên nhân, đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm về môi trường, nhằm đảm bảo an toàn nguồn nước và đời sống sinh hoạt của người dân.
Hơn 2 tuần trở lại đây, khu vực hồ nước thuộc xứ đồng Trằm Tây, tổ dân phố Trúc Ổ, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh (địa bàn Quế Võ trước đây) sôi động bởi sự xuất hiện của 2 chim thiên nga trắng. Mỗi ngày có khoảng 200-300 lượt người đến theo dõi 2 con thiên nga "khổng lồ" này, cuối tuần có thể đông hơn.