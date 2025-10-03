Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 03/10/2025 06:30 GMT+7

Xác minh thông tin xôn xao một trại nuôi lợn xả chất thải ra kênh nước tại xã Phú Trạch ở tỉnh Quảng Trị (sau sáp nhập)

Trần Anh Thứ sáu, ngày 03/10/2025 06:30 GMT+7
Ngày 2/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Minh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (trước thời điểm sáp nhập 2 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, xã Phú Trạch thuộc tỉnh Quảng Bình), xác nhận, địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến phản ánh một trại nuôi lợn nghi xả chất thải ra môi trường.
Clip kênh nước đen bên trại nuôi lợn, bốc mùi gây xôn xao mạng xã hội

Trước đó, ngày 1/10, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh kênh nước cạnh khu tái định cư thôn Bưởi Rỏi (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) có màu đen, nổi bọt, bốc mùi hôi. Người đăng tải clip cho rằng tình trạng này có liên quan đến một trang trại lợn trong khu vực, lợi dụng thời điểm mưa bão để xả thải.

Clip: Ông Trần Minh Dụy (ở xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ về thông tin phản ánh kênh nước bị ảnh hưởng do một trang trại nuôi lợn gần đó

PV Dân Việt đã gặp ông Trần Minh Dụy (ở xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) – người quay clip để tìm hiểu thêm. Ông Dụy kể: “Khoảng 5 giờ sáng 2/10, tôi xuống kênh giặt đồ như thường ngày thì thấy nước chuyển màu đen, nổi bọt và bốc mùi khác lạ. Nghi do trại lợn gần đó xả thải, tôi quay lại clip, chụp hình đăng tải lên mạng xã hội mong cơ quan chức năng vào cuộc”.

Ông Trần Minh Dụy (ở xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) chỉ tay về kênh nước có dấu hiệu khác lạ ngày thường như nổi bọt, bốc mùi hôi. Ảnh: Trần Anh

Theo ghi nhận, gần khu vực này có trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Chăn nuôi Bình Chi Nam Hưng, đặt tại đầu nguồn hồ chứa nước Vực Tròn.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND xã Phú Trạch đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành.

Ông Bùi Văn Lương – Phó phòng Kinh tế xã Phú Trạch, thông tin, thời điểm kiểm tra, 4 hồ chứa chất thải trong trang trại còn ít nước, chưa đủ để vận hành máy xử lý. Do mưa lớn, nước mưa tràn vào bể biogas không được che đậy kín khiến phát sinh mùi hôi.

Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Chăn nuôi Bình Chi Nam Hưng (trên địa bàn xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Trần Anh

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, yêu cầu doanh nghiệp không được bơm nước thải ra môi trường, đồng thời hoàn thiện hồ sơ môi trường trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

“Chúng tôi đã lấy 5 mẫu nước tại hiện trường gửi cơ quan chức năng giám định, đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị để xử lý theo quy định”, ông Bùi Văn Lương chia sẻ.

UBND xã Phú Trạch khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan cấp trên giám sát, làm rõ nguyên nhân, đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm về môi trường, nhằm đảm bảo an toàn nguồn nước và đời sống sinh hoạt của người dân.

