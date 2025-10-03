Xác minh vụ 2 nữ sinh xô xát trong tiếng hò reo của nhiều người, 1 nữ sinh bị đánh hội đồng

Nhiều ngày qua, trong một nhóm kín trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh đánh nhau trong tiếng hò reo của người nhiều.

Đoạn clip 28 giây ghi lại, 2 cô gái (trong đó, 1 cô gái mặc đồng phục trường, đã mặc áo khoác bên ngoài) túm tóc và đánh nhau, vật nhau xuống nền đất.

Nữ sinh trường THPT và THCS xô xát đánh nhau ở phường Hiệp Bình

Một cô gái bị đối phương đè xuống đất và liên tục dùng tay đấm vào mặt, đầu. Đến khi 1 người đàn ông phát hiện và đến can ngăn, cả 2 mới dừng tay.

Hai nữ sinh xô xát, đánh nhau tại khu vực công viên.

Đoạn clip thứ 2 (1 phút 33 giây), sau khi được người đàn ông can ngăn, cả 2 cô gái tiếp tục đến khu vực ven bờ sông Sài Gòn tiếp tục đánh nhau.

Trong cả 2 clip này, nhiều học sinh, có người lớn không can ngăn mà dùng điện thoại quay phim lại và hò reo cổ vũ 2 nữ sinh.

Một nữ sinh bị nhóm còn lại đánh hội đồng tại khu vực bờ sông.

Tiếp tục, đoạn clip thứ 3 (42 giây) ghi lại, cảnh 2 nữ sinh này túm tóc, đánh nhau, 1 nữ sinh (được cho là trường THCS) bị vật ngã xuống nền đất.

Thấy bạn bị thất thế, nhóm nữ sinh khác đã lao vào đánh nữ sinh (được cho là trường THPT) gây ra cảnh hỗn loạn. Sự việc được các học sinh đi cùng quay lại và chia sẻ trong nhóm kín.

Khu vực công viên nơi các nữ sinh đánh nhau. Ảnh chụp vào trưa 2/10.

Theo thông tin mà Dân Việt nắm được, sự việc xảy ra tại một công viên trên đường số 12 và đoạn ven bờ sông Sài Gòn, phường Hiệp Bình, TP.HCM vào trưa 1/10.

Các học sinh có mặt trong đoạn clip thuộc 1 trường THCS gần đó và trường THPT trên địa bàn phường Hiệp Bình, TP.HCM cùng 1 số học sinh của trường khác.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Dân Việt đã gửi thông tin đến lãnh đạo 2 trường THCS và THPT trên địa bàn phường Hiệp Bình để phối hợp xác minh, làm rõ.

Từ phản ánh, lãnh đạo 2 trường bước đầu đã xác định được một số học sinh có liên quan và mời các học sinh để tường trình lại sự việc. Từ đó, sẽ có phương án xử lý các học sinh tham gia trong vụ việc.

Trong khi đó, Công an phường Hiệp Bình, TP.HCM cũng đã nắm được thông tin và đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.