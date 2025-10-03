Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Chuyển động Sài Gòn
Thứ sáu, ngày 03/10/2025 12:05 GMT+7

Xác minh vụ 2 nữ sinh xô xát trong tiếng hò reo của nhiều người, 1 nữ sinh bị đánh hội đồng

+ aA -
Đăng Khôi Thứ sáu, ngày 03/10/2025 12:05 GMT+7
Trong một nhóm kín lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh đánh nhau trong tiếng hò reo của nhiều người, 1 nữ sinh bị đánh hội đồng gây xôn xao.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nhiều ngày qua, trong một nhóm kín trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh đánh nhau trong tiếng hò reo của người nhiều.

Đoạn clip 28 giây ghi lại, 2 cô gái (trong đó, 1 cô gái mặc đồng phục trường, đã mặc áo khoác bên ngoài) túm tóc và đánh nhau, vật nhau xuống nền đất.

Nữ sinh trường THPT và THCS xô xát đánh nhau ở phường Hiệp Bình

Một cô gái bị đối phương đè xuống đất và liên tục dùng tay đấm vào mặt, đầu. Đến khi 1 người đàn ông phát hiện và đến can ngăn, cả 2 mới dừng tay.

Hai nữ sinh xô xát, đánh nhau tại khu vực công viên.

Đoạn clip thứ 2 (1 phút 33 giây), sau khi được người đàn ông can ngăn, cả 2 cô gái tiếp tục đến khu vực ven bờ sông Sài Gòn tiếp tục đánh nhau.

Trong cả 2 clip này, nhiều học sinh, có người lớn không can ngăn mà dùng điện thoại quay phim lại và hò reo cổ vũ 2 nữ sinh.

Một nữ sinh bị nhóm còn lại đánh hội đồng tại khu vực bờ sông.

Tiếp tục, đoạn clip thứ 3 (42 giây) ghi lại, cảnh 2 nữ sinh này túm tóc, đánh nhau, 1 nữ sinh (được cho là trường THCS) bị vật ngã xuống nền đất.

Thấy bạn bị thất thế, nhóm nữ sinh khác đã lao vào đánh nữ sinh (được cho là trường THPT) gây ra cảnh hỗn loạn. Sự việc được các học sinh đi cùng quay lại và chia sẻ trong nhóm kín.

Khu vực công viên nơi các nữ sinh đánh nhau. Ảnh chụp vào trưa 2/10.

Theo thông tin mà Dân Việt nắm được, sự việc xảy ra tại một công viên trên đường số 12 và đoạn ven bờ sông Sài Gòn, phường Hiệp Bình, TP.HCM vào trưa 1/10.

Các học sinh có mặt trong đoạn clip thuộc 1 trường THCS gần đó và trường THPT trên địa bàn phường Hiệp Bình, TP.HCM cùng 1 số học sinh của trường khác.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Dân Việt đã gửi thông tin đến lãnh đạo 2 trường THCS và THPT trên địa bàn phường Hiệp Bình để phối hợp xác minh, làm rõ.

Từ phản ánh, lãnh đạo 2 trường bước đầu đã xác định được một số học sinh có liên quan và mời các học sinh để tường trình lại sự việc. Từ đó, sẽ có phương án xử lý các học sinh tham gia trong vụ việc.

Trong khi đó, Công an phường Hiệp Bình, TP.HCM cũng đã nắm được thông tin và đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tham khảo thêm

7 nữ sinh đánh nhau bị phạt đọc sách 2 tuần: 'Có tính nhân văn và hiệu quả, nhưng...'

7 nữ sinh đánh nhau bị phạt đọc sách 2 tuần: "Có tính nhân văn và hiệu quả, nhưng..."

Vụ nữ sinh đánh nhau ở Quảng Trị: Bồi thường bằng tiền và giáo dục răn đe

Vụ nữ sinh đánh nhau ở Quảng Trị: Bồi thường bằng tiền và giáo dục răn đe

Quảng Trị: Nữ sinh đánh nhau, rút dao tấn công do nợ nần?!

Quảng Trị: Nữ sinh đánh nhau, rút dao tấn công do nợ nần?!

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn tại TP.HCM

Công an đang điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông 68 tuổi trong khách sạn trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, chiều 1/10.

Người đàn ông nghi bị điện giật nguy kịch khi đang rửa xe

Chuyển động Sài Gòn
Người đàn ông nghi bị điện giật nguy kịch khi đang rửa xe

TP.HCM yêu cầu ứng dụng công nghệ dự báo điểm cháy, tăng cường phòng cháy rừng

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM yêu cầu ứng dụng công nghệ dự báo điểm cháy, tăng cường phòng cháy rừng

Nữ sinh viên tử vong tại sân trường cao đẳng ở TP.HCM sau tiếng động

Chuyển động Sài Gòn
Nữ sinh viên tử vong tại sân trường cao đẳng ở TP.HCM sau tiếng động

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tổ chức hoà nhạc xoa dịu bệnh nhân

Chuyển động Sài Gòn
Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tổ chức hoà nhạc xoa dịu bệnh nhân

Đọc thêm

Cháu bé bị bỏ rơi ở Quảng Trị được cha mẹ nhận lại
Xã hội

Cháu bé bị bỏ rơi ở Quảng Trị được cha mẹ nhận lại

Xã hội

Cháu bé bị bỏ rơi ở tỉnh Quảng Trị đã được cha mẹ nhận lại. Người mẹ cho biết, do hoàn cảnh khó khăn, suy nghĩ không thông suốt đã làm việc trái lương tâm.

Tối trời dân nơi này ở Huế đi biển ban đêm, câu thứ cá gì mà bán 350.000-400.000 đồng/kg, kiếm 20-30 triệu/tháng?
Nhà nông

Tối trời dân nơi này ở Huế đi biển ban đêm, câu thứ cá gì mà bán 350.000-400.000 đồng/kg, kiếm 20-30 triệu/tháng?

Nhà nông

Khi mặt trời dần khuất bóng, những con đường dài dọc bờ biển bắt đầu lên đèn, cũng là lúc làng chài Mỹ Khánh, xã Phú Vinh, TP Huế (được sáp nhập từ các xã Phú Diên, Vinh Xuân, Vinh An và Vinh Thanh, huyện Phú Vang trước đây) rộn ràng chuẩn bị cho một đêm câu mực.

TP.HCM kêu gọi người dân phối hợp cung cấp, xác thực thông tin đất đai
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM kêu gọi người dân phối hợp cung cấp, xác thực thông tin đất đai

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM và Sở Nông nghiệp - Môi trường đề nghị người dân chủ động cung cấp, xác thực thông tin đất đai, nhà ở, phối hợp chuẩn hóa dữ liệu nhân thân, góp phần xây dựng thành phố số hiện đại, minh bạch.

Lịch khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, nhà hát Ngọc trai và 6 dự án quan trọng của Hà Nội
Tin tức

Lịch khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, nhà hát Ngọc trai và 6 dự án quan trọng của Hà Nội

Tin tức

Theo tin từ UBND TP Hà Nội, từ ngày 4 - 10/10, Thủ đô Hà Nội sẽ đồng loạt khởi công nhiều dự án quan trọng như cầu Trần Hưng Đạo, nhà hát Ngọc Trai, cầu Thượng Cát.

Ông Nguyễn Tiến Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 – 2030
Tin tức

Ông Nguyễn Tiến Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tin tức

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang sáng 3/10, Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

'Nóng' vấn đề nguồn cung vàng: Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ đáp ứng nhu cầu thực tế
Kinh tế

"Nóng" vấn đề nguồn cung vàng: Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ đáp ứng nhu cầu thực tế

Kinh tế

Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối khẳng định, sau khi Nghị định 232 có hiệu lực, nguồn cung vàng trên thị trường sẽ được bảo đảm tốt hơn, đáp ứng nhu cầu thực tế. Tất cả quy trình, thông tin mua bán sẽ được minh bạch, thống nhất, tránh nhiễu loạn.

Sốt 40 độ, suy kiệt vàng da vì vi khuẩn cực nguy hiểm thường gặp mùa bão lũ
Xã hội

Sốt 40 độ, suy kiệt vàng da vì vi khuẩn cực nguy hiểm thường gặp mùa bão lũ

Xã hội

Bệnh nhân sốt cao, vàng da, suy kiệt, được chẩn đoán viêm gan cấp kèm nhiễm khuẩn huyết, huyết áp tụt thấp, nguyên nhân do vi khuẩn thường gặp mùa bão lũ.

“Bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn
Bạn đọc

“Bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn

Bạn đọc

Mùa khô đến, hàng chục xưởng bóc gỗ gần rừng ở huyện Bình Gia (cũ), tỉnh Lạng Sơn nườm nượp hoạt động. Những cánh đồng, sườn đồi, dọc quốc lộ, từ ven suối đến tận đỉnh đồi bạt ngàn ván gỗ phơi trắng xóa. Gỗ từ đâu mà ra? Loạt bài điều tra của Dân Việt cho câu trả lời : Từ rừng tự nhiên ngay gần đó!

Loại quả có canxi cao gấp 5 lần trứng gà, dưỡng da cực tốt, đem kho thịt thành món ngon đưa cơm
Gia đình

Loại quả có canxi cao gấp 5 lần trứng gà, dưỡng da cực tốt, đem kho thịt thành món ngon đưa cơm

Gia đình

Loại quả này được biết đến có tác dụng cải thiện khả năng miễn dịch, tăng cường sức khỏe của xương, thúc đẩy làn da khỏe mạnh và ngăn ngừa rụng tóc.

Đại tướng Phan Văn Giang: An Giang cần phát huy lợi thế, trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia
Tin tức

Đại tướng Phan Văn Giang: An Giang cần phát huy lợi thế, trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia

Tin tức

Đó là phát biểu chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang tỉnh lần thứ I, (nhiệm kỳ 2025 - 2030), diễn ra sáng 3/10.

Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh nói gì về quy trình xử lý vụ mất điện thoại, gây áp lực tâm lý học sinh?
Chuyển động Sài Gòn

Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh nói gì về quy trình xử lý vụ mất điện thoại, gây áp lực tâm lý học sinh?

Chuyển động Sài Gòn

Một phụ huynh đã gửi đơn khiếu nại đến Sở GDĐT về việc con mình bị giáo viên Trường THPT Trường Chinh (phường Đông Hưng Thuận) quy chụp là "nghi phạm số 1" vụ mất điện thoại. Hiệu trưởng nói gì về quy trình xử lý gây áp lực tinh thần này?

Cầu dài 150m bị lún, gãy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
Tin tức

Cầu dài 150m bị lún, gãy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Tin tức

Sáng nay 3/10, cầu Tát Luông, thuộc thôn 6, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang bị lún, kết cấu hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Năng lực vốn vượt chuẩn, TPBank công bố hoàn tất việc tuân thủ đầy đủ Thông tư 14 của NHNN
Doanh nghiệp

Năng lực vốn vượt chuẩn, TPBank công bố hoàn tất việc tuân thủ đầy đủ Thông tư 14 của NHNN

Doanh nghiệp

TPBank đang từng bước tiến đến mục tiêu trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn tất toàn diện Thông tư 14 theo cả hai phương pháp SA và IRB vào năm 2027.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long
Tin tức

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Tin tức

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

G-DRAGON biểu tượng toàn cầu chính thức trở lại với chuyến lưu diễn được mong chờ bậc nhất tại các thành phố lớn
Văn hóa - Giải trí

G-DRAGON biểu tượng toàn cầu chính thức trở lại với chuyến lưu diễn được mong chờ bậc nhất tại các thành phố lớn

Văn hóa - Giải trí

Biểu tượng toàn cầu, huyền thoại âm nhạc G-DRAGON vừa chính thức công bố chi tiết về chuyến lưu diễn thế giới được mong chờ bậc nhất mang tên G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch], đánh dấu màn trở lại đỉnh cao trên sân khấu quốc tế.

Thủ tướng Ba Lan có hành động lạ chỉ vào đầu và tim khi nói về Nga so với châu Âu
Điểm nóng

Thủ tướng Ba Lan có hành động lạ chỉ vào đầu và tim khi nói về Nga so với châu Âu

Điểm nóng

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết lực lượng Nga có tinh thần chiến đấu cao hơn các nước châu Âu ủng hộ Ukraine.

Thanh niên 27 tuổi lên mạng mua đồ để giả danh công an, tạo dựng hình ảnh
Pháp luật

Thanh niên 27 tuổi lên mạng mua đồ để giả danh công an, tạo dựng hình ảnh

Pháp luật

Do có sở thích làm công an, Huỳnh Lê Công đã lên mạng mua quân phục, cầu vai, bảng tên, phù hiệu về mặc, ra đường để tạo hình ảnh "có uy tín".

T&T Energy của “Bầu Hiển” được vinh danh Thương hiệu mạnh tăng trưởng xanh 2025
Doanh nghiệp

T&T Energy của “Bầu Hiển” được vinh danh Thương hiệu mạnh tăng trưởng xanh 2025

Doanh nghiệp

T&T Energy – công ty năng lượng thuộc Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã xuất sắc được vinh danh “Thương hiệu mạnh tăng trưởng xanh 2025”.

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên nhiệm kỳ mới
Tin tức

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên nhiệm kỳ mới

Tin tức

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Uỷ viên Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

HTM Investment Group khởi công Dự án Cụm công nghiệp Cẩm Văn tại Hải Phòng
Kinh tế

HTM Investment Group khởi công Dự án Cụm công nghiệp Cẩm Văn tại Hải Phòng

Kinh tế

Sáng 3/10, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư HTM tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Cẩm Văn, xã An Quang, TP. Hải Phòng.

Ngoại binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m83, từng khoác áo ĐT Nigeria
Thể thao

Ngoại binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m83, từng khoác áo ĐT Nigeria

Thể thao

Tiền vệ phòng ngự Joseph Onoja là tân binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải 2025/26.

Ba mỹ nhân trong showbiz Việt là hậu duệ của những Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh
Văn hóa - Giải trí

Ba mỹ nhân trong showbiz Việt là hậu duệ của những Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh

Văn hóa - Giải trí

Là hậu duệ của những Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, NSƯT Linh Nga, Jenna Anh Phương, Yu Dương đều ghi dấu ấn trong lĩnh vực mình theo đuổi.

Top 10 Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng 2025: PVCFC xuất khẩu bứt phá, khẳng định vị thế tiên phong
Kinh tế

Top 10 Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng 2025: PVCFC xuất khẩu bứt phá, khẳng định vị thế tiên phong

Kinh tế

Ngày 02/10/2025, tại Lễ công bố và vinh danh chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) đạt Top 10 Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng. Đây không chỉ là sự ghi nhận uy tín thương hiệu và nội lực bền vững của doanh nghiệp, mà còn là cột mốc đánh dấu một năm với nhiều thành tựu nổi bật về sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và trách nhiệm xã hội.

Phát triển dịch vụ viễn thông: Thu hẹp khoảng cách thông tin giữa miền núi và đô thị
Giảm nghèo thông tin

Phát triển dịch vụ viễn thông: Thu hẹp khoảng cách thông tin giữa miền núi và đô thị

Giảm nghèo thông tin

Khoảng cách thông tin giữa đô thị và vùng đồng bào dân tộc, miền núi vẫn rất lớn, vừa là vấn đề công bằng xã hội vừa là thách thức phát triển bền vững. Phát triển dịch vụ viễn thông chính là “chìa khóa” để thu hẹp khoảng cách này.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Hồ Quốc Dũng sẽ đảm nhiệm trọng trách khác
Tin tức

Thượng tướng Thái Đại Ngọc làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Hồ Quốc Dũng sẽ đảm nhiệm trọng trách khác

Tin tức

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Sunshine Group trích lập 2 tỷ đồng từ livestream NobleGo hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10
Kinh tế

Sunshine Group trích lập 2 tỷ đồng từ livestream NobleGo hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10

Kinh tế

Sunshine Group trích lập 2 tỷ đồng ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi và hai vị khách “chốt deal” thành công căn hộ với giá trị vượt 8 tỷ đồng - đây là những dấu ấn đáng chú ý trong lần đầu tiên dự án Noble Crystal Riverside xuất hiện trên sóng livestream NobleGo tối 30/9.

Người đàn ông 60 tuổi trúng tuyển đại học, khẳng định muốn học suốt đời
Xã hội

Người đàn ông 60 tuổi trúng tuyển đại học, khẳng định muốn học suốt đời

Xã hội

Một người đàn ông 60 tuổi tràn đầy năng lượng đến từ miền đông Trung Quốc đã trở thành hiện tượng mạng sau khi ghi danh vào đại học và tham gia khóa huấn luyện quân sự dành cho tân sinh viên.

Nhà khoa học của nhà nông ở Thanh Hóa, là tác giả của nhiều giống lúa, ngô chất lượng, giúp nông dân bội thu
Nhà nông

Nhà khoa học của nhà nông ở Thanh Hóa, là tác giả của nhiều giống lúa, ngô chất lượng, giúp nông dân bội thu

Nhà nông

Hơn 30 năm gắn bó với ngành nông nghiệp, từ vùng mía Lam Sơn đến giảng đường đại học, TS.Lê Văn Ninh, Phó Trưởng khoa Nông lâm ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) luôn ghi dấu ấn bằng những công trình nghiên cứu hiệu quả, gắn liền với ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất.

Mưa lớn giờ cao điểm, hàng loạt cửa ngõ TP.HCM dòng xe nhích từng chút một
Chuyển động Sài Gòn

Mưa lớn giờ cao điểm, hàng loạt cửa ngõ TP.HCM dòng xe nhích từng chút một

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 3/10, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực tại TP.HCM đúng vào giờ cao điểm, khiến hàng loạt tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm rơi vào cảnh ùn ứ cục bộ, dòng xe nhích từng chút một.

Vĩnh Long sẽ xây cầu Cổ Chiên 2, cầu Cửa Đại và cầu Đình Khao, tổng vốn dự kiến 11.000 tỷ đồng
Kinh tế

Vĩnh Long sẽ xây cầu Cổ Chiên 2, cầu Cửa Đại và cầu Đình Khao, tổng vốn dự kiến 11.000 tỷ đồng

Kinh tế

Theo kế hoạch đề ra của tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn 2026-2030, sẽ xây cầu Cổ Chiên 2, cầu Cửa Đại và cầu Đình Khao. Đây là 3 trong số những công trình lớn góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt nhằm mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực logistics và thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Long.

Tin đọc nhiều

1

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

2

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

3

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

4

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga

5

Shark Bình lên tiếng về vụ dự án tiền điện tử Antex: Tôi bị nghi ngờ và mang tiếng vì là “kẻ có tóc”

Shark Bình lên tiếng về vụ dự án tiền điện tử Antex: Tôi bị nghi ngờ và mang tiếng vì là “kẻ có tóc”