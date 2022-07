Xăng dầu tăng sốc, ngân sách thu món "hời" hơn 9.000 tỷ đồng

Ngân sách tăng thu hơn 9.000 tỷ đồng nhờ giá xăng dầu neo đỉnh

Thông tin được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đưa ra tại họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 6/2022 ngày 4/7 tại Hà Nội.



Số tăng thu từ giá xăng dầu cao rõ ràng không thể bù đắp so với mức giảm thu từ thuế bảo vệ môi trường. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính: Việc tăng thu này thấp hơn khá nhiều so với mức giảm thu ngân sách do giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu từ 1/4 và dự kiến giảm về "mức sàn" của thuế này từ 1/8 tới là hơn 32.500 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tại Họp báo thường kỳ Chính phủ (Ảnh COP).

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết sẽ có nhiều giải pháp để kìm hãm mức tăng giá xăng dầu để tránh tác động của nó đến đời sống người dân, doanh nghiệp.

Về đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường, Thứ trưởng Chi cho biết Chính phủ đã thông qua việc giảm thêm thuế bảo vệ môi trường đánh vào xăng dầu. Ngay sau đó, Bộ trưởng Tài chính đã ký tờ trình với Ủy ban thường vụ Quốc hội về điều chỉnh giảm thêm mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu trong năm.

Cụ thể, thuế này với xăng sẽ giảm từ 2.000 đồng xuống mức sàn là 1.000 đồng/lít. Các loại dầu, mỡ khác giảm 300-700 đồng/lít. Riêng mức thuế với dầu hỏa giữ nguyên 300 đồng/lít do đây là mức sàn trong khung thuế.

"Thẩm quyền Ủy ban thường vụ Quốc Hội chỉ quyết được ở mức sàn", ông nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 1 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Mức giảm tối đa 2.000 đồng/ lít xăng dầu được cho là không đủ bù đắp cho chu kỳ tăng 7 lần liên tiếp liền ngay sau đó.

Tính đến hết ngày 21/6, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng 7 lần liên tiếp, mức tăng cao nhất là loại xăng RON 92 với trên 5.100 đồng/ lít. Mức tăng kỷ lục kể từ năm 2008 cho đến nay.

Bên cạnh giải pháp giảm thuế bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính sẽ chủ động các giải pháp khác như thuế nhập khẩu MFN, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT, bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu có 17 đợt điều chỉnh, trong đó 13 lần tăng giá, 4 lần giảm giá. Giá xăng RON 95-III đang ở mức 32.760 đồng/lít, giá xăng E5 RON 92 hiện là 30.890 đồng/lít, dầu diesel cũng lên mức 29.610 đồng/lít.

Thực tế, giá xăng dầu tăng đã và đang tác động lớn đến đời sống kinh tế xã hội, người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vận tải, logistics.