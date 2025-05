Sầu riêng non phải bỏ, trái bị hư hỏng dần

Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra mưa kèm giông lốc, anh Trần Văn Chon (nông dân trồng sầu riêng tại khu vực ấp 7, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) vẫn buồn rầu bởi thiệt hại do thiên tai gây ra đối với anh và những hộ trồng sầu riêng tại khu vực này là quá lớn.

Trái sầu riêng non rụng do giông lốc ở xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thương lái không thu mua còn rất nhiều, bà con đành thu gom tấp dưới gốc cây làm phân bón.

Con động vật hoang dã thuần hóa nuôi thành công như nuôi gà ta ở Quảng Bình, hễ bán là người ta vào "bế đi" hết

Anh Chon cho biết, vườn sầu riêng của anh bị rụng hơn 10 tấn trái non. Với giá sầu riêng thương lái thu mua tại vườn hiện khoảng 50.000 đồng/kg, anh bị thiệt hại hơn 500 triệu đồng.

Trên địa bàn ấp 7, số lượng trái sầu riêng non của các hộ dân trồng sầu riêng bị rụng do thiên tai ước hàng chục tấn.

Khi sự việc xảy ra, thương lái có thu mua trái sầu riêng bị rụng của nhà vườn để làm kem (lấy hương vị làm kem) với giá 1.000 đồng/kg, nhưng với số lượng rất ít.

Số lượng trái sầu riêng non bị rụng do giông lốc, mưa to còn lại nông dân trồng sầu riêng ở ấp 7, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) đành phải để làm phân xanh bón gốc.

Mùa sầu riêng năm rồi, ở xã Bàu Đồn, thương lái thu mua sầu riêng tại vườn với giá 65.000 đồng/kg.

Một cây sầu riêng hơn 10 năm tuổi trồng ở xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh bị gãy đổ do mưa kèm theo giông lốc ngày 2.5.2025

Vụ sầu riêng năm nay, thương lái vô vườn sầu riêng trả giá thu mua chỉ 50.000 đồng/kg, có lúc dưới 50.000 đồng.

Trong khi đó để chăm sóc sầu riêng, nông dân phải bỏ nhiều chi phí như phân bón, thuê nhân công...

Quên stress đi, vác cần ra ao câu loại cá nhà nghèo này mà nhà giàu hễ trông thấy là ham

Anh Trần Văn Chon chia sẻ, chi phí đầu tư mỗi ha trồng sầu riêng cho đến khi thu hoạch khoảng 300 triệu đồng/vụ, chưa kể công nhà chăm sóc.

Vì vậy, theo anh Trần Văn Chon, khi vườn trồng sầu riêng bị thiệt hại do thiên tai gây ra, anh Chon coi như mùa sầu riêng năm nay không được lãi là bao.



Theo thông tin từ các hộ dân trồng sầu riêng tại ấp 7, xã Bàu Đồn, sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền xã Bàu Đồn có đến để thống kê thiệt hại của từng hộ dân.

Tuy nhiên, nông dân trồng loại "cây tiền tỷ" này băn khoăn do khu vực trồng sầu riêng nằm giáp ranh với xã Đôn Thuận (thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) nên đối với một số diện tích sầu riêng nằm trên đất của 2 xã Bàu Đồn và Đôn Thuận thì địa phương nào sẽ kiến nghị cơ quan chức năng hỗ trợ cho người trồng sầu riêng bị thiệt hại do thiên tai.