Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Chủ nhật, ngày 28/09/2025 06:30 GMT+7

Xử phạt và tước giấy chứng nhận ATTP doanh nghiệp "hô biến" rau trôi nổi tuồn vào trường học, siêu thị

Chủ nhật, ngày 28/09/2025 06:30 GMT+7
Loạt phóng sự điều tra của Dân Việt đã phơi bày thủ đoạn cấu kết giữa tiểu thương, hợp tác xã và doanh nghiệp nhằm hợp thức rau trôi nổi, thậm chí cả rau củ Trung Quốc, thành “rau an toàn” tuồn vào bếp ăn trường học, siêu thị, thu hút hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng số.
Xử phạt và tước giấy chứng nhận ATTP doanh nghiệp "hô biến" rau trôi nổi tuồn vào trường học, siêu thị.

Sau loạt bài của Dân Việt, các cơ quan chức năng TP. Hà Nội nhanh chóng vào cuộc. Công ty TNHH SX Thương mại và Dịch vụ Liên Anh bị xử phạt 5 lỗi vi phạm và tước giấy chứng nhận ATTP.

Rau trôi nổi sau khi 'phù phép' nguồn gốc đưa vào bếp ăn trường học, siêu thị nào trên địa bàn TP Hà Nội? (Video 4)

Rau trôi nổi sau khi "phù phép" nguồn gốc đưa vào bếp ăn trường học, siêu thị nào trên địa bàn TP Hà Nội? (Video 4)

Rau trôi nổi được 'phù phép' vào bếp ăn trường học ở Hà Nội: Vai trò 'rửa nguồn' rau của Hợp tác xã (Video 3)

Rau trôi nổi được "phù phép" vào bếp ăn trường học ở Hà Nội: Vai trò "rửa nguồn" rau của Hợp tác xã (Video 3)

Rau trôi nổi vào bếp ăn trường học ở Hà Nội: Trắng đêm tận thấy cảnh gom rau chợ để 'phù phép' nguồn gốc (Video 2)

Rau trôi nổi vào bếp ăn trường học ở Hà Nội: Trắng đêm tận thấy cảnh gom rau chợ để "phù phép" nguồn gốc (Video 2)

Lạng Sơn: Mâu thuẫn hàng xóm căng thẳng do đỗ ô tô ở lối đi chung

Việc một phụ nữ đỗ xe ô tô chiếm phần lớn diện tích con ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn đã gây cản trở giao thông, làm bùng phát mâu thuẫn gay gắt với những người hàng xóm, buộc chính quyền địa phương phải vào cuộc.

Dự án đường ven biển Quảng Trị: Nhà thầu "nhập nhằng" đổ thải, công an vào cuộc

Bạn đọc
Dự án đường ven biển Quảng Trị: Nhà thầu 'nhập nhằng' đổ thải, công an vào cuộc

Bịt lỗ hổng "rau bẩn": Kiểm tra đột xuất, ngăn chặn sơ suất trong tổ chức bữa ăn bán trú

Bạn đọc
Bịt lỗ hổng 'rau bẩn': Kiểm tra đột xuất, ngăn chặn sơ suất trong tổ chức bữa ăn bán trú

Toàn cảnh lễ khởi công "Điểm trường mơ ước" ở nơi khó khăn bậc nhất tỉnh Gia Lai

Nhân ái
Toàn cảnh lễ khởi công 'Điểm trường mơ ước' ở nơi khó khăn bậc nhất tỉnh Gia Lai

Năm 2025, người dân có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước bồi thường ra sao?

Bạn đọc
Năm 2025, người dân có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước bồi thường ra sao?

Ông Zelensky cảnh báo rắn: Nga định gây mất điện ở Kiev, Moscow phải trả giá
Thế giới

Ông Zelensky cảnh báo rắn: Nga định gây mất điện ở Kiev, Moscow phải trả giá

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa đe dọa sẽ tấn công vào ngành năng lượng của Nga nếu nước này tìm cách gây mất điện trên diện rộng ở Ukraine.

"Arne time" mất tác dụng, Liverpool "giúp" Crystal Palace tạo cột mốc chưa từng có
Thể thao

“Arne time” mất tác dụng, Liverpool “giúp” Crystal Palace tạo cột mốc chưa từng có

Thể thao

Liverpool đã thất bại 1-2 trước Crystal Palace tại vòng 6 Premier League. Đây là trận thua đầu tiên trong mùa giải của “The Kop”, đồng thời dánh dấu sự thăng hoa rất ấn tượng dành cho Crystal Palace.

Xứ Đoài rực sáng với màn rước đèn Trung thu khổng lồ lung linh sắc màu
Ảnh

Xứ Đoài rực sáng với màn rước đèn Trung thu khổng lồ lung linh sắc màu

Ảnh

Những ngày cận kề rằm tháng Tám, hàng nghìn người dân và du khách đổ về Xứ Đoài để xem màn rước đèn Trung thu khổng lồ đầy sắc màu. Những chiếc đèn lồng khổng lồ được tạo hình kỳ công với ánh sáng rực rỡ, đã biến các đường phố trở thành sân khấu lung linh.

Phá khóa nhà hàng lấy trộm két sắt giữa bão số 10, ba thiếu niên bị Công an Đà Nẵng bắt
Pháp luật

Phá khóa nhà hàng lấy trộm két sắt giữa bão số 10, ba thiếu niên bị Công an Đà Nẵng bắt

Pháp luật

Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã làm rõ nhóm ba thiếu niên lợi dụng mưa gió do bão số 10 để phá khóa nhà hàng, trộm két sắt, sau đó đem phi tang dưới sông Hàn.

Real Madrid thua đậm Atletico Madrid, HLV Xabi Alonso cay đắng thừa nhận điều gì?
Thể thao

Real Madrid thua đậm Atletico Madrid, HLV Xabi Alonso cay đắng thừa nhận điều gì?

Thể thao

Real Madrid đã thua Atletico Madrid 2-5 trong trận derby Madrid tại vòng 7 La Liga và HLV Xabi Alonso có những chia sẻ rất thẳng thắn về thất bại của “Los Blancos”.

Giá xăng dầu hôm nay 28/9: Một tuần tăng mạnh nhất trong 3 tháng qua
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 28/9: Một tuần tăng mạnh nhất trong 3 tháng qua

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 28/9, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao kỳ hạn tương lai đạt ngưỡng cao nhất trong những tháng gần đây, nguyên nhân do tình hình bất ổn chính trị thế giới ngày càng gia tăng.

Giá USD hôm nay 28/9: "Ngóng" Fed giảm lãi suất, tỷ giá biến động nhẹ trong 1 tuần qua
Kinh tế

Giá USD hôm nay 28/9: “Ngóng” Fed giảm lãi suất, tỷ giá biến động nhẹ trong 1 tuần qua

Kinh tế

Tuần qua, tỷ giá tại thị trường trong nước và quốc tế đều ghi nhận mức tăng nhẹ. Tuy nhiên, động thái Fed bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất được các nhà phân tích kỳ vọng sẽ giảm áp lực tỷ giá và tạo thêm dư địa cho Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ.

Dân xã này ở Lạng Sơn đang bẻ loại quả đặc sản chín đen, có bao nhiêu cũng bán hết veo
Nhà nông

Dân xã này ở Lạng Sơn đang bẻ loại quả đặc sản chín đen, có bao nhiêu cũng bán hết veo

Nhà nông

Những ngày này, người dân trên địa bàn xã Khánh Khê đang bước vào chính vụ thu hoạch trám đen. Đây là xã có diện tích trám đen lớn nhất huyện Văn Quan cũ và là vùng trồng trám có tiếng của tỉnh Lạng Sơn.

Lễ Vinh danh Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025: Tôn vinh sức mạnh bền vững
Chuyển động Sài Gòn

Lễ Vinh danh Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025: Tôn vinh sức mạnh bền vững

Chuyển động Sài Gòn

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đối mặt với những thử thách mang tính bước ngoặt, Lễ Vinh danh Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2025 đã ghi nhận những doanh nghiệp kiên cường vượt khó, thích ứng linh hoạt và tiên phong trong hành trình phát triển bền vững

Nhà cổ, nhà xưa vẫn đẹp như phim ở làng quê Quảng Ngãi, ngắm thôi đã mê rồi
Nhà nông

Nhà cổ, nhà xưa vẫn đẹp như phim ở làng quê Quảng Ngãi, ngắm thôi đã mê rồi

Nhà nông

Hiện nay, ở một số làng quê thuộc huyện Nghĩa Hành trước đây của tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn bảo tồn nhà cổ, nếp nhà xưa, đặc biệt là nhà lá mái.

Ông Lavrov tuyên bố không còn ai trông đợi quay lại biên giới Ukraine năm 2022
Thế giới

Ông Lavrov tuyên bố không còn ai trông đợi quay lại biên giới Ukraine năm 2022

Thế giới

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Ukraine “sẽ không lấy lại được đất của mình” còn Nga “sẽ không nhượng lại đường biên giới, kể cả mức năm 2022”.

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá lên tiếng về bài kiểm tra thể lực gây bất ngờ ở tuổi U60
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá lên tiếng về bài kiểm tra thể lực gây bất ngờ ở tuổi U60

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Thu Quế gây ấn tượng mạnh với kết quả kiểm tra thể lực gây bất ngờ ở tuổi U60, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ dư luận.

Ngực bỗng dưng sưng to, đau nhức, cụ ông không ngờ mắc bệnh ung thư hiếm gặp ở nam giới
Xã hội

Ngực bỗng dưng sưng to, đau nhức, cụ ông không ngờ mắc bệnh ung thư hiếm gặp ở nam giới

Xã hội

Vùng ngực bỗng sưng đau, cụ ông không thể ngờ mình lại mắc bệnh ung thư vú, căn bệnh rất hiếm gặp ở nam giới với tỷ lệ 1/1000.

Một chùa cổ ở tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập) có quả chuông đồng nặng 9.000kg treo úp giữa cái hồ nước
Nhà nông

Một chùa cổ ở tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập) có quả chuông đồng nặng 9.000kg treo úp giữa cái hồ nước

Nhà nông

Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Cổ Lễ, xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình (trước sáp nhập tỉnh, chùa Cổ Lễ tọa lạc trên địa phận tỉnh Nam Định) vừa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Đây không chỉ là sự ghi nhận cao nhất của Nhà nước về giá trị nổi bật của di tích trong lịch sử, mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch văn hóa, tâm linh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

'Khi con rời tổ': Cha mẹ Mỹ học cách sống lại từ đầu
Xã hội

"Khi con rời tổ": Cha mẹ Mỹ học cách sống lại từ đầu

Xã hội

Cuối năm ngoái, John Dick tiễn con gái út nhập học rồi trở về ngôi nhà trống ở Pennsylvania. Hiện tại, anh nhìn căn phòng khách vắng lặng, nơi từng là không gian của tiếng cười con trẻ, anh thấy hụt hẫng.

Bắc Ninh sắp có thêm dự án nhà ở xã hội 3.100 căn hộ
Nhà đất

Bắc Ninh sắp có thêm dự án nhà ở xã hội 3.100 căn hộ

Nhà đất

UBND tỉnh Bắc Ninh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội số 2 tại phường Tân Tiến. Dự án có tổng vốn hơn 4.062 tỷ đồng, gồm 12 tòa chung cư cao tầng với khoảng 3.100 căn hộ, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân trên địa bàn.

"Đặt tên" cho từng cây sầu riêng, nông dân Đắk Lắk minh bạch mọi thông tin sản xuất qua app
Nhà nông

“Đặt tên” cho từng cây sầu riêng, nông dân Đắk Lắk minh bạch mọi thông tin sản xuất qua app

Nhà nông

Nông dân ở Đắk Lắk đang tiến hành “đặt tên” cho từng cây sầu riêng trong vườn, giúp quản lý khoa học và minh bạch thông tin sản xuất. Cách làm mới này không chỉ tăng giá trị nông sản, mà còn tạo niềm tin cho người tiêu dùng, góp phần nâng cao thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk.

Hà Nội mời đầu tư dự án khu đô thị hơn 20.000 tỷ đồng trên Đại lộ Thăng Long
Nhà đất

Hà Nội mời đầu tư dự án khu đô thị hơn 20.000 tỷ đồng trên Đại lộ Thăng Long

Nhà đất

Hà Nội đang tìm nhà đầu tư cho khu đô thị Nam Đại lộ Thăng Long có tổng vốn đầu tư dự kiến 20.247 tỷ đồng, quy mô 75 ha, dự kiến đón khoảng 10.000 cư dân với hệ thống hạ tầng đồng bộ, bền vững.

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn
Nhà nông

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Nhà nông

Một hộ nông dân nuôi cá nước ngọt ở xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang (địa phận thành phố Long Xuyên trước đây) đang nuôi giữ đàn cá hô là một trong các loài cá quý hiếm của hệ thống sông Mê Kông trong lồng bè giữa dòng sông Hậu với số lượng hàng trăm con, trong đó có nhiều con cá hô nặng hơn 30 ký.

AFC ra thông cáo đầu tiên về quyết định kỷ luật của FIFA đối với ĐT Malaysia
Thể thao

AFC ra thông cáo đầu tiên về quyết định kỷ luật của FIFA đối với ĐT Malaysia

Thể thao

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã ra thông cáo ghi nhận quyết định do Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành ngày 26/9/2025 liên quan đến ĐT Malaysia và 7 cầu thủ vi phạm Quy định Kỷ luật FIFA.

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Đồng Nai là nông dân nuôi ong kiểu gì khiến cả làng phục lăn, bán mật ra chợ toàn cầu
Nhà nông

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Đồng Nai là nông dân nuôi ong kiểu gì khiến cả làng phục lăn, bán mật ra chợ toàn cầu

Nhà nông

Giữa vùng đất Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai (địa phận huyện Thống Nhất trước đây), ông Lê Lộc Quân đã thành công với nghề nuôi ong "hổng giống ai". Ông nuôi ong mật bánh tổ, làm ra thứ mật ong "sang, xịn, mịn", sản phẩm cao cấp, chinh phục thị trường quốc tế. Ông Lê Lộc Quân trở thành Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao đâm chết 3 người; giả nữ tuyển người mẫu, dùng ảnh, clip 'tống tình'
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao đâm chết 3 người; giả nữ tuyển người mẫu, dùng ảnh, clip "tống tình"
4

Pháp luật

Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao đâm chết 3 người; giả nữ tuyển người mẫu, dùng ảnh, clip "tống tình"; cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị đề nghị 28 - 30 năm tù... là những tin nóng 24 giờ qua.

Trồng rừng theo tiêu chuẩn mới, thu được carbon, chủ rừng ở Hà Tĩnh thu thêm món tiền lớn
Nhà nông

Trồng rừng theo tiêu chuẩn mới, thu được carbon, chủ rừng ở Hà Tĩnh thu thêm món tiền lớn

Nhà nông

Hà Tĩnh đẩy mạnh mô hình FSC – carbon, giúp hơn 34.000 ha rừng đạt chứng chỉ bền vững, mở ra cơ hội tiếp cận tài chính xanh, tăng lợi nhuận và bảo vệ môi trường.

Ứng phó bão số 10, Thủ tướng ký công điện thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão đi qua
Nhà nông

Ứng phó bão số 10, Thủ tướng ký công điện thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão đi qua

Nhà nông

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 174/CĐ-TTg ngày 27/9/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) còn cách Đà Nẵng 200km, vẫn đang mạnh thêm, chiều nay áp sát Nghệ An-Quảng Trị
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) còn cách Đà Nẵng 200km, vẫn đang mạnh thêm, chiều nay áp sát Nghệ An-Quảng Trị

Nhà nông

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng nay, 28/9. bão số 10 (bão BUALOI) đã trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cách TP.Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông và vẫn đang mạnh thêm. Chiều nay, bão số 10 sẽ ở trên vùng biển từ Nghệ An - Quảng Trị.

Xem phim, tôi là đàn ông mà thấy đồng cảm quá, vì nó giống hệt 1 tình huống vừa xảy ra trong gia đình tôi
Gia đình

Xem phim, tôi là đàn ông mà thấy đồng cảm quá, vì nó giống hệt 1 tình huống vừa xảy ra trong gia đình tôi

Gia đình

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được hóa ra con mình hoàn toàn đồng cảm với bố mẹ.

3 vị hoàng đế có võ công cao cường, xé xác cả hổ báo, nhưng kết thục bi thảm, gồm những ai?
Đông Tây - Kim Cổ

3 vị hoàng đế có võ công cao cường, xé xác cả hổ báo, nhưng kết thục bi thảm, gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong bức màn lịch sử rộng lớn mênh mông 5000 năm của Trung Hoa, vô số ngôi sao đã được tỏa sáng, nhiều loại Đế Vương cũng đã xuất hiện. Có những vị quân vương yêu thích nghệ thuật, có vị quân vương rèn luyện sức mạnh, cũng có nhiều có sở thích đa dạng. Dưới đây là 3 vị hoàng đế có võ công cao cường trong lịch sử Trung Quốc.

Hậu Triệu Hoàng Đế Thạch Hổ: Vì sao bị gọi là "bạo chúa" Trung Hoa
Đông Tây - Kim Cổ

Hậu Triệu Hoàng Đế Thạch Hổ: Vì sao bị gọi là “bạo chúa” Trung Hoa

Đông Tây - Kim Cổ

Thạch Hổ sẵn sàng giết vợ để thỏa mãn thú tính, rồi đến anh em cũng sẵn sàng chém giết không ghê tay. Thạch Hổ bị đời sau gọi là “bạo chúa” Trung Hoa.

HLV Phan Như Thuật nói gì khi SLNA thua ngược CLB Công an TP.HCM ngay trên sân Vinh?
Thể thao

HLV Phan Như Thuật nói gì khi SLNA thua ngược CLB Công an TP.HCM ngay trên sân Vinh?

Thể thao

Lý giải nguyên nhân SLNA thua ngược CLB Công an TP.HCM dù đã dẫn trước 2 bàn, HLV Phan Như Thuật cho biết: “Sau khi có 2 bàn thắng, chúng tôi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Khi có bàn thắng rồi thì hệ thống phòng ngự của chúng tôi bộc lộ yếu điểm và một vài sai lầm dẫn tới bàn thua”.

1

"Khởi đầu của sự hỗn loạn", EU đã có động thái vụng về với Nga

'Khởi đầu của sự hỗn loạn', EU đã có động thái vụng về với Nga

2

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

3

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

4

Liều nuôi cá đặc sản này trong ao tôm ở Long An, ai ngờ nông dân trúng lớn, cứ bán là hết cả ao

Liều nuôi cá đặc sản này trong ao tôm ở Long An, ai ngờ nông dân trúng lớn, cứ bán là hết cả ao

5

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Hoàng Sa 270km, dự báo mai tăng cấp, vào vùng biển Nghệ An - Quảng Trị

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Hoàng Sa 270km, dự báo mai tăng cấp, vào vùng biển Nghệ An - Quảng Trị