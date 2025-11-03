Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 03/11/2025 12:47 GMT+7

Xúc động cảnh người dân xã Trà Đốc xếp hàng giữa mưa lớn chuyển hàng cứu trợ vào vùng cô lập

Diệu Bình Thứ hai, ngày 03/11/2025 12:47 GMT+7
Giữa mưa lớn kéo dài, hàng trăm người dân xã Trà Đốc, TP.Đà Nẵng đã đội mưa, xếp hàng dài chuyền tay từng bao gạo, thùng mì, nước uống và thuốc men vào vùng bị cô lập, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa lúc thiên tai hoành hành.
Ngày 3/11, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường vào xã Trà Đốc (TP.Đà Nẵng) bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng. Sáu thôn tại xã Trà Đốc bị chia cắt hoàn toàn, gần 1.500 người dân bị cô lập nhiều ngày nay.

Để đưa nhu yếu phẩm vào khu vực bị cô lập, lực lượng chức năng phải sử dụng thuyền nhỏ vượt qua các đoạn nước xiết, vận chuyển từng bao gạo, thùng mì, nước uống và thuốc men.

Nhiều ngày qua, hàng trăm người dân tại các thôn xã Trà Đốc, từ người già đến trẻ nhỏ, đã đội mưa, lập hàng dài chuyền tay nhau từng phần hàng cứu trợ trong điều kiện đường trơn, nước dâng và trời sắp tối.

Người dân xã Trà Đốc xếp hàng giữa mưa lớn chuyển hàng cứu trợ vào vùng cô lập. Video: T.Đ

Trao đổi với PV Dân Việt, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc Phan Duy Hưng cho biết, do bị cô lập hoàn toàn đường bộ nên chính quyền buộc phải sử dụng để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con trong thôn.

“Lực lượng chức năng chỉ mong đưa hàng đến cho bà con kịp trước khi trời tối và mưa lớn trở lại. Ai cũng cố gắng, không ai nề hà”, ông Hưng chia sẻ.

Người dân xã Trà Đốc xếp hàng giữa mưa lớn chuyển hàng cứu trợ vào vùng cô lập. Ảnh: T.Đ

Cũng theo Chủ tịch xã Trà Đốc, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở đất tiếp tục xảy ra tại nhiều khu vực. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên, công an xã và người dân phối hợp vận chuyển lương thực, đồng thời chuẩn bị phương án sơ tán khẩn cấp nếu bão số 13 tiếp tục ảnh hưởng.

Hiện các thuyền cứu trợ vẫn đang hoạt động liên tục để tiếp cận các hộ dân còn bị cô lập, đảm bảo không hộ nào thiếu lương thực, nước uống và thuốc men trong những ngày mưa lũ kéo dài.

