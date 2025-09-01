Xúc động giây phút Mẹ Việt Nam anh hùng nhận di ảnh 2 con liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ

Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tứ ở xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An xúc động nhận hai tấm ảnh của liệt sĩ Lưu Phi Hường và Lưu Phi Vinh đã được phục dựng lại. Ảnh: N.T

Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ có 11 người con thì 5 người đi bộ đội. Trong đó, 2 người con trai là Lưu Phi Hường (SN 1952) và Lưu Phi Vinh (SN 1956) hy sinh trong cuộc kháng chiến của dân tộc. Liệt sĩ Lưu Phi Hường hy sinh năm 1973 tại chiến trường Đông Nam Bộ, khi mới 21 tuổi và liệt sĩ Lưu Phi Vinh hy sinh năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị, khi vừa tròn 16 tuổi.

Năm 1989, gia đình tìm thấy mộ của liệt sĩ Lưu Phi Hường tại tỉnh Long An nên đã vào quy tập và đưa về quê an táng để tiện hương khói. Đến nay sau nhiều năm trôi qua, dù gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn chưa thấy phần mộ của liệt sĩ Lưu Phi Vinh.

Nhìn những tấm ảnh, Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ như được gặp lại các con sau hơn nửa thế kỷ. Ảnh: N.T

Trải qua hơn nửa thế kỷ, di ảnh của hai liệt sĩ đã bị phai mờ. Với tấm lòng tri ân, các nhà hảo tâm đã chung tay phục chế, trao tặng lại cho mẹ những bức ảnh nguyên vẹn, giúp Mẹ Việt Nam anh hùng lưu giữ hình bóng những người con thân yêu.

Suốt hơn 50 năm qua, mẹ Hồ Thị Tứ luôn nhớ mong con. Từ khi nghe tin ảnh của hai con sẽ được phục dựng, Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ thao thức, ngóng chờ để xem ảnh các con mình. Giây phút được gặp lại 2 con qua bức di ảnh phục dựng lại, mẹ Tứ xúc động, nghẹn ngào. Đôi tay gầy của mẹ rung lên đưa về phía tấm ảnh của các con, mắt mẹ ngấn lệ, khiến ai cũng xúc động.

Những bức ảnh được phục dựng giúp Mẹ Việt Nam anh hùng lưu giữ hình bóng những người con thân yêu. Ảnh: N.T

Mẹ Hồ Thị Tứ lặng lẽ ngồi bên bàn thờ nhìn lên bức ảnh hai người con trai liệt sĩ vừa được nhóm Team Lee phục dựng lại sau hơn nửa thế kỷ. Hai gương mặt thân thương năm nào, tưởng chừng đã vĩnh viễn chỉ còn trong ký ức, nay hiện về rõ như đưa mẹ trở lại những ngày tuổi trẻ của các anh trước lúc ra trận.

Trong khoảnh khắc xúc động nghẹn ngào, mẹ Tứ như được ôm trọn bóng hình các con qua tấm di ảnh, để lòng mẹ vơi đi phần nào niềm thương nhớ khắc khoải bao năm trời.

