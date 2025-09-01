Xúc động con gái liệt sĩ đưa di ảnh cha đi xem lễ diễu binh: “Con đã đưa bố về với các đồng đội của bố rồi!"

Sủng phi cuối cùng của Hoàng đế Càn Long có kết cục thế nào?
Trưa ngày 1/9, hàng vạn người đã đổ về quanh khu vực Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, chờ đợi khoảnh khắc Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Tại khu vực ngã tư đường Hùng Vương, lực lượng chức năng đã bố trí khu vực có ghế ngồi dành riêng cho các cựu chiến binh. Hàng nghìn cựu chiến binh khắp cả nước đã tề tựu về đây nhân ngày hội non sông đặc biệt lần này.
Nổi bật bên dãy hàng cựu chiến binh mặc quân phục, bà Phạm Thị Thọ (62 tuổi, ở phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên) choàng khăn lá cờ đỏ sao vàng, tay cầm di ảnh cha – Liệt sĩ Phạm Văn Thưởng. Đưa cha về đây xem diễu binh, diễu hành ngày đặc biệt này, bà Thọ không khỏi xúc động, liên tục gạt nước mắt.
“Bố ơi, con đã đưa bố về đây với các đồng đội của bố rồi! Bố chờ đợi xem diễu binh, diễu hành bố nhé!”, bà Thọ bật khóc.
Trong giây phút xúc động ấy, bà Thọ cho biết, cha mình đã anh dũng hy sinh năm 1970 khi vừa tròn 35 tuổi tại chiến trường miền Nam. Ngày cha mất, bà Thọ mới 7 tuổi. Tuổi thơ của bà cùng 5 anh chị em trong nhà thấm đẫm nỗi đau mất cha. Một mình mẹ bà Thọ tần tảo, gồng gánh chăm lo, dăn dạy các con nên người. Hiện mộ phần của Liệt sĩ Phạm Văn Thưởng yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai.
Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Thọ cho biết, cuộc sống gia đình vốn khó khăn thế nhưng ước nguyện được đưa di ảnh cha về xem diễu binh, diễu hành đã ấp ủ trong lòng từ nhiều ngày tháng trước.
Ngày sơ duyệt diễu binh, diễu hành (27/9) vừa qua, bà Thọ cũng đã đưa cha xuống Hà Nội xem diễu binh. Trước khi đi, bà được anh em, hàng xóm góp cho một ít tiền lấy lộ phí đi đường.
Một thân một mình xuống Hà Nội, bà Thọ được Công an phường Ngọc Hà và một gia đình người dân giúp đỡ cho ở nhờ, cho tiền trở về. Ngày diễu binh, diễu hành 2-9 này, bà quyết định đưa di ảnh cha xuống một lần nữa để cùng chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt của đất nước.
“Xuống đây tôi được mọi người giúp đỡ rất nhiệt tình, đưa tôi vào đây ngồi cùng hàng ngũ với các cô bác cựu chiến binh. Tôi rất vui mừng! Tôi xin cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban ngành và mọi người đã giúp đỡ. Bố tôi cùng nhiều đồng đội đã anh dũng hy sinh ở chiến trường để dân tộc có ngày hôm nay.
Tôi rất vinh dự khi là con gái Liệt sĩ. Tôi đi một mình xuống đây nhưng có mọi người thương yêu tôi, tạo điều kiện giúp đỡ tôi. Tôi vui vì ước nguyện đã được thực hiện. Phận làm con tôi thấy toại nguyện và xúc động mỗi khi nhớ về bố - niềm tự hào của con cháu”, bà Thọ bật khóc.
