Hơn 6.700 xã “cán đích” tiêu chí điện nông thôn

(Dân Việt) Theo Quyết định số 1600 (ngày 16.8.2016) của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2020, 100% xã trong cả nước phải đạt tiêu chí số 4 về điện theo Chương trình Xây dựng nông thôn mới (NTM).

Thay đổi diện mạo nhiều vùng nông thôn

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa X, cuối tuần qua tại Hà Nội, ông Cao Đức Phát - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế T.Ư đánh giá Bộ Công Thương đã khẳng định được vai trò to lớn trong việc thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng lần thứ 7, khóa X (Nghị quyết T.Ư 7, khóa X), ban hành ngày 5.8.2008 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Hơn 6.700 xã đã đạt các tiêu chí về điện nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: V.H

Theo ông Hoàng Quốc Vượng - Thứ trưởng Bộ Công Thương, sau 10 năm thực hiện, Nghị quyết T.Ư 7 khóa X đã khẳng định là đây một quyết sách đúng đắn, có tầm chiến lược và mang tính đột phá. Nghị quyết được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, sâu rộng; đồng thời huy động cả hệ thống chính trị và người dân tham gia, mang lại luồng sinh khí mới cho phát triển tam nông trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước.

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, trong 10 năm thực hiện nghị quyết, EVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ giao phó. Với vai trò chủ lực, nòng cốt, EVN đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đưa điện về vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng trong công cuộc CNH – HĐH nông nghiệp và nông thôn.

Theo Bộ Công Thương, tính đến tháng 6.2017, cả nước có 6.766 xã đạt tiêu chí số 4 (về điện nông thôn) trong xây dựng NTM, chiếm 75,75% số xã trên cả nước, tăng hơn 3.200 xã so với năm 2011. Trong đó, 11 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt tiêu chí số 4.

Mặc dù còn có khó khăn về tài chính, nhưng EVN và các đơn vị thành viên vẫn cố gắng đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, phát triển lưới điện nông thôn từ các nguồn khác nhau. Cùng với đó, các công ty điện lực cũng phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng NTM các địa phương xây dựng kế hoạch, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ưu tiên bố trí vốn từ nguồn ngân sách địa phương… đầu tư phát triển lưới điện nông thôn.Những nỗ lực của EVN đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, hỗ trợ đắc lực cho công cuộc xây dựng NTM, phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp và nông thôn.

Còn nhiều khó khăn, thử thách

Mặc dù số xã đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn liên tục tăng, nhưng theo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của Bộ Công Thương, việc thực hiện tiêu chí số 4 ở nhiều địa phương vẫn còn nhiều khó khăn. Cụ thể, các điều kiện, tiêu chuẩn về kỹ thuật, an toàn về điện trong xây dựng NTM còn cao so với thực tế. Hiện nay, nhiều xã còn tồn tại các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp chưa thể khắc phục được.

Hầu hết các hộ nông dân chưa có điện trên cả nước đều tập trung ở vùng sâu, vùng xa, mật độ dân cư thưa thớt, chưa có đường giao thông, nên việc đầu tư xây dựng lưới điện gặp rất nhiều khó khăn, đòi hỏi đầu tư lớn. Trong khi đó, nguồn ngân sách của các địa phương có hạn, chỉ có thể hỗ trợ đầu tư lưới điện trung thế nông thôn. Về lưới điện hạ thế, UBND cấp huyện và người dân được thụ hưởng phải tự nguyện góp vốn. Tuy nhiên, người dân ở những khu vực này còn nhiều khó khăn, chủ yếu làm nông nghiệp và lại là người dân tộc ít người, nguồn vốn huy động không được nhiều.

Về phía ngành điện, nguồn vốn đầu tư của EVN và các tổng công ty điện lực cũng rất hạn hẹp. Trong khi đó, những năm gần đây, mức tăng trưởng điện liên tục phát triển, EVN phải dành nguồn vốn lớn đầu tư, xây dựng, nâng cấp các nguồn điện, lưới điện, áp đứng nhu cầu ngày càng cao từ các phụ tải…

EVN và các đơn vị thành viên cũng đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý dứt điểm các vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, đặc biệt là các điểm vi phạm đã kéo dài nhiều năm...

Theo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM của Bộ Công Thương, thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân cũng như các cấp, các ngành, thấy rõ trách nhiệm và lợi ích của Chương trình xây dựng NTM. Đồng thời, biểu dương các tổ chức, cá nhân điển hình, những cách làm hay, mô hình tiên tiến trong việc thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn.