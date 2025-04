Bộ Công an đề xuất kết thúc hoạt động của cơ quan điều tra thuộc VKSND tối cao và VKS quân sự Trung ương

Theo dự thảo do Bộ Công an ban hành, cơ quan điều tra của VKSND tối cao sẽ kết thúc hoạt động. Theo quy định hiện hành, đây là đơn vị duy nhất được điều tra, xử lý tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp mà bị can là người thuộc công an, viện kiểm sát, tòa án.