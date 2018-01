Tướng hình sự Hồ Sỹ Tiến và điều trăn trở khi nghỉ hưu

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến sinh năm 1957, quê Nghệ An. Năm 1975, ông học trường An ninh. Năm 1981, ông bắt đầu công tác. Ông từng công tác tại Phòng cảnh sát điều tra (Công an TP.Hà Nội); Công an quận Cầu Giấy, Cục cảnh sát hình sự.