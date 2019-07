Quốc Trường tức giận khi bị kẻ xấu giả mạo, xâm nhập công ty lừa tiền bạn bè, người thân

(Dân Việt) Một người thân bị lừa mất 50 triệu đồng, Quốc Trường tức giận mắng kẻ giả mạo: “Quá bất nhân”.

Trưa 18/7, diễn viên Quốc Trường đăng tải lên facebook cá nhân cảnh báo người thân, bạn bè và khán giả cẩn thận trước chiêu trò của kẻ xấu. Cụ thể, có người đã giả mạo nam diễn viên để xâm nhập vào công ty và gia đình của anh để thực hiện mục đích xấu.

Quốc Trường viết: “Khẩn cấp! Người thân hay bạn bè hay khán giả của Trường cẩn thận nhé! Hôm nay, có người đã giả mạo để xâm nhập vào công ty và gia đình Trường nhằm mục đích xấu! Không hiểu sao họ có số bạn bè, gia đình Trường. Trường hợp này khá tinh vi. Trường xác nhận những vấn đề liên quan đến tiền hoặc quan hệ nam nữ. Mong các bạn cẩn thận vì hiện tại Trường bị giả mạo rất nhiều. Nếu có việc gấp thì Trường sẽ gọi chứ không nhắn tin kiểu này. Lưu ý: Toàn hệ thống và người thân Trường lưu ý nhé!”.

Kèm theo lời cảnh báo này là những hình ảnh chụp lại cuộc hội thoại giữa bạn bè, người thân của Quốc Trường và kẻ giả mạo. Ở bên dưới bài viết, nam diễn viên tức giận khẳng định kẻ đã giả mạo bất nhân khi đã lừa một người bạn của anh số tiền 50 triệu đồng. Số tiền này được yêu cầu chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Rất nhiều người khuyên Quốc Trường nên nhờ đến công an giải quyết sự việc này, tránh để kẻ xấu lợi dụng tên tuổi, hình ảnh để kiếm lợi cho bản thân: “Nhờ công an và bên an ninh mạng can thiệp đi anh ơi, như thế này là không được rồi”, “Anh nên nhờ công an vào cuộc để tránh trường hợp lần sau lại bị lợi dụng hình ảnh”, “Tra số tài khoản kia xem chủ nhân ở đâu? Là ai? Rồi dò là ra anh ạ!”, “Bọn siêng ăn nhác làm chuyên đi lừa đảo để kiếm sống đây mà. Đúng là táo tợn”…