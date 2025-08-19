1 cây cảnh này hơn 10 chậu thanh xà, hoa xanh sống động như bướm bay, quạt múa, lay động lòng người

Nói đến cây cảnh cho hoa xanh biếc như bầu trời, người ta hay nhắc đến thanh xà. Thanh xà khá chịu nhiệt, thời gian ra hoa dài, phát triển nhanh chóng.

Tuy nhiên, nếu nói về độ bao phủ hoa và khả năng "lớn nhanh như thổi", có thể trở thành những chậu treo vô cùng sinh động, đẹp mắt thì 3 loài hoa dưới đây vượt trội hẳn thanh xà.

Chúng cũng nở hoa xanh biếc, hình dáng hoa sống động, mỗi khi gió thổi qua như có biển bướm bay lên, ngàn cánh quạt xoay múa và vạn tiếng chuông reo lanh lảnh...

1. Cây cảnh bướm xanh

Cây cảnh hoa bướm xanh tên tiếng Anh là False African violet hoặc Cape primrose, tên khoa học là Streptocarpus saxorum, thuộc chi Streptocarpus, họ Tai voi (Gesneriaceae).

Những cây cảnh quen thuộc mà chúng ta biết thuộc họ này như cây son môi, cây tử linh lan (African violet) ...

Cây cảnh này có những chiếc lá màu xanh đậm dễ thương, mượt mà và những bông hoa xinh xắn treo trên những cuống hoa dài, khi gió thổi qua giống như có đàn bướm vỗ cánh bay lên, vô cùng đẹp mắt.

Cây cảnh nở hoa như cánh bướm bay

Tuy nhiên, cũng có người gọi chúng là hoa cá heo vì khi hoa chưa nở, nụ hoa của nó trông giống như những chú cá heo con yên tĩnh.

Khi có gió thổi, những bông hoa trông giống như những chú cá heo đang nhảy trên biển, xanh thăm thẳm.

Cho dù nhìn chúng là cá hay bướm thì cây cảnh này cũng mang lại cho giới yêu hoa những khoảng khắc vui sướng, thú vị.

Cây cảnh này có có vẻ ngoài ưa nhìn, dễ trồng và nhân giống. Nếu trồng đúng cách, hoa sẽ nở quanh năm.

Cây cảnh này có hai loại hoa màu xanh và màu trắng. Ảnh minh họa Epicgardening

Thân cây cảnh mảnh mai, hoa có những cuống dài vươn ra mọi hướng. Chúng giống như những chú heo nhảy múa trên biển xanh, như đàn bướm xanh bay lượn, lại giống như một nhóm yêu tinh xanh đang vui vẻ tổ chức một bữa tiệc giữa không trung, rất thú vị và ngoạn mục.

Ngôn ngữ hoa bướm xanh cũng rất đẹp, nói về tình yêu chân thành, vĩnh cửu, không thay đổi. Trồng loài hoa này trong nhà bạn dường như ngửi thấy hơi thở của biển xanh, của rừng rậm, cảm thấy cuộc sống thật vui vẻ, tươi đẹp.

Cây cảnh này có hai loại hoa màu xanh và màu trắng, tuy nhiên, hoa màu xanh vẫn được ưa thích hơn cả. Màu sắc sẽ nhạt dần dưới ánh sáng mặt trời, chuyển thành biêng biếc như nước biển.

Gardenia

Nếu đặt ở nơi có bóng râm hoàn toàn, màu sắc sẽ rất nhạt và ảnh hưởng đến hiệu ứng nhìn nên thích hợp đặt ở nơi có ánh sáng tán xạ

Còn hoa bướm trắng có màu rất trong, cánh hoa nhìn chung có màu trắng nhưng có một vòng tròn màu xanh tím ở mép, giống như đường viền.

Hoa bướm xanh không chỉ nổi bật về hình thức mà quan trọng hơn là tập tính của cây cảnh này vượt xa các loài thực vật khác về mọi mặt!

Hoa bướm xanh có thời kỳ siêu nở hoa, nở từ tháng 4 đến tháng 11, nếu nhiệt độ thích hợp có thể nở liên tục. Khi được trồng ở các vùng có khí hậu ấm nóng, chúng ta có thể ngắm bướm lượn, cá nhảy quanh năm.

Cây cảnh này thích hợp trồng trong chậu treo

Khả năng phân nhánh tự nhiên của cây cảnh này rất tốt, không cần cắt tỉa hay cắt ngọn, nó sẽ tự nhiên phát triển thành một chùm hoa lớn. Mỗi cành đều có nụ, hoa nở rất nhiều trong chậu, rất dễ chăm sóc.

Cây cảnh này thích hợp trồng trong chậu treo, cành buông thõng tự nhiên, hoa nở rộ có màu trắng hoặc oải hương, tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng.

Hoa bướm xanh cũng chịu bóng râm rất tốt và có thể nở hoa ở môi trường trong nhà với ánh sáng yếu và ở những khu vườn có ban công hướng về phía Bắc.

So với các loài hoa khác, hoa bướm xanh có giá trị trang trí cao hơn. Bất kể tính dễ bảo trì và hình thức, hoa bướm xanh thích hợp hơn để trồng ở ban công và sân vườn. Chỉ cần giữ ẩm cho đất là cây sẽ phát triển nhanh chóng!

Cây cảnh hoa quạt này nở hoa rất đẹp.

2. Cây cảnh hoa quạt

Hoa quạt hay còn gọi là quạt tiên, có tên tiếng Anh là Fan flower (hoa quạt), fairy fan flower (hoa quạt tiên) và Scaevola.

Tên khoa học của cây cảnh là Scaevola aemula, thuộc gia đình Goodeniaceae. Tên khoa học của nó "Scaevola" có nghĩa là "thuận tay trái" và "aemula" có nghĩa là "bắt chước".

Cây cảnh này nở hoa rất đẹp. Những bông hoa tựa như bàn tay xòe rộng, lại tựa như chiếc quạt gió, lại có người gọi nó là hoa quạt tiên, có lẽ bởi vẻ đẹp lộng lẫy, đẹp đến không thật của nó.

Cây cảnh này cũng rất dễ chăm sóc, có thể phát triển ở vùng nhiệt đới, chịu nắng, nóng và phát triển ở hầu hết các loại đất, miễn là đất có thể thoát nước dễ dàng.



Cây cảnh này có thể trồng trong bồn, làm giỏ treo

Đây là cây cảnh thân thảo, lâu năm, có nguồn gốc từ Úc nhưng ngày nay đã được trồng phổ biến ở nhiều nơi.

Cây cảnh này có thể trồng trong bồn, làm giỏ treo hoặc làm cây phủ mặt đất, tạo thành các viền hoa lộng lẫy màu xanh, tím, hồng hoặc trắng.

Lá của loài cây này có màu xanh đậm. Chúng thu hút sự chú ý nhờ hình dạng mũi mác, vẻ ngoài nhiều thịt, mép lá có răng cưa. Dù chưa có hoa thì cây cảnh này cũng rất bắt mắt.

Cây cảnh này có thể đạt chiều cao từ 15 đến 30 cm, nhưng sự tăng trưởng của nó xảy ra theo chiều ngang hơn là theo chiều dọc. Do đó, nó là một lựa chọn tốt nếu bạn muốn tìm một cây lan rộng để bao phủ những vùng đất lớn.

Cây cảnh này cũng rất dễ chăm sóc

Thân cây Scaevola aemula mỏng và dẻo nhưng có khả năng chống chịu rất tốt. Chúng có khả năng bám rễ ở những điểm tiếp xúc với mặt đất. Đây là những gì cho phép cây cảnh này này bao phủ các khu vực rộng lớn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đặc điểm nổi bật nhất của cây cảnh này chính là những bông hoa. Hoa xuất hiện thành từng cụm mọc ở đầu mỗi nhánh cây.

Mỗi bông hoa có năm cánh hoa hợp nhất, tạo thành hình bán nguyệt, mọc vòng tròn quanh đầu cành, tạo thành một bông hoa lớn tròn trịa.

Những bông hoa nhìn như chiếc quạt, lại giống như bàn tay xòe rộng. Đây chính là nguồn gốc của những cái tên của nó. Sau khi hoa rụng cũng sẽ kết thành những quả tròn nhỏ, tuy nhiên, chúng không có gì nổi bật.

Những bông hoa nhìn như chiếc quạt

Cây cảnh này cũng hoạt động như một bộ lọc tự nhiên, giúp hấp thụ khí carbon dioxide và các chất ô nhiễm khác từ không khí.

Bằng cách này, nó góp phần làm giảm lượng khí độc hại trong không gian sống của bạn. Đồng thời, hoa thủy sam cũng giải phóng oxy, giúp làm tăng nồng độ oxy trong không khí.

Sự hiện diện của cây không chỉ nâng cao vẻ đẹp của khu vực mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể bằng cách duy trì không khí sạch và dễ thở hơn.

Cây cảnh này cũng hoạt động như một bộ lọc tự nhiên

Chúng ta đang phải đối mặt với một loại cây rất hấp dẫn và có sức đề kháng cao. Nó đã có thể lan rộng đến các khu vườn trên khắp thế giới.

Bởi vì cây cảnh có khả năng chịu hạn tốt và phát triển trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Điều này làm cho nó trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho cả những người mới bắt đầu và các vườn cây kinh nghiệm.

Cây hoa quạt phát triển được ở những vùng khí hậu nóng vì có thể sống qua những ngày hè nóng nực mà không rụng hoa và không cần chăm sóc nhiều.

Khi hoa chuông nở, những bông hoa nhỏ màu xanh tím chảy xuống như thác nước. Ảnh minh họa Toutiao

3. Cây cảnh chuông treo xanh

Có nhiều giống hoa chuông nhưng hoa chuông treo này đặc biệt đáng chú ý. Màu hoa xanh biếc siêu đẹp của cây cảnh này chắc chắn sẽ khiến mọi người yêu thích. Khi hoa chuông nở, những bông hoa nhỏ màu xanh tím chảy xuống như thác nước.

Cây cảnh này vốn là loài mọc hoang như cỏ dại trên các vùng núi ở vùng ôn đới. nhưng vì hình thức đáng yêu nên đã được các nhà làm vườn "nâng đời" thành cây cảnh trồng trong nhà và nhanh chóng trở thành "con cưng" của nhiều người.

Dù bạn treo ở ban công hay ngoài sân, cây cành này đều có vẻ ngoài hoàn hảo, thu hút mọi ánh nhìn. Quan trọng hơn, hoa chuông khỏe khắn, dễ trồng, chịu được cả lạnh và nóng, không cần nhiều ánh sáng cây cảnh này vẫn nở hoa xinh đẹp.

Cây cảnh này vốn là loài mọc hoang như cỏ dại. Ảnh minh họa Toutiao

Hoa chuông gieo có tên khoa học là Campanula garganica, tên tiếng Anh là Bell Flower (hoa chuông), thuộc gia đình Campanulaceae.

Đây là loài hoa "đổi vận" thành công từ cỏ dại mọc hoang thành cây cảnh được ưu ái trồng trong nhà trong vài năm gần đây.

Cây cảnh này có loài rất rất thấp, chỉ cao 10-15 cm. Nhưng cũng có giống, nhánh hoa có thể vươn dài, làm chậu treo rất thích hợp.

Lá hình bầu dục thường xanh ngọc nhưng cũng có lúc màu xanh nõn chuối ngả vàng rất nổi bật. Ngay cả khi nó không có hoa, màu lá cũng rất xinh đẹp và bắt mắt.

Cây cảnh này rất thấp, chỉ cao 10-15 cm. Ảnh minh họa Toutiao

Cây mọc thành chùm và xòe ra khi cuống hoa mọc vào tháng 4, tháng 5, nhánh hoa sẽ từ từ rủ xuống như thác nước. Chiều dài của các nhánh hoa có thể đạt tới khoảng 30 cm, nở đầy những bông hoa nhỏ có màu từ xanh biếc, xanh lam đến tím nhạt.

Có thể nhận thấy, khi bông hoa này còn chúm chím trong giống chiếc chuông nhưng khi xòe nở lại giống hoa sao với 5 cánh xanh đều tăm tắp và xinh đẹp.

Những chùm hoa ngôi sao nhẹ nhàng, mỏng mảnh, đung đưa theo gió. Nhìn chúng giống như nhóm yêu tinh xanh biếc đang bơi giữa những chiếc lá.

Một đợt hoa có thể nở trong một hoặc hai tháng. Như vậy, cây cảnh này sẽ nở xen kẽ vào mùa hè và mùa thu. Những bông hoa nở với số lượng nhiều, dày đặc, dễ dàng biến góc ban công nhà bạn thành một biển hoa xanh tím lộng lẫy, xinh đẹp.

Hoa nở dày đặc. Ảnh minh họa Toutiao

Với màu sắc tươi tắn, dáng vẻ yểu điệu, thướt tha, cây cảnh hoa chuông mang lại cảm giác cao cấp và đầy tính nghệ thuật, có thể nâng cao phong cách của môi trường xung quanh.

Không chỉ là cây treo, nó có thể tạo thành những tấm thảm đủ dày đặc để đẩy lùi cỏ dại ở vườn. Cây cảnh có thể dùng làm hoa phủ mặt đất, xung quanh các bức tường hoặc đường viền ở các vườn hoa.

Cây cảnh này thu hút được sự chú ý của nhiều người với vẻ tươi tắn, trang nhã và khả năng ra hoa nhiều của mình.

Nó được sánh ngang với vẻ đẹp của loài hoa thanh xà xanh biếc, đáng yêu. Thậm chí, có người còn cho rằng cây cảnh này có tính trang trí tốt hơn cả thanh xà.

Chúng nở xen kẽ vào mùa hè và mùa thu. Ảnh minh họa Toutiao

Những bông hoa vào mùa xuân cực kỳ lớn và có thể dễ dàng nở rộ. gấp nhiều lần lợi nhuận" của cỏ hoa, giống như một biển hoa xanh tím, đẹp đẽ và ngoạn mục.

Hoa chuông treo là một loại cây thân thảo sống lâu năm, có sức sống rất mạnh, chịu nóng và chịu lạnh, dễ chăm sóc hàng ngày, dễ chăm sóc. Chỉ cần bạn nắm vững các phương pháp thì việc duy trì tốt nó không khó.