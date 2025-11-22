10 món ăn hút khách khi Hà Nội vào đông

Hà Nội có 4 mùa trong năm, mùa nào cũng mang một vẻ đẹp riêng, nhưng khi mùa đông cùng những cơn gió lạnh se sắt ùa về, nhịp sống của một Hà Nội hối hả dường như trở nên thong thả, chậm rãi hơn. Có lẽ cũng chính bởi cái lạnh mà người ta như thèm những món ăn có vị đậm, nóng, béo và cay. Vì thế, đây là thời điểm tuyệt vời để khám phá ẩm thực đường phố Thủ đô.

Ốc luộc

Những con ốc béo ú nu, giòn sần sật chấm với nước chấm thấm đẫm chua cay chắc chắn là món ăn mùa đông được nhiều người ưa thích. Ảnh: Nhật Hà

Không gì “đúng điệu Hà Nội” hơn một bát ốc luộc nóng hổi vào những ngày đông lạnh. Ốc sau khi được làm sạch bằng cách ngâm với nước vo gạo, ớt tươi khoảng 2–3 tiếng, sau đó đem luộc cùng sả, gừng và lá chanh.

Khi mở nắp nồi ốc luộc là hương thơm nức mũi lập tức lan tỏa. Tô ốc bóng, giòn sần sật chấm cùng bát nước chấm thấm đẫm chua cay mặn ngọt của các loại gia vị như gừng, sả, tỏi, ớt, chanh, đường… điểm vài lát lá chanh thái chỉ khiến người ta vừa ăn vừa xuýt xoa. Những hàng ốc nổi tiếng ở phố Đinh Liệt, Hàm Long hay Cửa Bắc… luôn đông nghịt khách mỗi tối mùa đông.

Thịt xiên nướng

Thịt xiên ngon được lựa chọn từ loại nịt vai đầu giòn, sau đó ướp với mật ong, các loại gia vị. Ảnh: Nhật Hà

Đi dọc các con phố nhỏ, hình ảnh những xiên thịt thơm lừng được nướng trên vỉ nướng đặt trên bếp than hồng đỏ lửa đã trở thành một đặc sản báo tin mùa đông Hà Nội về. Thịt được ướp với sả, mật ong và các loại gia vị, khi nướng lên dậy mùi hương thơm khó cưỡng. Cắn một miếng là vị ngọt mềm lan tỏa, kèm chút cay cay của tương ớt, thật sự là món ăn vừa giản dị vừa gây thương nhớ đối với người thưởng thức.

Ngô, khoai nướng

Những bắp ngô nướng làm ấm lòng thực khách ngày đông. Ảnh: Nhật Hà

Nếu bạn đã từng ngồi bên bếp than ở các con đường gần Hồ Tây, Hồ Gươm hay dọc các vỉa hè khu phố cổ, chắc hẳn sẽ hiểu sức hút của ngô và khoai nướng vào mùa đông Hà Nội. Trái ngô vàng ươm được lật đều trên bếp, khô lại một chút nhưng đậm vị. Còn khoai nướng vừa thơm, béo, bùi, ngọt, vừa bở tơi… bẻ đôi vẫn nghi ngút khói.

Vị ngọt, thơm, mềm của khoai lang nướng lan tỏa trong gió khiến người thưởng thức tấm tắc. Ảnh: Nhật Hà

Đây là hai món ăn dân dã đường phố mà hiếm có người chê, bởi cái cảm giác vừa thổi, vừa ăn vừa xoa tay trước bếp lửa thật sự khiến mùa đông trở nên ấm hơn một cách lạ lùng.

Quẩy nóng

Ăn quẩy nóng phải ăn ngày khi vừa vớt ra từ chảo dầu nóng. Ảnh: Nhật Hà

Khác với quẩy ăn kèm phở, quẩy nóng là món ăn đúng nghĩa “đặc sản mùa đông”. Mỗi chiếc quẩy nhỏ được thả vào chảo dầu nóng, nở phồng rồi chuyển vàng ươm chỉ trong vài phút. Ăn quẩy nóng phải ăn ngay khi vừa vớt ra: giòn rụm, thơm nhẹ mùi bột mới. Chấm cùng tương ớt hoặc bát nước chấm chua ngọt có thêm dưa góp làm từ su hào, cà rốt, hay đôi khi chỉ ăn không đã đủ thấy ngon rồi.

Bánh rán

Bên trong chiếc bánh rán là lớp đậu xanh mềm mịn, ngọt lịm. Ảnh: Nhật Hà

Những quầy bánh rán nhỏ ven đường thường tỏa mùi thơm hấp dẫn đến mức đi qua khó mà không dừng lại. Bánh rán mặn nhân miến, thịt, mộc nhĩ được rán vàng ruộm, ăn kèm nước mắm chua ngọt cực hợp trời lạnh. Bánh rán ngọt thì giòn bên ngoài, bên trong là lớp đậu xanh mềm mịn, ngọt lịm. Cắn một miếng là ấm người ngay tức khắc.

Trứng nướng

Trứng nướng được giới trẻ ưa chuộng vào ngày giá rét. Ảnh: Nhật Hà

Trứng nướng không cầu kỳ nhưng lại có sức hút lạ kỳ trong những ngày rét. Trứng được nướng trên bếp than đến khi vỏ hơi xém, bên trong chín mềm, thơm nhẹ. Một số hàng còn sáng tạo với trứng nướng phô mai hay trứng nướng sốt me, khiến món ăn đơn giản trở nên thú vị hơn và cũng để khách hàng có thêm lựa chọn vào mùa đông.

Cháo sườn

Cháo sườn ăn kèm quẩy, ruốc, thêm chút gia vị cay nồng như hạt tiêu, ớt bột... Ảnh: Nhật Hà

Cháo sườn Hà Nội mang một điều thú vị đó là món ăn này không nấu trực tiếp từ gạo mà xay nhuyễn thành bột rồi nấu với nước ninh xương. Khi cháo chín mềm, thêm thịt sườn xé nhỏ vào đảo đều. Cháo sườn thường ăn kèm với quẩy, ruốc, chút hạt tiêu, hoặc ớt bột. Miếng quẩy giòn vừa phải, ngấm vào cháo tạo nên hương vị hài hòa và đậm chất Hà Nội. Đây cũng là món ăn đơn giản nhưng luôn khiến người ta nhung nhớ.

Chân gà nướng

Chân gà nướng vàng trên bếp than hồng. Ảnh: Nhật Hà

Trong những buổi tối đông se lạnh, tụ tập bạn bè bên đĩa chân gà nướng cay cay là cái thú của không ít người trẻ Hà Nội. Chân gà được tẩm ướp đậm đà, nướng vàng trên bếp than cho đến khi dậy mùi thơm. Món ăn này được ăn kèm nước chấm sánh sệt, cay nhẹ nơi đầu lưỡi, hoặc đơn giản chỉ cần chấm với muối, tiêu, chanh thôi cũng đủ để người ta tấm tắc.

Bánh đúc nóng

Bánh đúc nóng - món ăn thân thuộc của người Hà Nội khi trời trở lạnh. Ảnh: Nhật Hà

Bánh đúc nóng là món ăn mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến người ta cảm nhận chút gì đó mộc mạc và thân thuộc. Bánh đúc mềm mượt, chan cùng nước mắm nóng, thêm thịt băm, mộc nhĩ và hành phi vàng ruộm. Vị bùi của bánh, chút ngậy, chút cay của ớt, tất cả như hòa quyện tạo nên một sự ấm áp lan tỏa. Những hàng bánh đúc nổi tiếng ở Hàng Bè, Lê Ngọc Hân luôn tấp nập vào mùa lạnh.

Các loại lẩu

Xì xụp lẩu bên nhau vào những ngày đông thì còn gì tuyệt vời hơn. Ảnh: Nhật Hà

Vào mùa đông Hà Nội, tiết trời lạnh buốt khiến những nồi lẩu nóng hổi trở thành lựa chọn lý tưởng cho các bữa ăn sum vầy. Lẩu riêu cua bắp bò, lẩu vịt om sấu, lẩu hải sản chua cay, lẩu gà… đều phù hợp ăn trưa và ăn tối vào mùa đông. Để tận hưởng trọn vẹn không khí lạnh và nồi lẩu ấm nóng, hãy chọn một quán lẩu vỉa hè.

Nếu bạn có dịp ghé thăm Thủ đô vào những tháng cuối năm, hãy thử lang thang các con phố nhỏ, gọi một trong những món ăn trên và cảm nhận nhịp sống của Hà Nội những ngày mùa đông. Đó chắc chắn là những trải nghiệm tuyệt vời bởi mùa đông Hà Nội không chỉ mang một vẻ đẹp dịu dàng mà ở đó còn có những đặc sản đường phố - dù giản dị, mộc mạc nhưng lại khiến thực khách cảm thấy ấm lòng.