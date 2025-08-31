Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Xã hội
Chủ nhật, ngày 31/08/2025 18:00 GMT+7

6 món ngon du khách nên thử khi đến Hà Nội dịp 2/9

Nhật Hà Chủ nhật, ngày 31/08/2025 18:00 GMT+7
Mỗi độ thu về, Hà Nội lại trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Nhất là vào dịp Quốc khánh 2/9, khắp phố phường rợp cờ hoa, rộn ràng không khí yêu nước. Với nhiều du khách, ngoài những màn diễu binh hùng tráng và khoảnh khắc thiêng liêng ở Quảng trường Ba Đình, một điều khiến họ mến yêu Hà Nội chính là ẩm thực.
Ẩm thực Hà Nội từ lâu đã được ví như một “bản giao hưởng” của hương vị, nơi kết tinh tinh hoa văn hóa và sự sáng tạo. Không chỉ có phở – món ăn đã trở thành biểu tượng được cả thế giới biết đến, Thủ đô còn níu chân thực khách bằng nhiều món ngon khác. Nếu có dịp ghé Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ, bạn nên dành thời gian để thử 6 món ăn sau:

1. Bún ốc

Bún ốc Hà Nội níu chân người thưởng thức bởi cả hương và vị. Ảnh: Nhật Hà

Vào tiết trời se lạnh đầu thu, còn gì hấp dẫn hơn là cùng bạn bè, người thân xì xụp bát bún ốc nóng hổi. Nước dùng trong veo, chua thanh của giấm bỗng, cay nhẹ của ớt, hòa quyện cùng vị ngọt tự nhiên từ ốc và cà chua.

Bún ốc còn có nhiều biến tấu: bún ốc chuối đậu, bún ốc nguội,… mỗi loại lại mang đến một trải nghiệm riêng. Ảnh: Nhật Hà

Những con ốc nhồi to, giòn sần sật, ăn kèm rau sống tươi xanh, khiến thực khách vừa cảm nhận rõ sự tinh tế trong cách nấu của người Hà Nội. Bún ốc còn có nhiều biến tấu: bún ốc nguội, bún ốc chuối đậu… mỗi loại lại mang đến một trải nghiệm riêng.

2. Bánh tôm Hồ Tây

Bánh tôm Hồ Tây bắt nguồn từ nghề đánh bắt tôm của dân làng chài ven Hồ Tây vào khoảng những năm 1930. Ảnh: Nhật Hà

Nhắc đến Hà Nội mà bỏ qua bánh tôm Hồ Tây thì quả là thiếu sót. Những con tôm tươi rói được chiên vàng trên nền bột giòn rụm, ăn kèm rau sống và chấm cùng nước mắm chua ngọt pha khéo.

Không chỉ đơn thuần là món ăn, bánh tôm Hồ Tây đã trở thành một phần ký ức, gắn liền với hình ảnh Hồ Tây thơ mộng. Thưởng thức bánh tôm bên làn gió mát từ hồ thổi vào, thực khách sẽ hiểu vì sao món ăn này đã tồn tại bền bỉ suốt nhiều năm qua.

3. Cà phê trứng

Cà phê trứng Hà Nội chinh phục thực khách trong và ngoài nước. Ảnh: Nhật Hà

Hà Nội không chỉ có phở hay bún chả, mà còn sở hữu một loại thức uống khiến du khách bất ngờ: cà phê trứng. Lòng đỏ trứng gà được đánh bông mịn, phủ lên lớp cà phê đen đậm đặc, tạo thành một thức uống béo ngậy nhưng không ngán.

Vào một buổi sáng se lạnh, ngồi trong quán nhỏ ven phố cổ, nhâm nhi ly cà phê trứng nóng hổi, bạn sẽ cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế và sáng tạo trong văn hóa ẩm thực Hà Nội.

4. Bún chả

Bún chả là món ăn ấn tượng của Hà thành. Ảnh: Nhật Hà 

Không ngoa khi nói bún chả là món ăn ấn tượng nhất của Hà Nội. Bún trắng mềm, chả thịt nướng trên than hoa thơm lừng, kết hợp với bát nước mắm chua ngọt vừa vặn cùng các loại rau gia vị.

Từng miếng chả cháy cạnh, ăn kèm bún và nước mắm, tạo nên sự hòa quyện hoàn hảo. Bún chả Hà Nội đã từng được báo chí quốc tế ca ngợi, khiến bạn bè thế giới tò mò tìm đến để thưởng thức tận nơi.

5. Kem Tràng Tiền

Với hương vị truyền thống cùng sự kết hợp tinh tế giữa các nguyên liệu, kem Tràng Tiền đã chiếm trọn trái tim của mọi thực khách. Ảnh: Nhật Hà

Nếu đã từng đến Hà Nội vào những ngày lễ hội, chắc hẳn bạn sẽ không thể quên hình ảnh dòng người cầm trên tay que kem Tràng Tiền mát lạnh và thưởng thức nó ngay ngoài phố Tràng Tiền.

Ra đời từ năm 1958, kem Tràng Tiền đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của bao thế hệ người Hà Nội. Vị ngọt thanh, giản dị nhưng đầy lưu luyến khiến du khách ăn một lần là nhớ mãi.

6. Chả cá Lã Vọng

Không thể không nhắc tới chả cá – món ăn từng khiến Hà Nội có riêng một con phố mang tên “Chả Cá”. Cá được tẩm ướp gia vị cầu kỳ, nướng vàng thơm lừng rồi xào cùng thì là, hành lá.

Khi ăn, chả cá được kết hợp với bún rối, lạc rang, rau thơm và đặc biệt là mắm tôm – thứ gia vị đặc trưng tạo nên linh hồn của món ăn. Đây là sự kết hợp hoàn hảo, vừa dân dã, vừa sang trọng, khẳng định vị thế của ẩm thực Hà thành trong lòng du khách gần xa.

Trong dịp Quốc khánh 2/9 này, nếu có cơ hội ghé Hà Nội, hãy dành thời gian lang thang phố cổ, ngồi bên Hồ Gươm, hay dạo quanh Hồ Tây để thưởng thức những món ngon trứ danh. Bởi chỉ khi trải qua hương vị ấy, bạn mới hiểu vì sao Hà Nội luôn khiến du khách “đi thì nhớ, ở thì thương”.

