12 cách tự nhiên cải thiện sinh lý nam

Có khoảng 30 đến 50 triệu nam giới (ở Mỹ) đang phải đối mặt với chứng rối loạn cương dương (ED), trong đó có tới 70% nam giới trên 70 tuổi.

Nguy cơ rối loạn cương dương tăng lên khi bạn già đi, nhưng nam giới ở mọi lứa tuổi đều có thể mắc phải. Ảnh: Kaspars Grinvalds – stock.adobe.com

Rối loạn cương dương khá phổ biến nhưng không phải là hệ quả tất yếu của tuổi già. Căng thẳng, mâu thuẫn trong mối quan hệ, trầm cảm hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc đều có thể góp phần gây ra tình trạng này.

Nó không chỉ gây khó khăn trong đời sống tình dục, đây còn có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh tim mạch, tiểu đường hoặc rối loạn nội tiết tố. Ngoài thuốc, nhiều biện pháp tự nhiên có thể giúp cải thiện tình trạng này.

Rối loạn cương dương có thể do các vấn đề về thể chất hoặc tâm lý, bao gồm mất cân bằng hormone. Ảnh: Nadzeya – stock.adobe.com

Tiến sĩ Jason B. Carter, bác sĩ tiết niệu (ở Mỹ), chia sẻ 12 cách thay đổi lối sống giúp nam giới lấy lại phong độ.

1. Tập thể dục thường xuyên

Nghiên cứu cho thấy hoạt động thể chất thường xuyên sẽ mang lại hiệu quả như một số loại thuốc trong việc cải thiện chức năng cương dương. Ảnh: Michaelheim – stock.adobe.com

Hoạt động aerobic ít nhất 150 phút/tuần và tập sức mạnh 2–3 buổi giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng testosterone và duy trì khối cơ.

2. Giảm mỡ bụng

Vòng eo trên 102 cm làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương. Giảm 5–10% cân nặng giúp cải thiện đáng kể triệu chứng.

3. Ăn theo chế độ Địa Trung Hải

Tập trung vào thực phẩm tốt cho tim và kiểm soát cân nặng để cải thiện lưu lượng máu và sức khỏe tình dục nói chung. Ảnh: EdNurg – stock.adobe.com

Bổ sung rau lá xanh, cá béo, các loại hạt, dầu ô liu; hạn chế đồ chiên, đường và tinh bột tinh chế để cải thiện sức khỏe mạch máu.

4. Bỏ thuốc lá, hạn chế rượu

Không hút thuốc và chỉ uống tối đa 1–2 ly rượu mỗi ngày để bảo vệ tuần hoàn máu.

5. Ngủ đủ giấc

Ngủ 7–8 tiếng, kiểm tra chứng ngưng thở khi ngủ nếu thường xuyên ngáy hoặc mệt mỏi.

6. Giảm căng thẳng

Thiền, bài tập thở, trị liệu tâm lý và cải thiện mối quan hệ giúp ổn định phản xạ cương cứng.

7. Tập Kegel cho nam

Bài tập Kegel bao gồm việc co và thả lỏng các cơ sàn chậu. Ảnh: DragonImages – stock.adobe.com

Tăng sức mạnh cơ sàn chậu bằng cách co siết 10–15 lần, giữ 3–5 giây, lặp lại 3 lần/ngày.

8. Kiểm tra thuốc đang dùng

Một số thuốc chống trầm cảm, hạ huyết áp… có thể ảnh hưởng tới chức năng tình dục. Tham khảo bác sĩ để tìm phương án thay thế an toàn.

9. Hạn chế nội dung khiêu dâm

Một hậu quả không mong muốn của việc sử dụng nhiều phim khiêu dâm là rối loạn chức năng tình dục. Ảnh: uladzimirzuyeu – stock.adobe.com

Giảm thời gian tiếp xúc nội dung khiêu dâm giúp tăng phản ứng với kích thích ngoài đời thực.

10. Tắm nước lạnh

Tắm nước lạnh 30–90 giây mỗi ngày giúp kích thích tuần hoàn và sản sinh dopamine.

11. Bổ sung vi chất

Kẽm, vitamin D, magie và nhóm B rất quan trọng cho sản xuất hormone và dẫn truyền thần kinh. Nên xét nghiệm và bổ sung theo chỉ dẫn y tế.

12. Tăng kết nối cảm xúc

Sự tin tưởng và giao tiếp tốt với bạn đời giúp giảm nguy cơ rối loạn cương dương và tăng khả năng phục hồi.

