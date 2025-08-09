12 cách tự nhiên cải thiện sinh lý nam

Trương Mạn Ngọc hé lộ đời tư ở tuổi 61
Sau thời gian dài sống kín tiếng, Trương Mạn Ngọc bất ngờ lập tài khoản trên nền tảng Xiaohongshu và thu hút hơn 600.000 người theo dõi chỉ sau một ngày.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Có khoảng 30 đến 50 triệu nam giới (ở Mỹ) đang phải đối mặt với chứng rối loạn cương dương (ED), trong đó có tới 70% nam giới trên 70 tuổi.
Rối loạn cương dương khá phổ biến nhưng không phải là hệ quả tất yếu của tuổi già. Căng thẳng, mâu thuẫn trong mối quan hệ, trầm cảm hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc đều có thể góp phần gây ra tình trạng này.
Nó không chỉ gây khó khăn trong đời sống tình dục, đây còn có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh tim mạch, tiểu đường hoặc rối loạn nội tiết tố. Ngoài thuốc, nhiều biện pháp tự nhiên có thể giúp cải thiện tình trạng này.
Tiến sĩ Jason B. Carter, bác sĩ tiết niệu (ở Mỹ), chia sẻ 12 cách thay đổi lối sống giúp nam giới lấy lại phong độ.
Hoạt động aerobic ít nhất 150 phút/tuần và tập sức mạnh 2–3 buổi giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng testosterone và duy trì khối cơ.
2. Giảm mỡ bụng
Vòng eo trên 102 cm làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương. Giảm 5–10% cân nặng giúp cải thiện đáng kể triệu chứng.
3. Ăn theo chế độ Địa Trung Hải
Bổ sung rau lá xanh, cá béo, các loại hạt, dầu ô liu; hạn chế đồ chiên, đường và tinh bột tinh chế để cải thiện sức khỏe mạch máu.
Không hút thuốc và chỉ uống tối đa 1–2 ly rượu mỗi ngày để bảo vệ tuần hoàn máu.
5. Ngủ đủ giấc
Ngủ 7–8 tiếng, kiểm tra chứng ngưng thở khi ngủ nếu thường xuyên ngáy hoặc mệt mỏi.
6. Giảm căng thẳng
Thiền, bài tập thở, trị liệu tâm lý và cải thiện mối quan hệ giúp ổn định phản xạ cương cứng.
7. Tập Kegel cho nam
Tăng sức mạnh cơ sàn chậu bằng cách co siết 10–15 lần, giữ 3–5 giây, lặp lại 3 lần/ngày.
8. Kiểm tra thuốc đang dùng
Một số thuốc chống trầm cảm, hạ huyết áp… có thể ảnh hưởng tới chức năng tình dục. Tham khảo bác sĩ để tìm phương án thay thế an toàn.
Giảm thời gian tiếp xúc nội dung khiêu dâm giúp tăng phản ứng với kích thích ngoài đời thực.
10. Tắm nước lạnh
Tắm nước lạnh 30–90 giây mỗi ngày giúp kích thích tuần hoàn và sản sinh dopamine.
11. Bổ sung vi chất
Kẽm, vitamin D, magie và nhóm B rất quan trọng cho sản xuất hormone và dẫn truyền thần kinh. Nên xét nghiệm và bổ sung theo chỉ dẫn y tế.
12. Tăng kết nối cảm xúc
Sự tin tưởng và giao tiếp tốt với bạn đời giúp giảm nguy cơ rối loạn cương dương và tăng khả năng phục hồi.
Chính quyền phường Lê Chân (Hải Phòng) đang xác minh, rà soát để có phương án hỗ trợ người đàn ông hơn 70 tuổi phải sống ở vỉa hè giữa trời nắng nóng.