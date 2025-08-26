15 ngân hàng "đổ bộ" triển lãm 80 năm Độc lập, khẳng định vai trò huyết mạch nền kinh tế

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 28/8 đến 5/9/2025, tại sảnh 01 - Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội), ngành Ngân hàng Việt Nam sẽ góp mặt tại Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025).

Trong đó, gian triển lãm ngành ngân hàng được thiết kế với chủ đề “Ngành Ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai”, nhấn mạnh vai trò huyết mạch của hệ thống ngân hàng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Gian trưng bày của ngành ngân hàng tại triển lãm.

Trong khuôn khổ chung của triển lãm, gian triển lãm trưng bày những thành tựu nổi bật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, thể hiện một hệ thống ngân hàng phát triển vững chắc và khẳng định vai trò huyết mạch của nền kinh tế gian trưng bày của ngành Ngân hàng, mang đến bức tranh toàn diện về hành trình đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của ngành Ngân hàng.

Thông qua những tư liệu, hiện vật, hình ảnh sống động cùng công nghệ trưng bày hiện đại, khách tham quan sẽ được trải nghiệm hành trình đầy bản lĩnh của ngành ngân hàng từ những ngày đầu kiến thiết nền tài chính độc lập đến một hệ thống ngân hàng hiện đại, gắn kết với đời sống xã hội và đồng hành cùng doanh nghiệp trên con đường hội nhập quốc tế.



Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước kiểm tra tiến độ gian triển lãm.

Điểm nhấn của gian triển lãm là 5 phân khu chuyên đề, mang đến trải nghiệm toàn diện và đa chiều, gồm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành ngân hàng; Dấu ấn ngân hàng Việt Nam; Ngân hàng Việt Nam - Niềm tin và tự hào; Đồng tiền Việt Nam - Khẳng định chủ quyền; Dịch vụ ngân hàng hiện đại, tương tác trải nghiệm.

Gian triển lãm ngành ngân hàng còn mang đến nhiều điểm check-in hấp dẫn. Trong đó có tấm bản đồ Việt Nam đặc biệt được ghép từ những đồng tiền đang lưu hành, thể hiện đất nước qua chính dòng chảy tài chính của nhân dân; Cầu vồng ngân hàng lung linh ánh sáng với họa tiết từ các tờ tiền Việt Nam; hay công trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - biểu tượng kiến trúc và lịch sử của ngành.

Nguồn: NHNN.

Đặc biệt, khách tham quan có thể quét mã QR để mở kho dữ liệu phong phú gồm các thước phim lịch sử, câu chuyện về hành trình tiền tệ và cuốn sách đặc biệt về đồng tiền Việt Nam. Tất cả góp phần đưa công chúng đến gần hơn với lịch sử ngân hàng - tiền tệ quốc gia bằng hình thức tương tác sinh động, hấp dẫn.

Trải qua 80 năm, ngành ngân hàng Việt Nam đã khẳng định vai trò “huyết mạch” của nền kinh tế, từ đồng hành cùng nhân dân trong kháng chiến đến bảo đảm nguồn vốn cho công cuộc đổi mới, phát triển hạ tầng, thúc đẩy hội nhập và hiện đại hóa đất nước.

Nguồn: NHNN.

Mỗi giai đoạn lịch sử, ngành ngân hàng đều để lại dấu ấn rõ nét: vững vàng trong điều hành chính sách tiền tệ, tiên phong trong chuyển đổi số, chủ động trong mở rộng tiếp cận tài chính, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân.

Những thành tựu này không chỉ thể hiện tầm vóc của hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế, mà còn góp phần khẳng định khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường và hạnh phúc.

Sự góp mặt của ngành ngân hàng tại triển lãm không chỉ giới thiệu những thành tựu nổi bật, mà còn truyền tải thông điệp về một hệ thống ngân hàng đổi mới, hiện đại, luôn đồng hành cùng đất nước trên hành trình hướng tới tương lai thịnh vượng, hùng cường.

Ngoài ra, khi ghé thăm gian trưng bày ngành Ngân hàng và lưu lại những khoảnh khắc check-in tại đây, khách tham quan sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần quà độc đáo, ý nghĩa và đầy bất ngờ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đồng thời, khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm, tương tác thực tế với những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại: mở tài khoản, đăng ký khoản vay, thanh toán số… ngay tại triển lãm, kết nối tức thì từ không gian trưng bày tới hệ thống ngân hàng bằng những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất.

Đặc biệt, khách tham quan sẽ được tham gia trải nghiệm tại gian hàng của các tổ chức tín dụng, hòa mình vào những mini game sôi động và rinh về hàng ngàn phần quà hấp dẫn.