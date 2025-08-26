Giải ngân vốn đầu tư công Tây Ninh còn chậm, nhiều dự án vướng mắc

Năm 2025, tỉnh Tây Ninh được phân bổ gần 16.500 tỷ đồng vốn đầu tư công để thực hiện các dự án hạ tầng và công trình trọng điểm.

Tuy vậy, đến đầu tháng 8, toàn tỉnh mới giải ngân hơn 7.600 tỷ đồng, đạt 47,75% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; và 46,56% kế hoạch vốn do UBND tỉnh phân bổ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út đánh giá, tỷ lệ này còn thấp so với yêu cầu. Ông cho rằng một số chủ đầu tư chưa thật sự quyết liệt, tỷ lệ giải ngân của nhiều công trình rất thấp.

UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, phấn đấu đến hết quý III/2025 phải đạt tối thiểu 75% kế hoạch. Nếu công trình nào chậm giải ngân, tỉnh sẽ điều chuyển vốn sang các dự án có khả năng hoàn thành cao hơn.

Quốc lộ 22B, đoạn qua địa phận xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh thuộc Dự án thành phần 4 - Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Ảnh: Tâm Giang

Nguyên nhân chậm trễ được xác định đến từ vướng mắc giải phóng mặt bằng; thiếu vật liệu thi công như cát, đá; nhà đầu tư chậm phối hợp thực hiện các nội dung cung cấp hồ sơ; một số dự án kéo dài.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh Trương Văn Dễ cho biết, riêng đơn vị ông quản lý 71 dự án với kế hoạch vốn hơn 3.352 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 2.234 tỷ đồng, đạt hơn 66%.

Ngoài ra, 9 ban quản lý dự án khu vực trực thuộc làm chủ đầu tư 1.521 dự án. Hiện nguồn vốn của các ban này chưa được phân khai lại nên chưa thể giải ngân cho khối lượng thực hoàn thành, nên tỷ lệ giải ngân của các đơn vị thấp.

Sau rà soát, tỉnh có 18 dự án cần điều chỉnh vốn: Tăng 103 tỷ đồng cho 3 dự án, giảm hơn 185 tỷ đồng cho 15 dự án. Các địa phương đề nghị tỉnh sớm phân bổ lại kế hoạch vốn thuộc nguồn cấp huyện (trước đây) để giải ngân đúng quy định. Kho bạc Nhà nước Tây Ninh thì đề xuất Trung ương sớm hỗ trợ nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến nhằm đẩy nhanh tiến độ thanh toán khối lượng hoàn thành cho các dự án.

Trong những tháng cuối năm, UBND tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út chỉ đạo các sở, ngành và chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ.

Tỉnh ưu tiên xử lý dứt điểm những điểm nghẽn trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, coi đây là khâu quyết định giúp dự án đi đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh tại cuộc họp ngày 15/8 cũng thẳng thắn yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp các sở ngành báo cáo sớm những vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Ông Thanh nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng cần được thực hiện nhanh, bàn giao kịp thời để tránh làm chậm tiến độ các dự án trọng điểm.

Người dân được giải thích cụ thể phương án bồi thường dự án giải phóng mặt bằng xây dựng cầu và đường dẫn vào 3 cây cầu trên tuyến ĐT827E, qua địa bàn xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: Lê Đức

Theo Ban Quản lý dự án, nhiều công trình trọng điểm đang được tập trung triển khai như cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, đường liên tuyến N8-787B-789, chỉnh trang đường Cách Mạng Tháng Tám, cửa khẩu quốc tế Tân Nam hay nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82. Các dự án này có ý nghĩa quan trọng với phát triển kinh tế và chào mừng các sự kiện chính trị của tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Tây Ninh cũng cho biết, sẽ xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, kéo dài. Với những dự án không đảm bảo tiến độ do lỗi chủ quan, tỉnh sẽ thu hồi hoặc điều chỉnh vốn. Đây được xem là biện pháp mạnh nhằm chống lãng phí, đồng thời tạo sự công bằng cho những đơn vị làm tốt.





Theo dự thảo tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, tỉnh Tây Ninh dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 hơn 32.500 tỷ đồng.



Trong đó, vốn ngân sách Trung ương khoảng 15.500 tỷ đồng, ưu tiên cho tuyến đường Vành đai 4 đoạn qua Tây Ninh và các dự án hạ tầng then chốt. Vốn ngân sách địa phương khoảng 17.000 tỷ đồng, phần lớn từ thu sử dụng đất và xổ số kiến thiết.



Ngoài ra, tỉnh còn bố trí hơn 693 tỷ đồng cho bốn chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và lĩnh vực văn hóa.



Theo UBND tỉnh, nguồn vốn năm 2026 sẽ được phân bổ theo nguyên tắc ưu tiên trả nợ đọng, hoàn trả vốn ứng trước và bảo đảm vốn cho dự án chuyển tiếp, sau đó mới xem xét cho các dự án khởi công mới.