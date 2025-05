2 nàng WAGs xinh bậc nhất Việt Nam đọ sắc

Pháp luật

Trong vụ án Thuận An, Giám đốc Ban quản lý dự án của Hà Nội ban đầu chưa nhận lời giúp Tập đoàn Thuận An được trúng thầu thi công cầu Vĩnh Tuy 2, thế nhưng vị này đã đổi ý sau khi gặp Chủ tịch tập đoàn Thuận An trong bữa ăn sáng ở nhà của một lãnh đạo lúc đó là Bí thư Thành ủy Hà Nội.