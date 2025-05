2 Trưởng phòng và 1 Phó phòng Công an TP Đà Nẵng nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 12/5, Ban Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng đã tổ chức Lễ công bố quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ đối với 2 Trưởng phòng và 1 Phó phòng trực thuộc Công an thành phố. Thượng tá Nguyễn Đại Đồng - Phó giám đốc phụ trách Công an TP.Đà Nẵng chủ trì buổi lễ này.

Theo đó, 3 lãnh đạo được nghỉ hưu trước tuổi phục vụ kể từ ngày 1/5/2025 gồm Đại tá Nguyễn Xuân Cường (SN 1967) - Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động, Thượng tá Hồ Thanh Hưng (SN 1969) - Trưởng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Thượng tá Lê Thành Dũng (SN 1969) - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố ghi nhận và tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của 3 lãnh đạo chỉ huy trong suốt hành trình công tác.

2 Trưởng phòng và 1 Phó phòng Công an Đà Nẵng nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: Đình Thiên

"Với hơn 30 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, cả 3 đồng chí đều là những cán bộ cốt cán, được đào tạo bài bản và đã kinh qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở đến cấp chỉ huy. Ở mỗi cương vị, các đồng chí luôn giữ vững phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng ngày càng lớn mạnh về mọi mặt", thượng tá Nguyễn Đại Đồng chia sẻ.

Phó Giám đốc phụ trách Công an TP.Đà Nẵng mong muốn, trong thời gian tới các lãnh đạo, chỉ huy dù nghỉ hưu nhưng tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến cho Công an thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực sự là những hạt nhân lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương nơi cư trú.

Phát biểu tại buổi lễ, các lãnh đạo chỉ huy vừa nhận quyết định nghỉ công tác khẳng định rằng, dù nghỉ công tác, trở về với đời thường nhưng các đồng chí sẽ luôn giữ vững truyền thống, phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân, tiếp tục đồng hành, dõi theo và cổ vũ cho từng bước phát triển, từng chiến công của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng trên chặng đường phía trước.