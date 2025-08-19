Sáng 19/8, Chính phủ tổ chức lễ khởi công, khánh thành đồng thời 250 công trình, dự án trên cả nước với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng. Trong đó có 89 dự án, công trình được khánh thành và 161 dự án, công trình được khởi công.

Riêng lĩnh vực giao thông, có 59 dự án, công trình được khởi công, khánh thành trong dịp này.

Đáng chú ý, dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được Bộ Công an khởi công tại xã Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh), với tổng vốn đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng. Nhờ vị trí kết nối thuận lợi giữa Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng, sân bay được kỳ vọng trở thành cửa ngõ quan trọng, giúp Bắc Ninh liên kết với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế.

Theo mục tiêu, đến năm 2029, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ đạt chuẩn Skytrax 4 sao; năm 2032 đạt chuẩn 5 sao và đến năm 2037 lọt vào nhóm 10 sân bay đẹp nhất thế giới.

Bên cạnh đó, dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và Cảng Hòn Khoai cũng khởi công tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dài gần 93km, là công trình động lực quan trọng, hình thành trục giao thông chiến lược từ trung tâm tỉnh Cà Mau đến cực Nam.

Dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai được xây dựng tại xã Đất Mũi với quy mô 1 bến tàu dài 1.000m, công suất 20 triệu tấn/năm, có thể tiếp nhận tàu đến 250.000 DWT.

Dự kiến tổng mức đầu tư Cảng Hòn Khoai khoảng 15.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp) được tổ chức khánh thành và đưa vào khai thác. Cầu Rạch Miễu 2 đưa vào sử dụng sẽ chấm dứt tình trạng tắc nghẽn, phân luồng giao thông hiệu quả hơn giữa Vĩnh Long và Đồng Tháp. Công trình còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao trên Quốc lộ 60, bảo đảm an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chia sẻ với PV Dân Việt về ý nghĩa của việc khởi công, khánh thành các dự án, TS. Trần Khắc Tâm – Đại biểu HĐND TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch Hội đồng các Hiệp hội Doanh nghiệp ĐBSCL – nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ưu tiên nguồn lực lớn cho phát triển hạ tầng giao thông, tập trung đầu tư các công trình trọng điểm tại những vùng, miền then chốt, qua đó tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.



Nhiều công trình giao thông hiện đại như đường bộ cao tốc, cảng biển, cảng hàng không đã và đang được đầu tư xây dựng, góp phần tạo diện mạo mới cho đất nước. Những công trình được khởi công, khánh thành dịp này không chỉ giúp tận dụng tốt hơn lợi thế phát triển của từng địa phương, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai mà còn mở ra không gian phát triển mới, đồng bộ và bền vững.



Đặc biệt, theo ông Tâm, việc đồng loạt khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình hôm nay (19/8) là dấu mốc quan trọng, khẳng định Việt Nam đang bước vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", từng bước hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng cao trong những năm tới.

"Các công trình ngày hôm nay, có ý nghĩa rất lớn về kinh tế, chính trị, xã hội với đất nước, với mọi người dân trên mọi miền cả nước. Cùng đó, các dự án cho thấy các bộ, ngành, địa phương đang có các cách làm, tư duy, cách tiếp cận mới, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, hợp lý, hiệu quả. Các dự án không chỉ là biểu tượng của sự phát triển, mà còn thể hiện tinh thần thi đua yêu nước tạo dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, văn minh trong giai đoạn tới", ông Tâm nhấn mạnh.

Tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan. (Ảnh: Viết Niệm)

59 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông được khánh thành, khởi công được TS. Nguyễn Hữu Đức, chuyên gia giao thông đánh giá "có ý nghĩa rất lớn".

Theo ông Đức, phát triển hạ tầng giao thông đường bộ luôn mang tính quyết định, bởi hạ tầng đến đâu thì không gian phát triển mới mở ra đến đó. Điều này giúp giảm chi phí logistics, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi cho cả người dân lẫn doanh nghiệp.



"Nhiều dự án được khởi công lần này cho thấy một giai đoạn đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và các ngành kinh tế mũi nhọn trong nhiều năm tới, nhất là lĩnh vực giao thông. Bên cạnh ý nghĩa về hạ tầng chiến lược, còn có giá trị xã hội quan trọng vì giao thông là mạch máu của nền kinh tế: kết nối các vùng miền, gắn kết quốc tế, tạo việc làm, giảm ùn tắc và giúp con người kết nối thuận lợi hơn. Đây chính là nền tảng để mở rộng không gian cho phát triển đất nước", ông Đức chia sẻ.

22 dự án nhà ở xã hội khởi công

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Thế Điệp, Ủy viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Phó Chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội đánh giá cao ý nghĩa của việc đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án trong ngày hôm nay.

Đáng chú ý, trong số đó có 22 dự án nhà ở xã hội. Ông Điệp cho rằng đây là điểm nhấn quan trọng, nhất là trong bối cảnh nguồn cung nhà ở xã hội đang khan hiếm.

Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn tại Hà Nội. (Ảnh: Thái Nguyễn)

Một số dự án cụ thể như: Dự án nhà ở xã hội Riverside Yên Bái (tỉnh Lào Cai) do Công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Tây Bắc làm chủ đầu tư; khu nhà ở xã hội phường Bách Quang (tỉnh Thái Nguyên) do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Công nghệ cao - VITC làm chủ đầu tư.

Tại TP.HCM có 2 dự án, gồm nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh (phường Bình Thạnh); khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà ở và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Tại Hà Nội, HUD cũng sẽ khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới HUD - Me Linh Central. Tại Cà Mau, dự án nhà ở xã hội thuộc khu đô thị mới Khóm 5 (phường An Xuyên) do Công ty cổ phần Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư cũng được khởi công.

Tại tỉnh Bắc Ninh, có 3 dự án nhà ở xã hội được khởi công gồm khu nhà ở xã hội Quế Võ Hillview do Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Sông Hồng làm chủ đầu tư; khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu do Công ty cổ phần Hoàng Ninh Group làm chủ đầu tư; nhà ở xã hội công đoàn tại phường Việt Yên do Ban Quản lý dự án Công đoàn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, nhiều dự án nhà ở xã hội cũng khởi công đồng loạt tại các tỉnh, thành phố khác như: Ninh Bình, Quảng Trị, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai và TP. Đà Nẵng.

Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế - tài chính, việc khởi công, khánh thành hàng loạt dự án lớn tạo thông điệp mạnh mẽ đến cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước về cam kết của Việt Nam trong việc đẩy nhanh tiến độ phát triển hạ tầng chiến lược và cải thiện môi trường đầu tư, tạo ra động lực và niềm tin mạnh mẽ vào khả năng thực thi các mục tiêu phát triển quốc gia, qua đó thúc đẩy niềm tự hào dân tộc và sự đồng lòng trong toàn xã hội.

“Tỷ lệ dự án khởi công cao hơn đáng kể so với dự án khánh thành, cho thấy tầm nhìn chiến lược của Chính phủ không chỉ dừng lại ở việc tổng kết thành tựu đã đạt được mà còn tập trung mạnh mẽ vào việc đặt nền móng cho tăng trưởng dài hạn. Điều này báo hiệu một giai đoạn đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và các ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm tới”, ông Thịnh chia sẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Hôm nay, tổng số vốn đầu tư cho 250 công trình, dự án được khởi công, khánh thành hôm nay chỉ có khoảng 37% là vốn Nhà nước, còn lại khoảng 63% là vốn đầu tư tư nhân (thực hiện đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, vốn Nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội). Vốn đầu tư được trải dài trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam, trải rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa, an sinh xã hội…

Thủ tướng chỉ rõ, các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội được khánh thành, khởi công hôm nay mang nhiều ý nghĩa chiến lược, trong việc “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” hạ tầng chiến lược của quốc gia, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới, tạo đột phá về kết nối kinh tế, kết nối vùng, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho nhân dân, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước, tạo ra giá trị gia tăng thương hiệu, giảm chi phí đầu vào, chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và doanh nghiệp.

"Trong một không khí đặc biệt, với khí thế hào hùng đặc biệt, nỗ lực đặc biệt, chúng ta sẽ tạo nên những thành quả, những công trình có ý nghĩa và tính chất đặc biệt; tạo đà, tạo lực, tạo khí thế cho tăng trưởng 2 con số vào những năm tiếp theo, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra", Thủ tướng nhấn mạnh.