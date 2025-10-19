2.600 cuộc biểu tình chống chính quyền Trump bùng nổ, người biểu tình có thể bị giám sát bằng công nghệ cao

Một cuộc biểu tình No Kings ở Los Angeles. Ảnh: CNN.

Người biểu tình bày tỏ phẫn nộ trước hàng loạt chính sách của ông Trump, nhưng một số chủ đề nổi bật đã trở thành tâm điểm, bao gồm các mối đe dọa bị cho là nhắm vào nền dân chủ, các cuộc truy quét của ICE và việc triển khai quân đội tại các thành phố Mỹ, cùng với việc cắt giảm các chương trình liên bang - đặc biệt là y tế.

Ban tổ chức dự kiến có khoảng 2.600 cuộc biểu tình ở 50 bang. Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh chính phủ liên bang đang đóng cửa, khi các nghị sĩ Cộng hòa và Nhà Trắng rơi vào thế bế tắc với phe Dân chủ về dự luật ngân sách.

Những người tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn này có thể trở thành mục tiêu bị giám sát bởi chính phủ liên bang thông qua nhiều công nghệ khác nhau - bao gồm nhận dạng khuôn mặt và xâm nhập điện thoại - theo cảnh báo của các nhà hoạt động dân quyền.

Tuy nhiên, mức độ giám sát và loại hình công nghệ được sử dụng sẽ khác nhau tùy từng địa điểm và phụ thuộc vào lực lượng cảnh sát địa phương, theo ông Thorin Klosowski, một nhà hoạt động về an ninh và quyền riêng tư thuộc Tổ chức Electronic Frontier Foundation, cho biết hôm thứ Sáu.

Ví dụ, đám đông tại Washington D.C. - nơi hàng rào chống leo đã được dựng quanh khu phức hợp Nhà Trắng - nhiều khả năng sẽ bị giám sát khác so với ở các thị trấn nông thôn nhỏ.

Một trong những cơ quan thực thi pháp luật liên bang - Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) thuộc Bộ An ninh Nội địa (DHS) - đang thực hiện chính sách siết chặt di trú của ông Trump và đã xây dựng một kho vũ khí giám sát kỹ thuật số, theo nhiều hãng tin.

Kho công cụ này bao gồm công nghệ nhận dạng khuôn mặt, công cụ xâm nhập điện thoại, cùng thiết bị mô phỏng trạm thu sóng di động cho phép theo dõi chi tiết hoạt động của điện thoại di động người biểu tình. Nhiều cơ quan liên bang khác cũng triển khai giám sát mạng xã hội, theo Trung tâm Brennan.

Đầu năm nay, chính quyền Trump đã triển khai máy bay không người lái MQ-9 Predator —-loại thường được dùng để theo dõi và tiêu diệt mục tiêu trong vùng chiến sự - bay trên Los Angeles trong các cuộc biểu tình phản đối ICE. Cơ quan này cũng sử dụng những công cụ công nghệ thấp hơn, chẳng hạn các camera độ phân giải cao thường xuất hiện tại các cuộc biểu tình gần đây ở Chicago.

Việc giám sát không chỉ giới hạn ở các cơ quan liên bang. Nhiều sở cảnh sát địa phương cũng đã sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, với quy định pháp lý điều chỉnh việc sử dụng công nghệ này khác nhau giữa các bang, theo báo cáo của hãng tin Stateline hồi tháng Hai.