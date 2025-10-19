'Một đòn giáng vào giấc mơ' - truyền thông phương Tây thừa nhận thất bại của ông Zelensky

Ông Zelensky ở Nhà Trắng. Ảnh: Strana.

Tờ The Wall Street Journal lưu ý rằng trong các tuyên bố sau cuộc hội đàm, ông Trump không hề nhắc tới tên lửa hành trình Tomahawk - loại vũ khí mà Ukraine kỳ vọng sẽ nhận được.

Theo The Telegraph (Anh), ông Zelensky ra về tay trắng, khi ông Trump chưa sẵn sàng cung cấp loại tên lửa này cho Kiev.

Tờ Bild (Đức) đăng bài với tiêu đề: “Đòn giáng nghiêm trọng vào giấc mơ Tomahawk của ông Zelensky”, đồng thời cho biết nhà lãnh đạo Mỹ tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “quan tâm đến việc chấm dứt xung đột”.

Báo El País (Tây Ban Nha) viết rằng “chiếc con lắc của ông Trump lại nghiêng về phía Moscow”, trong khi ông Zelensky từng hy vọng trở về Ukraine với cam kết hỗ trợ quân sự mới.

Tờ Le Monde (Pháp) cũng nhấn mạnh phát biểu của ông Trump về “mong muốn kết thúc chiến sự” của Putin, cùng việc Washington từ chối chuyển giao Tomahawk cho Kiev.

Tạp chí Le Point (Pháp) chú ý đến một tình huống bối rối của ông Zelensky khi ông Trump đùa về ý tưởng xây dựng đường hầm nối Nga và Mỹ. Khi được hỏi về dự án này, ông Trump nói đó là “ý tưởng thú vị” rồi quay sang hỏi ông Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine trả lời rằng ông “không thích”, khiến ông Trump bật cười.

Theo Strana của Ukraine, ông Zelensky đặt ra ba mục tiêu khi sang Mỹ - nhận Tomahawk, xin viện trợ quân sự miễn phí và thúc ép Trump tăng sức ép lên Nga - nhưng cả ba đều thất bại.

CNN đưa tin Trump đã nói rõ rằng Kiev sẽ không nhận được tên lửa tầm xa, trong khi Axios cho biết cuộc gặp diễn ra “không dễ dàng”, và một nguồn tin mô tả rằng “nó diễn ra tệ hại”.

Ông Zelensky thậm chí phải tổ chức họp báo bên ngoài hàng rào Nhà Trắng, chứ không được tổ chức trong khuôn viên như thông lệ.