3 dự án bất động sản Bách Đạt An chậm tiến độ, Đà Nẵng cảnh báo nguy cơ thu hồi

Nhiều vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng

UBND phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng vừa báo cáo tình hình triển khai và những khó khăn tại 3 dự án bất động sản do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, gồm: Khu đô thị (KĐT) Hera Complex Riverside, KĐT Bách Đạt và KĐT 7B mở rộng.

Theo báo cáo số 12/BC-UBND, các dự án này đều gặp trở ngại lớn trong công tác bồi thường.

Tại KĐT Bách Đạt, đã bàn giao mặt bằng đợt 1 diện tích hơn 59.600 m², còn khoảng 15.700 m² chưa giải tỏa do một số hộ dân không đồng ý nhận tiền, tranh chấp đất hoặc chưa rõ nguồn gốc.

Dự án KĐT 7B mở rộng cũng còn 5 hộ chưa chấp nhận bồi thường, trong khi chủ đầu tư vẫn chưa chuyển đủ kinh phí hơn 1.683 tỷ đồng theo các quyết định đã phê duyệt.

Với KĐT Hera Complex, đến nay mới chi trả 256/262 hộ, còn 6 hộ chưa nhận tiền bồi thường với diện tích hơn 4.400 m².

Dự án khu đô thị Hera Complex Riverside.

Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông Nguyễn Thanh Vỹ cho biết địa phương đang vận động, đối thoại với các hộ dân, đồng thời rà soát thủ tục để cưỡng chế theo quy định nếu không đạt được thỏa thuận.

Riêng các trường hợp cần xác minh nguồn gốc đất, địa phương kiến nghị sớm định giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

Thực tế dự án vẫn ngổn ngang

Theo ghi nhận, cả 3 dự án mới chỉ là những khu đất rộng, hạ tầng dang dở, nhiều máy móc bỏ hoang.

Tại KĐT Bách Đạt, một số hạng mục hạ tầng đang được tập kết nhân công và thiết bị để tiếp tục triển khai.

UBND phường Điện Bàn Đông đề nghị thành phố sớm ban hành các quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảng giá đất và quy trình phối hợp để xử lý dứt điểm các vướng mắc, tránh phát sinh khiếu kiện.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giữa) đi kiểm tra Dự án KĐT Bách Đạt..

Ông Nguyễn Thanh Vỹ nhấn mạnh: “Giải phóng mặt bằng đã đạt khoảng 95%, cần sớm bàn giao đất sạch cho doanh nghiệp triển khai hạ tầng. Nếu chủ đầu tư không nộp tiền theo quy định, Nhà nước sẽ thu hồi và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất”.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, thành phố đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ 3 dự án.

Đây cũng là động thái nhằm giải quyết tình trạng hàng nghìn người mua đất nền của Bách Đạt An hơn 10 năm qua vẫn chưa nhận được sổ đỏ, kéo dài khiếu kiện nhiều năm nay.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, thời gian qua nhiều người mua đất nền của Công ty CP Bách Đạt An ở các dự án trên hơn 10 năm qua nhưng chưa nhận được sổ đỏ. Đây là vụ việc khiếu kiện bất động sản kéo dài nhiều năm qua, các cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng hiện tại vẫn còn trên 1.000 người chưa nhận được sổ đỏ.