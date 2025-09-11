Tuyên án chung thân nhiều bị cáo vụ hỗn chiến khiến một người tử vong tại Đà Nẵng

Ngày 11/9, sau 2 ngày xét xử, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với 26 bị cáo trong vụ án hỗn chiến gây chấn động dư luận xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành, khiến một người tử vong. Các bị cáo bị truy tố về các tội danh “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, tối 7/5/2024, Lê Vũ Hoàng Tươi cùng nhiều đồng bọn mang theo hung khí đến đối đầu nhóm của Lê Minh Long. Hai nhóm dùng dao, mác, kiếm tự chế, bom xăng và nhiều hung khí khác lao vào hỗn chiến, gây náo loạn cả tuyến đường. Trong lúc xô xát, Phan Thành Đạt bị tấn công tử vong do chấn thương sọ não.

Các bị cáo tại toà.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn nhiều nơi, phi tang hung khí xuống sông Cẩm Lệ và ẩn náu tại các khách sạn. Quá trình điều tra, Công an đã bắt giữ lần lượt các bị cáo, trong đó phát hiện Phạm Bá Quốc Khánh tàng trữ gần 3,5 gam ma túy tổng hợp.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo mang tính chất côn đồ, coi thường pháp luật và tính mạng con người, gây mất an ninh trật tự, cần xử lý nghiêm để răn đe.

Tòa đã tuyên phạt Lê Vũ Hoàng Tươi, Trà Minh Nhật, Trần Minh Trí mức án chung thân; các bị cáo khác nhận nhiều mức án khác nhau, thấp nhất 11 năm tù về tội “Giết người”. Bị cáo Phạm Bá Quốc Khánh ngoài tội “Giết người” còn bị tuyên thêm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Bị cáo Lê Minh Long nhận mức án 4 năm tù; các bị cáo còn lại nhận mức án từ 18 tháng tù đến nhiều năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, riêng Lý Huy bị phạt tù vì “Không tố giác tội phạm”.