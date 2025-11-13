Quảng Ngãi hợp sức gỡ khó, tăng tốc thi công đưa dự án cao tốc Bắc-Nam về đích đúng hạn định

Tiền vệ Phạm Đức Huy làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt"?
Những ngày qua, cư dân mạng rầm rộ đồn đoán tiền vệ tiền vệ Phạm Đức Huy chuẩn bị làm đám cưới với MC Huyền Trang "Mù Tạt".
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những nỗ lực và kết quả đáng ghi nhận
Sáng 13/11, theo thông tin PV Dân Việt, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng cùng lãnh đạo một số cấp, ngành liên quan đã có buổi kiểm tra hiện trường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ).
Thông tin đến lãnh đạo Bộ Xây dựng và tỉnh Quảng Ngãi, đại diện Tập đoàn Đèo cả cho biết đến thời điểm này, khối lượng thực hiện tổng thể của dự án đã đạt 88,5% giá trị hợp đồng, tương đương 11.800/13.343 tỷ đồng.
Cụ thể phần đường, đã hoàn thành việc thi công cấp phối đá dăm và tiến hành công đoạn bê tông nhựa và xi măng đạt từ 94 - 99%; hệ thống tôn hộ lan và dải phân cách – lưới chống chói đã sản xuất, tập kết 100%, đang hoàn thiện lắp đặt đạt tương ứng 94% và 81%.
Hạng mục cầu trên toàn đoạn tuyến, thì hiện 77/77 cầu hoàn thành kết cấu chính, đang tiến hành lắp đặt khe co giãn.
Đối với 3 hầm xuyên núi, hầm số 1 dài 0,6km và hầm số 2 dài 0,7km đã hoàn thành phần xây dựng; hầm số 3 có chiều dài 3,2km đã đào và gia cố đạt 100%, đổ bê tông vỏ hầm được 84% và thi công mặt đường bê tông xi măng đạt 50%. dự kiến hoàn thành bê tông vỏ hầm ống trái và mặt đường vào cuối tháng 11/2025.
Không để vướng mắc nhỏ còn lại, ảnh hưởng đến tiến độ dự án
Về một số điểm vướng mắc nhỏ còn tồn tại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng cho biết đã chỉ đạo chính quyền địa phương và các cơ quan tập trung tháo gỡ, không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án, phấn đấu hoàn thành GPMB phần vướng còn lại trước ngày 30/11/2025.
Tại hiện trường của buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, trong công tác GPMB và cung cấp nguồn vật liệu thi công dự án; chủ động chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo BQL dự án 2 và nhà thầu thi công, phải chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương tháo gỡ những vướng mắc còn lại.
Tập trung đẩy nhanh tiến độ; tổ chức chia ca, kíp để thi công liên tục, đồng thời phải đảm bảo chất lượng công trình; hoàn thành dự án đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn theo đúng tinh thần mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo là vào 19/12/2025.
Bên cạnh đó nhà thầu thi công cũng cần tập trung sửa chữa để hoàn trả các tuyến đường dân sinh bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm chất lượng, an toàn và yêu cầu phải tốt hơn so với hiện trạng trước đó.
Giá vàng hôm nay 16/11, thị trường trong nước kết tuần bằng liên tục những đợt giảm mạnh. Điều này càng thúc đẩy nhu cầu mua vàng khi dòng người xếp hàng ngày cuối tuần đông nghịt.