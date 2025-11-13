Quảng Ngãi hợp sức gỡ khó, tăng tốc thi công đưa dự án cao tốc Bắc-Nam về đích đúng hạn định

Những nỗ lực và kết quả đáng ghi nhận

Sáng 13/11, theo thông tin PV Dân Việt, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng cùng lãnh đạo một số cấp, ngành liên quan đã có buổi kiểm tra hiện trường cao tốc Bắc – Nam, đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ).

Đến thời điểm này, khối lượng thực hiện tổng thể của dự án đã đạt 88,5% giá trị hợp đồng, tương đương 11.800/13.343 tỷ đồng.Ảnh: T.Nhị

Thông tin đến lãnh đạo Bộ Xây dựng và tỉnh Quảng Ngãi, đại diện Tập đoàn Đèo cả cho biết đến thời điểm này, khối lượng thực hiện tổng thể của dự án đã đạt 88,5% giá trị hợp đồng, tương đương 11.800/13.343 tỷ đồng.

Đại diện nhà thầu báo cáo kết quả thực hiện, vướng mắc còn lại với lãnh đạo Bộ Xây dựng và tỉnh Quảng Ngãi.Ảnh nguồn UBND tỉnh.

Cụ thể phần đường, đã hoàn thành việc thi công cấp phối đá dăm và tiến hành công đoạn bê tông nhựa và xi măng đạt từ 94 - 99%; hệ thống tôn hộ lan và dải phân cách – lưới chống chói đã sản xuất, tập kết 100%, đang hoàn thiện lắp đặt đạt tương ứng 94% và 81%.

Hạng mục cầu trên toàn đoạn tuyến, thì hiện 77/77 cầu hoàn thành kết cấu chính, đang tiến hành lắp đặt khe co giãn.

Hiện trạng 1 trong số hầm xuyên núi của cao tốc Bắc - Nam, đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn.Ảnh nguồn UBND tỉnh.

Đối với 3 hầm xuyên núi, hầm số 1 dài 0,6km và hầm số 2 dài 0,7km đã hoàn thành phần xây dựng; hầm số 3 có chiều dài 3,2km đã đào và gia cố đạt 100%, đổ bê tông vỏ hầm được 84% và thi công mặt đường bê tông xi măng đạt 50%. dự kiến hoàn thành bê tông vỏ hầm ống trái và mặt đường vào cuối tháng 11/2025.

Không để vướng mắc nhỏ còn lại, ảnh hưởng đến tiến độ dự án

Về một số điểm vướng mắc nhỏ còn tồn tại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng cho biết đã chỉ đạo chính quyền địa phương và các cơ quan tập trung tháo gỡ, không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án, phấn đấu hoàn thành GPMB phần vướng còn lại trước ngày 30/11/2025.

Thực hiện thảm nhựa trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.Ảnh: T.Nhị

Tại hiện trường của buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, trong công tác GPMB và cung cấp nguồn vật liệu thi công dự án; chủ động chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo BQL dự án 2 và nhà thầu thi công, phải chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương tháo gỡ những vướng mắc còn lại.

Nhà thầu thi công đang khẩn trương hoàn thiện phần việc dang dở còn lại.Ảnh nguồn UBND tỉnh.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ; tổ chức chia ca, kíp để thi công liên tục, đồng thời phải đảm bảo chất lượng công trình; hoàn thành dự án đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn theo đúng tinh thần mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo là vào 19/12/2025.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng (trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng (phải) tại buổi kiểm tra hiện trường.Ảnh: T.Nhị

Bên cạnh đó nhà thầu thi công cũng cần tập trung sửa chữa để hoàn trả các tuyến đường dân sinh bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm chất lượng, an toàn và yêu cầu phải tốt hơn so với hiện trạng trước đó.