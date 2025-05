Ngày 9/5, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chủ trì Lễ công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 30 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng và tương đương thuộc các đơn vị.

Đây là một phần trong lộ trình triển khai Kế hoạch số 282 của Đảng ủy Công an Trung ương, nhằm tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng công an các cấp vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quyết định với 30 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng và tương đương. Ảnh: CAHN.

Thượng tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ cho biết, từ ngày 1/3, Công an TP Hà Nội không tổ chức công an cấp huyện, đồng thời tiếp tục sắp xếp công an cấp xã theo tinh thần Kết luận 127 của Bộ Chính trị, bảo đảm tổ chức tinh gọn, hiệu năng cao, gắn với chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tính đến nay, Công an thành phố đã tổ chức hội nghị phổ biến chính sách, chế độ cho 510 cán bộ, chiến sĩ bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp. Đã có 79 cán bộ cấp phòng, đội và công an xã đề xuất nghỉ hưu trước tuổi; trong đó 30 người là lãnh đạo cấp phòng. Ngoài ra, 106 trường hợp khác cũng đang đề nghị nghỉ hưu sớm.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAHN.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự gương mẫu của các cán bộ tự nguyện nghỉ công tác, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiện toàn tổ chức và chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng. Ông bày tỏ tin tưởng rằng, sau khi nghỉ công tác, các đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Thay mặt các cán bộ được nghỉ hưu, Thượng tá Nguyễn Nghiêm Minh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, bày tỏ lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc công an thành phố và khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người cựu sĩ quan CAND, tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.