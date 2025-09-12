Chủ đề nóng

Đèo Lò Xo hư hỏng nặng, nứt nẻ, bong bật, người dân lo ngại, du khách e dè

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 12/09/2025 14:14 GMT+7
Toàn tuyến đèo Lò Xo dài hơn 37 km nối Kon Tum (cũ) – Đà Nẵng đang hư hỏng nặng, mặt đường bong tróc, nứt nẻ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm; người dân và du khách lo lắng, mong chính quyền sớm vào cuộc sửa chữa để bảo đảm an toàn đi lại.
Toàn tuyến đèo Lò Xo dài hơn 37 km hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường xuất hiện nhiều vị trí nứt nẻ, bong bật, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt là khách du lịch thường xuyên qua lại tuyến này.

Người dân phản ánh, tuyến đường được đưa vào khai thác từ năm 2003 – 2005, đến nay đã hơn 20 năm sử dụng, nhiều đoạn bê tông xi măng (BTXM) đã bị hư hỏng nặng. Trong đó, các đoạn Km1349+980 - Km1350+680, Km1380+680 - Km1431+127 ghi nhận tình trạng mặt đường xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

“Chúng tôi mong lãnh đạo thành phố trực tiếp đi trải nghiệm toàn tuyến để thấy rõ thực tế, từ đó có chỉ đạo kịp thời. Đây là mong mỏi chung của bà con địa phương cũng như du khách để có con đường an toàn, thuận lợi cho việc đi lại và phát triển du lịch khu vực”, một người dân xã Phước Năng bày tỏ.

Tuyến đèo Lò Xo hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: B.X

Liên quan đến vấn đề này, Khu Quản lý đường bộ III cho biết, tuyến đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo được đưa vào khai thác từ năm 2003-2005, đến nay đã hơn 20 năm sử dụng, nhiều đoạn mặt đường BTXM đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, các đoạn Km1349+980 - Km1350+680, Km1380+680 - Km1431+127 xuất hiện nứt nẻ, bong bật, gây mất an toàn giao thông.

Theo đơn vị quản lý, nguyên nhân xuống cấp nhanh là do tuyến đường có nhiều xe tải trọng lớn, xe chở quặng, xe container từ Lào, Quảng Ngãi, Quảng Nam về cảng Dung Quất, Kỳ Hà, Tà Óc (Đà Nẵng) lưu thông. Quá trình khai thác dài ngày, cộng thêm nước thấm xuống mặt đường, khiến nhiều đoạn hư hỏng nặng.

Để bảo đảm an toàn giao thông, những năm qua Khu Quản lý đường bộ III đã nhiều lần báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xin chủ trương sửa chữa, trong đó ưu tiên bóc bỏ mặt đường BTXM hư hỏng để thay thế bằng kết cấu bê tông nhựa (BTN). Hiện nay, dự án sửa chữa đoạn Km1380+680 - Km1431 dài 4,78 km với tổng mức đầu tư 56,31 tỷ đồng đang triển khai, dự kiến hoàn thành trong quý 3/2025.

Tuyến đèo Lò Xo kéo dài hơn 37 km từ địa phận tỉnh Kon Tum đến xã Phước Năng, Khâm Đức (TP Đà Nẵng). Ảnh: B.X

Tiếp đó, trong quý 4/2025, đơn vị sẽ thi công thêm đoạn dài 4,93 km với vốn đầu tư khoảng 47 tỷ đồng. Ngoài ra, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã trình Bộ Xây dựng phê duyệt dự án tăng cường mặt đường toàn tuyến Hồ Chí Minh qua Quảng Nam - Kon Tum, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ 2026-2030.

Khu Quản lý đường bộ III khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà thầu tăng cường tuần tra, sửa chữa hư hỏng cục bộ phát sinh nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian chờ các dự án sửa chữa lớn.

3 dự án bất động sản Bách Đạt An chậm tiến độ, Đà Nẵng cảnh báo nguy cơ thu hồi

3 dự án bất động sản Bách Đạt An chậm tiến độ, Đà Nẵng cảnh báo nguy cơ thu hồi

Bắt giam 2 đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất yến giả quy mô lớn tại Đà Nẵng

Bắt giam 2 đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất yến giả quy mô lớn tại Đà Nẵng

Khung hình phạt tội danh ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố

Ông Nguyễn Văn Thi - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đà Nẵng: Hàng chục hộ dân “kẹt” gần 10 năm trong khu quy hoạch nghĩa trang lớn nhất thành phố

Đà Nẵng: Hàng chục hộ dân “kẹt” gần 10 năm trong khu quy hoạch nghĩa trang lớn nhất thành phố

Phó Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh: Luật quy định thế nào?

Phó Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh: Luật quy định thế nào?

Hai xưởng chế biến mủ cao su ở Quảng Ngãi gây ô nhiễm môi trường

Hai xưởng chế biến mủ cao su ở Quảng Ngãi gây ô nhiễm môi trường

Nhiệm vụ mới của Trưởng thôn từ 22/8/2025

Nhiệm vụ mới của Trưởng thôn từ 22/8/2025

