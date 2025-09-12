Đèo Lò Xo hư hỏng nặng, nứt nẻ, bong bật, người dân lo ngại, du khách e dè

Toàn tuyến đèo Lò Xo dài hơn 37 km hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường xuất hiện nhiều vị trí nứt nẻ, bong bật, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt là khách du lịch thường xuyên qua lại tuyến này.

Người dân phản ánh, tuyến đường được đưa vào khai thác từ năm 2003 – 2005, đến nay đã hơn 20 năm sử dụng, nhiều đoạn bê tông xi măng (BTXM) đã bị hư hỏng nặng. Trong đó, các đoạn Km1349+980 - Km1350+680, Km1380+680 - Km1431+127 ghi nhận tình trạng mặt đường xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

“Chúng tôi mong lãnh đạo thành phố trực tiếp đi trải nghiệm toàn tuyến để thấy rõ thực tế, từ đó có chỉ đạo kịp thời. Đây là mong mỏi chung của bà con địa phương cũng như du khách để có con đường an toàn, thuận lợi cho việc đi lại và phát triển du lịch khu vực”, một người dân xã Phước Năng bày tỏ.

Tuyến đèo Lò Xo hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: B.X

Liên quan đến vấn đề này, Khu Quản lý đường bộ III cho biết, tuyến đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo được đưa vào khai thác từ năm 2003-2005, đến nay đã hơn 20 năm sử dụng, nhiều đoạn mặt đường BTXM đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, các đoạn Km1349+980 - Km1350+680, Km1380+680 - Km1431+127 xuất hiện nứt nẻ, bong bật, gây mất an toàn giao thông.

Theo đơn vị quản lý, nguyên nhân xuống cấp nhanh là do tuyến đường có nhiều xe tải trọng lớn, xe chở quặng, xe container từ Lào, Quảng Ngãi, Quảng Nam về cảng Dung Quất, Kỳ Hà, Tà Óc (Đà Nẵng) lưu thông. Quá trình khai thác dài ngày, cộng thêm nước thấm xuống mặt đường, khiến nhiều đoạn hư hỏng nặng.

Để bảo đảm an toàn giao thông, những năm qua Khu Quản lý đường bộ III đã nhiều lần báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xin chủ trương sửa chữa, trong đó ưu tiên bóc bỏ mặt đường BTXM hư hỏng để thay thế bằng kết cấu bê tông nhựa (BTN). Hiện nay, dự án sửa chữa đoạn Km1380+680 - Km1431 dài 4,78 km với tổng mức đầu tư 56,31 tỷ đồng đang triển khai, dự kiến hoàn thành trong quý 3/2025.

Tuyến đèo Lò Xo kéo dài hơn 37 km từ địa phận tỉnh Kon Tum đến xã Phước Năng, Khâm Đức (TP Đà Nẵng). Ảnh: B.X

Tiếp đó, trong quý 4/2025, đơn vị sẽ thi công thêm đoạn dài 4,93 km với vốn đầu tư khoảng 47 tỷ đồng. Ngoài ra, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã trình Bộ Xây dựng phê duyệt dự án tăng cường mặt đường toàn tuyến Hồ Chí Minh qua Quảng Nam - Kon Tum, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ 2026-2030.

Khu Quản lý đường bộ III khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà thầu tăng cường tuần tra, sửa chữa hư hỏng cục bộ phát sinh nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian chờ các dự án sửa chữa lớn.