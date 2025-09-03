Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Bạn đọc
Thứ tư, ngày 03/09/2025 14:33 GMT+7

4 khoản tiền phải nộp khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp năm 2025

+ aA -
Việt Sáng Thứ tư, ngày 03/09/2025 14:33 GMT+7
Từ năm 2025, khi đủ điều kiện và làm thủ tục chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, người dân sẽ phải nộp bốn khoản chi phí, trong đó tiền sử dụng đất là lớn nhất, bên cạnh lệ phí trước bạ, lệ phí cấp sổ đỏ và phí thẩm định hồ sơ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Bạn đọc Mai Hoàng hỏi: Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là một nhu cầu thực tế và phổ biến, nhất là tại vùng ven đô thị và nông thôn. Vậy khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, người dân cần nộp những khoản tiền nào?

Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Quách Thành Lực - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực đã nêu rõ trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Trong quá trình thực hiện, người dân cũng cần chú ý đến các điều kiện để được chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Theo đó, khi đáp ứng đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng, người dân sẽ phải nộp một số khoản tiền như: tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phí thẩm định hồ sơ.

Người dân phải nộp 4 khoản phí khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Ảnh: Trung Nguyên.

Điều kiện chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

1. Phù hợp với quy hoạch

Điều 116 Luật Đất đai 2024 quy định, căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được xác định như sau:

Đối với các công trình, dự án dự kiến thực hiện trong năm (như dự án bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; diện tích đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất; dự án thu hồi đất, tái định cư; dự án bồi thường đất sản xuất cho người có đất bị thu hồi) thì căn cứ vào:

Kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được phê duyệt và quyết định đầu tư; hoặc

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với quyết định chấp thuận nhà đầu tư; hoặc

Quyết định chấp thuận nhà đầu tư; hoặc

Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đối với dự án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm thì căn cứ vào:

Quyết định đầu tư theo quy định về đầu tư công; hoặc

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với quyết định chấp thuận nhà đầu tư; hoặc

Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức PPP.

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển đất nông nghiệp trong khu dân cư hoặc trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở; hoặc chuyển đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở: việc xem xét dựa trên quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép

Điều 121 Luật Đất đai 2024 quy định, các trường hợp sau phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi chuyển mục đích sử dụng đất:

Chuyển đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp.

Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Chuyển các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung để thực hiện dự án chăn nuôi quy mô lớn.

Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang loại đất phi nông nghiệp khác được Nhà nước giao có thu tiền hoặc cho thuê đất.

Chuyển đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở.

Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ.

Như vậy, trường hợp muốn chuyển đất vườn thành đất ở, người dân phải lập hồ sơ, làm thủ tục và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo đúng quy định.

Các khoản chi phí khi chuyển mục đích sử dụng đất

Các khoản chi phí khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

Tiền sử dụng đất Theo Điều 8 Nghị định 103/2024/NĐ-CP, số tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích được tính bằng:

Tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển – Tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất của loại đất nông nghiệp trước khi chuyển (nếu có).

Trong đó:

Đây là khoản chi phí lớn nhất, chiếm phần chính trong tổng nghĩa vụ tài chính.

Lệ phí trước bạ Theo Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP:

Lệ phí trước bạ = (Giá đất tại bảng giá đất × diện tích) × 0,5%.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận (sổ đỏ) Theo Thông tư 85/2019/TT-BTC, mức thu do HĐND cấp tỉnh quy định, nhưng thông thường không quá 100.000 đồng/giấy/lần cấp.

Phí thẩm định hồ sơ Đây là khoản thu để cơ quan nhà nước thẩm định điều kiện cấp Giấy chứng nhận. Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng thu, nếu có thì mức thu tùy chính sách từng tỉnh, thành.

Như vậy, khi chuyển mục đích sử dụng đất, người dân phải nộp đầy đủ các khoản trên. Số tiền cụ thể không có mức chung mà phụ thuộc vào diện tích và giá đất tại từng địa phương. Trong đó, tiền sử dụng đất thường là khoản lớn nhất, trừ trường hợp được miễn hoặc giảm theo chính sách.

Tham khảo thêm

Miễn tiền sử dụng đất nông nghiệp: Đối tượng nào sẽ được hưởng lợi?

Miễn tiền sử dụng đất nông nghiệp: Đối tượng nào sẽ được hưởng lợi?

Trình tự, thủ tục chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp năm 2025 mới nhất

Trình tự, thủ tục chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp năm 2025 mới nhất

Điều kiện chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mới nhất năm 2025

Điều kiện chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mới nhất năm 2025

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Miễn tiền sử dụng đất nông nghiệp: Đối tượng nào sẽ được hưởng lợi?

Từ năm 2025, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, người nghèo và người dân tộc thiểu số tại các địa bàn khó khăn sẽ tiếp tục được hưởng chính sách miễn tiền sử dụng đất nông nghiệp. Vậy còn những đối tượng nào khác cũng được miễn?

Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9: Xúc động dâng trào, thêm tự hào về dân tộc Việt Nam

Bạn đọc
Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9: Xúc động dâng trào, thêm tự hào về dân tộc Việt Nam

Nhập hộ khẩu vào nhà người thân: Điều kiện và thủ tục cần biết

Bạn đọc
Nhập hộ khẩu vào nhà người thân: Điều kiện và thủ tục cần biết

14 kinh nghiệm xem diễu binh, diễu hành sáng 2/9 người dân nên biết

Bạn đọc
14 kinh nghiệm xem diễu binh, diễu hành sáng 2/9 người dân nên biết

Lào Cai: Đường xuống cấp nghiêm trọng, dân lo mất an toàn giao thông

Bạn đọc
Lào Cai: Đường xuống cấp nghiêm trọng, dân lo mất an toàn giao thông

Đọc thêm

5 cầu thủ cao nhất U23 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á 2026
Thể thao

5 cầu thủ cao nhất U23 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á 2026

Thể thao

Tại vòng loại giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam có tới 6 cầu thủ sở hữu chiều cao từ 1m82 trở lên.

Chỉ một vụ sầu riêng, xã mới này của tỉnh Đắk Lắk đã bán ra gần 14.000 tấn, đó là xã nào vậy?
Nhà nông

Chỉ một vụ sầu riêng, xã mới này của tỉnh Đắk Lắk đã bán ra gần 14.000 tấn, đó là xã nào vậy?

Nhà nông

Niên vụ 2025, xã Pơng Drang-một xã mới sau sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk có 2.362 ha sầu riêng; trong đó 1.580 ha sầu riêng đang cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 13.900 tấn. Xã Pơng Drang được Hải quan Trung Quốc cấp 3 mã cơ sở đóng gói và 26 mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu chính ngạch, với diện tích 534,3 ha, có 358 hộ dân tham gia sản xuất.

Sao mai Nguyễn Thu Hằng kể về hậu trường biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9
Văn hóa - Giải trí

Sao mai Nguyễn Thu Hằng kể về hậu trường biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9

Văn hóa - Giải trí

Đã 24 giờ trôi qua nhưng Sao mai Nguyễn Thu Hằng vẫn chưa hết thổn thức khi biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.

Chia sẻ của Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9
Tin tức

Chia sẻ của Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9

Tin tức

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến (86 tuổi, Hà Tĩnh) nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi cảm nhận được sự lớn mạnh của đất nước hôm nay là thành quả từ biết bao hy sinh. Trong khoảnh khắc ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9, tôi thấy như cha tôi và hai đứa con trai yêu quý cũng hiện diện, cùng chứng kiến giờ phút vinh quang này.”

Nông thôn mới chuyển đổi số ở TP HCM có mô hình 'bình dân học vụ số', làm thủ tục “không phân biệt nơi cư trú”
Nhà nông

Nông thôn mới chuyển đổi số ở TP HCM có mô hình "bình dân học vụ số", làm thủ tục “không phân biệt nơi cư trú”

Nhà nông

TP HCM đang đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới chuyển đổi số. Một số xã có những mô hình sáng tạo, ứng dụng số hóa vào nhiều mặt trong quản lý nhà nước.

Hò sông Mã: Khúc tráng ca trên dòng sông lịch sử
Đông Tây - Kim Cổ

Hò sông Mã: Khúc tráng ca trên dòng sông lịch sử

Đông Tây - Kim Cổ

Từ những con đò xuôi ngược trên dòng sông Mã, tiếng hò mộc mạc, khỏe khoắn đã trở thành nhịp đập tinh thần của người dân xứ Thanh. Không chỉ là lời ca trong lao động thường nhật, Hò sông Mã còn vang vọng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tiếp lửa cho dân công hỏa tuyến, bộ đội, thanh niên xung phong trên những chặng đường gian lao làm nên chiến thắng lừng lẫy của dân tộc.

Người đứng sau những hình ảnh đẹp tuyệt đẹp tại Đại lễ A80: 'Với chúng tôi, 5 phút cuối rất dài”
Văn hóa - Giải trí

Người đứng sau những hình ảnh đẹp tuyệt đẹp tại Đại lễ A80: "Với chúng tôi, 5 phút cuối rất dài”

Văn hóa - Giải trí

"Thời điểm hình hiệu kết thúc chương trình hiện lên, mọi người đều vỡ oà niềm vui và sự nhẹ nhõm – chúng tôi biết nhiệm vụ trọng đại đã hoàn thành" - chuyên gia đồ họa Trương Huyền Đức chia sẻ với Dân Việt.

Ông Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ có thể có 'lập trường khác' về Ukraine
Thế giới

Ông Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ có thể có 'lập trường khác' về Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa rằng Mỹ sẽ có "lập trường khác" về Nga nếu không có tiến triển nào trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Vị tướng thắp sáng đài lửa truyền thống tại Đại lễ A80: 'Tôi thấy trách nhiệm của mình rất nặng nhưng vinh dự, tự hào'
Xã hội

Vị tướng thắp sáng đài lửa truyền thống tại Đại lễ A80: "Tôi thấy trách nhiệm của mình rất nặng nhưng vinh dự, tự hào"

Xã hội

Đó là chia sẻ của Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát với PV Dân Việt khi được lựa chọn là người thắp sáng đài lửa truyền thống tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cấp 'hộ chiếu' cho gỗ rừng trồng, nông dân Lào Cai phấn chấn, sản phẩm rộng đường xuất khẩu
Nhà nông

Cấp "hộ chiếu" cho gỗ rừng trồng, nông dân Lào Cai phấn chấn, sản phẩm rộng đường xuất khẩu

Nhà nông

Từ những cánh rừng trồng manh mún, đầu ra phụ thuộc thương lái, giờ đây hàng nghìn ha rừng ở Lào Cai đang được "định danh" bằng mã số vùng trồng. Tấm "hộ chiếu" đặc biệt này không chỉ giúp minh bạch nguồn gốc gỗ mà còn mở ra cơ hội vàng, giúp gỗ Lào Cai vươn ra thế giới, mang lại thu nhập cao và ổn định cho người dân.

Nguyễn Thanh Nhàn - 'Sát thủ giấu mặt' của HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Nguyễn Thanh Nhàn - "Sát thủ giấu mặt" của HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Nguyễn Thanh Nhàn trở lại mang theo những hy vọng cho HLV Kim Sang-sik trong việc tìm ra những giải pháp tấn công mới cho U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026.

Xin cấp giấy khai sinh: Có thể đăng ký tại nơi tạm trú không?
Bạn đọc

Xin cấp giấy khai sinh: Có thể đăng ký tại nơi tạm trú không?

Bạn đọc

Việc đăng ký khai sinh có thể thực hiện tại nơi cư trú của cha hoặc mẹ. Trường hợp chỉ có sổ tạm trú đứng tên cha hoặc mẹ, hoặc của cả hai, thủ tục vẫn được giải quyết bình thường. Luật sư sẽ phân tích cụ thể quy định này.

Vào Tổ hợp tác trồng lúa VietGAP, nông dân nơi này ở Cà Mau tăng thu nhập, xây dựng nông thôn mới số
Nhà nông

Vào Tổ hợp tác trồng lúa VietGAP, nông dân nơi này ở Cà Mau tăng thu nhập, xây dựng nông thôn mới số

Nhà nông

Được hình thành từ việc sáp nhập các xã Khánh Hòa, Khánh Tiến, một phần của xã Khánh Lâm và xã Khánh Thuận (cũ), bà con nông dân ở xã U Minh, tỉnh Cà Mau mới đang tích cực tham gia vào Tổ hợp tác lúa VietGap để chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất nhằm làm tăng giá trị sản phẩm, giảm chi phí đầu tư để cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

Hai quỹ đầu tư bắt tay với ALS, nâng tầm logistics Việt
Chuyển động Sài Gòn

Hai quỹ đầu tư bắt tay với ALS, nâng tầm logistics Việt

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 3/9, tại TP.HCM, Quỹ đầu tư hạ tầng ở thị trường mới nổi II (EMIF II) của A.P. Moller Capital đã chính thức hợp tác cùng VinaCapital để đầu tư vào Công ty CP Nhà ga Hàng hóa ALS (ALSC), thành viên chủ chốt của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS).

Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải ở TP.HCM, 2 mẹ con tử vong thương tâm, giao thông ùn ứ
Chuyển động Sài Gòn

Xe máy bị cuốn vào gầm xe tải ở TP.HCM, 2 mẹ con tử vong thương tâm, giao thông ùn ứ

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Dương Thị Mười, phường Trung Mỹ Tây, khiến hai mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ, gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc được phân công xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc được phân công xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Thường Trực Thành ủy TP.HCM phân công Phó Bí thư Nguyễn Phước Lộc xử lý công việc thường xuyên, hàng ngày của Đảng bộ Thành phố, cho đến khi có thông báo mới.

Giá vàng tăng dựng đứng sau lễ 2/9, người dân xếp hàng cả buổi, mua được có 1 chỉ
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng tăng dựng đứng sau lễ 2/9, người dân xếp hàng cả buổi, mua được có 1 chỉ

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 3/9 lập kỷ lục mới khi vọt tăng gần 3 triệu đồng mỗi lượng sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Giá vàng tăng nóng, tình hình tại các tiệm vàng TP.HCM còn nóng hơn bởi người dân đổ xô đi mua vàng.

Vốn đầu tư từ đâu để phát triển mạng lưới metro hơn 1.000km tại 'siêu đô thị'?
Chuyển động Sài Gòn

Vốn đầu tư từ đâu để phát triển mạng lưới metro hơn 1.000km tại "siêu đô thị"?

Chuyển động Sài Gòn

Huy động vốn đầu tư để phát triển mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM (mới) với quy mô hơn 1.000km thật sự là thách thức cho các nhà quản lý ở "siêu đô thị" này.

Khách du lịch bất ngờ với diện mạo mới của Triều Tiên
Xã hội

Khách du lịch bất ngờ với diện mạo mới của Triều Tiên

Xã hội

Các nhà quan sát cho rằng những tín hiệu này nằm trong nỗ lực của ông Kim Jong Un nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa và gây dựng hình ảnh quốc tế mới.

Món 'hầu não' được Từ Hi thái hậu dùng để đãi khách phương Tây 'kinh dị' đến cỡ nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Món "hầu não" được Từ Hi thái hậu dùng để đãi khách phương Tây "kinh dị" đến cỡ nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Óc khỉ (hầu não) được cho là món “thập toàn đại bổ”. Tương truyền món ăn này do Từ Hi thái hậu sáng tạo ra và dùng để chiêu đãi các sứ thần phương Tây.

Tiền đạo ngoại binh cao 1m93 của Thép xanh Nam Định có gì đặc biệt?
Thể thao

Tiền đạo ngoại binh cao 1m93 của Thép xanh Nam Định có gì đặc biệt?

Thể thao

Brenner Marlos là tiền đạo người Brazil hiện đang khoác áo Thép xanh Nam Định.

Đại lễ Vu lan tại công viên tưởng niệm Thiên Đức: Vu lan hửng nắng soi lòng hiếu
Xã hội

Đại lễ Vu lan tại công viên tưởng niệm Thiên Đức: Vu lan hửng nắng soi lòng hiếu

Xã hội

Công viên tưởng niệm Thiên Đức vừa tổ chức đại lễ vu lan báo hiếu với sự tham dự của hơn 2000 thân nhân của những gia đình đã yên tâm gửi gắm ông bà nơi Thiên Đức.

Lợi nhuận Phú Mỹ Hưng giảm sâu, nợ phải trả 'phình to' kỷ lục
Nhà đất

Lợi nhuận Phú Mỹ Hưng giảm sâu, nợ phải trả 'phình to' kỷ lục

Nhà đất

Phú Mỹ Hưng báo lãi sau thuế nửa đầu 2025 đạt 970,6 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Trái ngược, nợ phải trả tăng lên kỷ lục hơn 23.400 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử công bố.

Gợi ý mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 Âm lịch đơn giản, dễ làm mà tươm tất đầy đủ cho người bận rộn
Gia đình

Gợi ý mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 Âm lịch đơn giản, dễ làm mà tươm tất đầy đủ cho người bận rộn

Gia đình

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 Âm lịch đơn giản, dễ làm mà tươm tất, đầy đủ dành cho người bận rộn, bạn có thể tham khảo.

Kinh ngạc: Cụ ông 70 tuổi bị u tuyến nước bọt trên nền 'ổ bệnh trọng'
Xã hội

Kinh ngạc: Cụ ông 70 tuổi bị u tuyến nước bọt trên nền "ổ bệnh trọng"

Xã hội

Không chỉ bị u tuyến nước bọt, cụ ông còn có tiền sử phẫu thuật cắt gan, cắt túi mật, u góc hàm hai bên, tăng huyết áp, đái tháo đường type II, u phì đại tuyến tiền liệt.

Vì sao âm mưu ám sát Hitler bị bại lộ?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao âm mưu ám sát Hitler bị bại lộ?

Đông Tây - Kim Cổ

Thiếu tướng Hans Paul Oster (9/8/1887 - 9/4/1945) là một tướng quân trong Các lực lượng vũ trang quân đội Đức Quốc Xã (ĐQX) và cũng là một nhân vật lãnh đạo trong phong trào kháng ĐQX giai đoạn 1938-1943.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít
Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít

Thế giới

Sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít tại Trung Quốc nhằm thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam với nỗ lực của thế giới vì hòa bình.

Nuôi bò 3B 'nhìn đâu cũng thấy thịt', mô hình tăng thu nhập, giảm nghèo, khuyến khích nhân rộng ở Quảng Trị
Giảm nghèo nông thôn

Nuôi bò 3B "nhìn đâu cũng thấy thịt", mô hình tăng thu nhập, giảm nghèo, khuyến khích nhân rộng ở Quảng Trị

Giảm nghèo nông thôn

Nuôi bò 3B lấy thịt hiệu quả lớn trên cả 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trường, nông dân tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập) đang khuyến khích nông dân mở rộng quy mô chăn nuôi.

VTV làm phim thiếu nhi sau 20 năm kể từ 'Đội đặc nhiệm nhà C21'
Văn hóa - Giải trí

VTV làm phim thiếu nhi sau 20 năm kể từ "Đội đặc nhiệm nhà C21"

Văn hóa - Giải trí

Từ ngày 4/9, vào lúc 20h các tối thứ Năm và Sáu hàng tuần trên VTV3, ngay sau khi "Cầu vồng ở phía chân trời" kết thúc, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim "Cách em 1 milimet".

Giá thép Trung Quốc tăng nhờ kỳ vọng phục hồi nhu cầu
Nhà đất

Giá thép Trung Quốc tăng nhờ kỳ vọng phục hồi nhu cầu

Nhà đất

Giá thép và quặng sắt tại Trung Quốc bật tăng sau khi chạm đáy một tuần, nhờ kỳ vọng nhu cầu hồi phục dù sản lượng bị hạn chế tạm thời để phục vụ sự kiện duyệt binh.

Tin đọc nhiều

1

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

2

Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

3

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

4

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

5

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời