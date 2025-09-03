4 khoản tiền phải nộp khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp năm 2025

Bạn đọc Mai Hoàng hỏi: Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là một nhu cầu thực tế và phổ biến, nhất là tại vùng ven đô thị và nông thôn. Vậy khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, người dân cần nộp những khoản tiền nào?

Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Quách Thành Lực - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực đã nêu rõ trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Trong quá trình thực hiện, người dân cũng cần chú ý đến các điều kiện để được chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Theo đó, khi đáp ứng đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng, người dân sẽ phải nộp một số khoản tiền như: tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phí thẩm định hồ sơ.

Người dân phải nộp 4 khoản phí khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Ảnh: Trung Nguyên.

Điều kiện chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

1. Phù hợp với quy hoạch

Điều 116 Luật Đất đai 2024 quy định, căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được xác định như sau:

Đối với các công trình, dự án dự kiến thực hiện trong năm (như dự án bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; diện tích đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất; dự án thu hồi đất, tái định cư; dự án bồi thường đất sản xuất cho người có đất bị thu hồi) thì căn cứ vào:

Kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được phê duyệt và quyết định đầu tư; hoặc

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với quyết định chấp thuận nhà đầu tư; hoặc

Quyết định chấp thuận nhà đầu tư; hoặc

Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đối với dự án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm thì căn cứ vào:

Quyết định đầu tư theo quy định về đầu tư công; hoặc

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với quyết định chấp thuận nhà đầu tư; hoặc

Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức PPP.

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển đất nông nghiệp trong khu dân cư hoặc trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở; hoặc chuyển đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở: việc xem xét dựa trên quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép

Điều 121 Luật Đất đai 2024 quy định, các trường hợp sau phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi chuyển mục đích sử dụng đất:

Chuyển đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp.

Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Chuyển các loại đất khác sang đất chăn nuôi tập trung để thực hiện dự án chăn nuôi quy mô lớn.

Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang loại đất phi nông nghiệp khác được Nhà nước giao có thu tiền hoặc cho thuê đất.

Chuyển đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở.

Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ.

Như vậy, trường hợp muốn chuyển đất vườn thành đất ở, người dân phải lập hồ sơ, làm thủ tục và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo đúng quy định.

Các khoản chi phí khi chuyển mục đích sử dụng đất

Các khoản chi phí khi chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

Tiền sử dụng đất Theo Điều 8 Nghị định 103/2024/NĐ-CP, số tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích được tính bằng:

Tiền sử dụng đất của loại đất sau khi chuyển – Tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất của loại đất nông nghiệp trước khi chuyển (nếu có).

Trong đó:

Đây là khoản chi phí lớn nhất, chiếm phần chính trong tổng nghĩa vụ tài chính.

Lệ phí trước bạ Theo Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP:

Lệ phí trước bạ = (Giá đất tại bảng giá đất × diện tích) × 0,5%.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận (sổ đỏ) Theo Thông tư 85/2019/TT-BTC, mức thu do HĐND cấp tỉnh quy định, nhưng thông thường không quá 100.000 đồng/giấy/lần cấp.

Phí thẩm định hồ sơ Đây là khoản thu để cơ quan nhà nước thẩm định điều kiện cấp Giấy chứng nhận. Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng thu, nếu có thì mức thu tùy chính sách từng tỉnh, thành.

Như vậy, khi chuyển mục đích sử dụng đất, người dân phải nộp đầy đủ các khoản trên. Số tiền cụ thể không có mức chung mà phụ thuộc vào diện tích và giá đất tại từng địa phương. Trong đó, tiền sử dụng đất thường là khoản lớn nhất, trừ trường hợp được miễn hoặc giảm theo chính sách.