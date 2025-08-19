5 nguyên tắc tài chính cá nhân cần biết trước khi vay tiền ở bất cứ đâu

Vì sao rapper Negav bị chỉ trích dữ dội sau gần một năm xảy ra scandal?
Sau gần một năm xảy ra những lùm xùm về phát ngôn, rapper Negav vẫn bị công chúng phản đối khi trở lại trong một sự kiện quảng bá.
Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng phong phú từ ngân hàng, công ty tài chính đến các nền tảng fintech, việc nắm và áp dụng nguyên tắc quản lý tài chính cá nhân trước khi vay là bước quan trọng để bảo vệ quyền lợi và duy trì sự an toàn tài chính.
Dưới đây là 5 nguyên tắc vay tiền thông minh giúp bạn lựa chọn đúng, giảm rủi ro và giữ vững chủ động trong mọi khoản vay.
Chỉ vay khi thực sự cần thiết. Hãy tự hỏi: Khoản vay này có đáng để bạn gánh nghĩa vụ trả nợ hay không?
Nhiều người còn vay chỉ vì “có sẵn hạn mức” hoặc bị cuốn theo quảng cáo hấp dẫn, dẫn đến tiêu dùng vượt khả năng. Hãy nhớ: tiền vay là khoản nợ cần hoàn trả, không phải tiền cho không.
Hiểu rõ lãi suất và mọi khoản phí. Đừng chỉ nhìn vào con số lãi suất trong quảng cáo. Một khoản vay lãi suất thấp nhưng kèm phí hồ sơ, phí quản lý hay phí tất toán sớm cao vẫn khiến chi phí thực tế đội lên.
Hãy tập trung vào tổng chi phí thực trả (APR - Annual Percentage Rate), bao gồm:
1. Lãi suất ghi trong hợp đồng.
2. Các khoản phí cố định và phí phát sinh.
3. Cách tính lãi theo dư nợ gốc hay dư nợ giảm dần.
So sánh APR giữa nhiều đơn vị trước khi ký hợp đồng. Khi đọc hợp đồng vay, yêu cầu giải thích rõ từng khoản mục để tránh tình trạng “vay giá này, trả giá kia”.
Luôn chọn đơn vị cho vay uy tín. Đừng chỉ chọn nơi vay vì giải ngân nhanh mà bỏ qua độ tin cậy. Điều này dễ dẫn tới rủi ro như lãi suất thay đổi bất ngờ, điều khoản mập mờ hoặc rò rỉ dữ liệu cá nhân.
Hãy ưu tiên các đơn vị đáp ứng đủ tiêu chí:
Tuyệt đối tránh nguồn vay không chính thống, yêu cầu cài app từ đường link lạ hoặc đòi quyền truy cập điện thoại vượt mức cần thiết.
Lên kế hoạch trả nợ ngay từ khi vay. Trước khi ký hợp đồng, hãy xác định rõ:
Một kế hoạch trả nợ chi tiết giúp bạn tránh rơi vào cảnh “chạy theo khoản trả hàng tháng”. Nếu tất toán sớm, bạn còn có thể tiết kiệm đáng kể chi phí lãi và phí phát sinh.
Cảnh giác với rủi ro và bảo mật thông tin. Công nghệ số giúp vay tiền nhanh và tiện, nhưng cũng tạo cơ hội cho các chiêu lừa đảo tinh vi. Hãy tuân thủ các nguyên tắc an toàn:
1. Chỉ tải ứng dụng từ kho chính thức như Google Play hoặc App Store.
2. Không chia sẻ OTP, mật khẩu, mã PIN hay ảnh giấy tờ tùy thân cho người lạ.
3. Đọc kỹ hợp đồng, đặc biệt là điều khoản xử lý khi trễ hạn hoặc vi phạm.
Bảo mật thông tin cá nhân không chỉ giúp bạn tránh mất tiền, mà còn ngăn nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng để tạo hồ sơ vay trái phép.
Tuy nhiên, nhiều người thường bỏ qua những nguyên tắc trên mà tìm đến các nền tảng vay mập mờ vì sự tiện lợi và ham cái gọi là “lãi suất 0%” để rồi rơi vào bẫy của app giả mạo. Trong bối cảnh này, Tima - sàn kết nối tài chính số hàng đầu Việt Nam nổi bật lên như một lựa chọn minh bạch và đáng tin cậy. Tima vừa ra mắt sản phẩm mới nhất trong hệ sinh thái tài chính là Tima One cho phép đăng ký vay trực tuyến từ 20 triệu đến 2 tỷ đồng chỉ với giấy đăng ký xe ô tô chính chủ, áp dụng eKYC, hợp đồng điện tử và xét duyệt tự động. Lãi suất, điều khoản được công khai ngay trên ứng dụng, cùng hệ thống bảo mật đạt chuẩn, từng lọt Top 10 doanh nghiệp Fintech tiêu biểu tại Việt Nam, được công nhận bởi các tổ chức trong và ngoài nước. Với những lợi ích nổi bật trên, Tima One thực sự đáp ứng trọn vẹn 5 nguyên tắc tài chính cho từng cá nhân.
Vay tiền không xấu, quan trọng là cách bạn tiếp cận và quản lý khoản vay. Khi nắm vững 5 nguyên tắc tài chính cá nhân, bạn sẽ luôn chọn được nguồn vay uy tín, tránh nợ xấu, bảo vệ được thông tin cá nhân và giữ vững sức khỏe tài chính của mình. Trong thời đại số, công nghệ giúp vay vốn nhanh, thuận tiện và bảo mật sự riêng tư cho người đi vay. Nhưng chính kiến thức và ý thức của người vay mới là lá chắn an toàn nhất.
Nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và chào mừng 50 năm ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), ngày 19/8/2025, tại Đắk Lắk, EVNCPC đã long trọng tổ chức lễ khánh thành đường dây 110kV Tuy Hòa 2 – Phú Hòa.